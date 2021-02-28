Rũ sạch vận xui, top con giáp tài lộc tăng vọt, tháng 3/2021 tiền vàng đầy két, song hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 28/02/2021 07:42

Vận xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần nên 3 con giáp giàu có này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, tháng 3/2021 phát tài cực to.

Từ tháng 3/2021 trở đi, những con giáp giàu có này sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, sung túc đủ đầy không ai sánh bằng. 

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Làm đâu thắng đó, may mắn ùa vào nhà nên Mão sẽ một bước thành đại gia, là con giáp giàu sang bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là người thiện lương, tử tế, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác vô điều kiện. Họ chẳng hề so đo tính toán hay hơn thua với ai, sống tử tế nên hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, trời Phật hết lòng chiếu cố.

Số trời đã định, hai tháng đầu năm xui xẻo tới tấp nhưng từ tháng 3/2021 trở đi đời Mão sẽ lên hương. Làm đâu thắng đó, may mắn ùa vào nhà nên Mão sẽ một bước thành đại gia, là con giáp giàu sang bậc nhất. 

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Tháng 3 tới chính là vận đỏ trời cho để con giáp may mắn này lấy lại những gì thuộc về mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ai cũng phải ghi nhận sự thông minh, nhanh nhẹn, bản lĩnh của người tuổi Dần. Thế nhưng, lắm khi vì quá cố chấp, tự tin nên Dần chẳng thèm nghe ý kiến của bất cứ ai, thích tự làm theo ý mình nên phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

Sau khi đã chấn chỉnh bản thân Dần đã nhận ra sự quan trọng của tinh thần đồng đội, làm việc nhóm. Thế nên, tháng 3 tới chính là vận đỏ trời cho để con giáp may mắn này lấy lại những gì thuộc về mình, càng về cuối năm càng phú quý. 

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Cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền chính là lời nhắc nhở thần tài đã nhắn cho Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Không bao giờ ngại gian khổ, dám dấn thân nên Tý chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước nguy khó. Thậm chí, càng khổ cực gian nan họ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, giúp bản thân tài giỏi hơn từng ngày.

Số trời đã định, dù làm thuê hay làm chủ Tý cũng sẽ có 30 ngày tới vượng lộc vượng tài, tiền của tìm đến tận cửa. Cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền chính là lời nhắc nhở thần tài đã nhắn cho Tý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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