Phụ nữ có nét tướng này, 10 người giàu hết 9 người, tiền nhiều đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 27/02/2021 08:09

Nhân tướng học chỉ rõ, phụ nữ có nét quý tướng này không cần lo lắng chuyện tiền nong, cả đời phú quý an nhàn, số mệnh giàu sang chắc chắn không ngoài tầm với.

Chẳng những giàu sang phú quý, của nả ùa vào nhà, người có nét quý tướng này còn có cuộc sống hôn nhân ấm êm thuận hòa, hạnh phúc viên mãn. 

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Càng nỗ lực, dấn thân bạn sẽ càng giàu sang vô đối, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Cánh mũi dày

Sách nhân tướng học chỉ rõ, cánh mũi chính là nét tướng biểu hiện cho cung tài lộc của mỗi người. Thế nên, nếu sở hữu cánh mũi đầy đặn, dày đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ có của ăn của để, càng về hậu vận càng lắm của nhiều tiền.

Nét phúc tướng này sẽ giúp bạn có cả kho tiền, cứ vơi lại đầy. Càng nỗ lực, dấn thân bạn sẽ càng giàu sang vô đối, muốn khổ cũng không được. 

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Nếu có vầng trán tròn nhẵn, hơi nhô ra và không có nếp nhăn, sẹo hay nốt ruồi thì cả đời bạn không lo cơm áo gạo tiền - Ảnh minh họa: Internet

Vầng trán rộng

Tài vận, sự nghiệp, tình duyên của một người đều được hiển thị qua trán của họ. Một vầng trán đẹp về mặt phong thùy là khi vầng trán rộng, không có nếp nhăn hay nốt ruồi. Đây là nét tướng của người giàu sang bậc nhất, cực giỏi kiếm tiền.

Đặc biệt, nếu có vầng trán tròn nhẵn, hơi nhô ra và không có nếp nhăn, sẹo hay nốt ruồi thì tài lộc cuồn cuộn, cả đời không lo cơm áo gạo tiền chính là phúc phần trời đã an bài cho bạn. 

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Sau khi kết hôn, người có nét tướng này càng đại phú đại quý, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Cằm đầy đặn

Nhân tướng học chỉ rõ, người có chiếc cằm đầy đặn dù là đàn ông hay phụ nữ đều trọng tình cảm, sống chan hòa. Họ chăm làm việc thiện, tích được nhiều công đức nên được trời Phật nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối.

Không chỉ có sự nghiệp hanh thông, của ăn của để ngay từ thuở độc thân. Sau khi kết hôn, người có nét tướng này càng đại phú đại quý, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng hờn ghen.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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