Đúng 7 ngày tới: Top con giáp vét cạn túi thần tài, nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 01/03/2021 06:09

Tử vi tuần mới chỉ rõ, những con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, tiền nhiều vô kể trong 7 ngày tới.

Làm đâu thắng đó, tiền ùa vào két, càng về cuối tuần càng giàu sang phú quý chính là phúc lộc trời cho top con giáp may mắn ngút trời này. 

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Cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa sẽ giúp Sửu một bước đổi đời, tự làm đại gia chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, Sửu sẽ may mắn bất ngờ trong 7 ngày tới. Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, được thần tài rót lộc vào túi nên Sửu cứ thế mà phất, trở thành con giáp giàu sang vô đối.

Đặc biệt, từ giữa tuần trở đi, cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa sẽ giúp Sửu một bước đổi đời, tự làm đại gia chỉ sau một đêm. 

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Thìn sẽ gặp được chân ái đời mình, dù độc thân lâu năm cũng có tình duyên đỏ thắm, hạnh phúc chất ngất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận tài lộc đỏ như son nên Thìn sẽ mở rộng cửa đón thàn tài, gánh tiền mỏi lưng cũng không xuể. Đầu tuần may mắn, giữa tuần hanh thông, cuối tuần đại phát nên con giáp giàu có này sẽ đại phú đại quý, nằm duỗi mà ăn.

Ngoài ra, vận đào hoa nở rộ còn giúp Thìn gặp được chân ái đời mình, dù độc thân lâu năm cũng có tình duyên đỏ thắm, hạnh phúc chất ngất. 

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Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra làm chủ thì con giáp giàu có này cũng sẽ phất lên đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, có gan làm giàu, không sợ khó khăn. Tân Sửu 2021 song hỷ lâm môn, tình tiền như ý nên Tỵ sẽ có tuần mới phơi phới hân hoan, vạn sự hanh thông.

Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra làm chủ thì con giáp giàu có này cũng sẽ phất lên đổi đời, nằm trên đống vàng, mặc sức tiêu pha cũng không lo cạn ví. 

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Ví Tuất lúc nào cũng chật cứng tiền, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngay thẳng, cương trực, có trách nhiệm trong công việc nên Tuất sớm gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Trong 7 ngày tới, nhờ quý nhân đỡ đần, bề trên chiếu cố nên Tuất sẽ có tài lộc dồi dào, chẳng cần lo lắng về chuyện chi tiêu.

Thu nhập từ công việc chính và cả nghề tay trái của Tuất đều rủ nhau tăng mạnh, khiến ví Tuất lúc nào cũng chật cứng tiền, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết.

 (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Dưới đây là tử vi tuần mới 12 con giáp, từ 1/3 đến 7/3/2021. Mong rằng những dự báo này sẽ giúp bản mệnh chuẩn bị hành trang đón tuần mới tốt nhất.

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