Thời tới không cản nổi, 3 con giáp vận may rực rỡ, đại cát đại lợi trong năm Tân Sửu 2021

Tâm linh - Tử vi 27/02/2021 09:27

Tử vi năm 2021 chỉ rõ, những con giáp may mắn này sẽ khổ tận cam lai, thăng hoa bất ngờ, càng về cuối năm càng giàu to.

Tiền của nối đuôi nhau chạy vào nhà, càng về cuối năm càng giàu ú ụ chính là phúc lộc trời cho 3 con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021 này. 

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Con giáp giàu có này chỉ cần tin vào chính mình, dám nghĩ dám làm ắt vét cạn túi thần tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tinh tế, thông minh và nhạy bén với thời cuộc nên sự nghiệp, công danh của Tỵ phất lên nhanh như diều găp gió. Đặc biệt, nếu theo nghiệp kinh doanh Tỵ càng dễ làm đại gia, mua nhà lầu sắm xe sang chỉ là chuyện nhỏ.

Thế nên, con giáp giàu có này chỉ cần tin vào chính mình, dám nghĩ dám làm ắt vét cạn túi thần tài, kiếm được tiền tỷ chỉ trong thời gian ngắn. 

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Sửu đầu năm may mắn hanh thông, giữa năm tài lộc vượng phát, cuối năm nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là người hiền lành, chẳng bao giờ hơn thua với ai. Thế nên, họ sẽ gặt hái nhiều trái ngọt sau quãng thời gian nỗ lực không ngừng. Dù làm công ăn lương Sửu vẫn có vận tài lộc đỏ chót như son, được cấp trên cất nhắc để thăng chức, tăng lương tăng bổng.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, chỉ cần cống hiến hết mình Sửu sẽ được ghi nhận. Đầu năm may mắn hanh thông, giữa năm tài lộc vượng phát, cuối năm nằm trên đống vàng chính là tương lai Sửu nắm chắc trong tầm tay. 

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Con giáp giàu sang này sẽ chạm đỉnh vinh quang, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tân Sửu 2021 là một năm đầy may mắn, tiền bạc vượng phát với người tuổi Thìn. Vậy nên, Thìn đừng chần chừ trước cơ hội trời cho, cũng đừng quá lo lắng trước những quyết định quan trọng kẻo bỏ lỡ thời cơ nghìn năm có một để đổi đời.

Làm đâu thắng đó, tài lộc lũy tiến, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể nên con giáp giàu sang này sẽ chạm đỉnh vinh quang, sung sướng như tiên.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, chỉ cần bước chân vào tháng 3/2021 những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thịnh vượng, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt.

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