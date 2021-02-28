15 ngày đầu tháng 3/2021: Top con giáp tiền vàng đầy két, ngủ một đêm thức dậy của nả chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 28/02/2021 05:51

Chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 3/2021 những con giáp giàu có này sẽ một bước thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Số trời đã định, nếu thuộc top con giáp giàu có này gia chủ sẽ có nửa đầu tháng 3/2021 đỏ chót như son, công thành danh toại.  

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Làm chơi hưởng thật thu nhập tăng vọt nên Hợi tha hồ ăn sung mặc sướng, tiêu pha thả ga - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là người dĩ hòa vi quý, khéo léo trong hành xử và tinh tế trong đối nhân xử thế. Đây là lý do vì sao dù không nịnh bợ cấp trên, không mua chuộc đồng nghiệp con giáp tài năng này vẫn có sự nghiệp hanh thông, ngày càng thành công.

Đặc biệt, tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, chỉ cần bước chân vào tháng 3, con giáp giàu có này sẽ phất lên đổi đời. Làm chơi hưởng thật thu nhập tăng vọt nên Hợi tha hồ ăn sung mặc sướng, tiêu pha thả ga. 

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Thân sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, bản lĩnh và biết tận dụng thời cơ trời cho để thay đổi đời mình. Càng có chí tiến thủ, có gan làm giàu con giáp khôn ngoan này càng lắm của nhiều tiền, phúc lộc tề tựu.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Thân sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng chẳng được. 

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Thần tài hộ giá nên con giáp giàu có này sẽ ăn nên làm ra, tiền tài như ý khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Có trách nhiệm, biết người biết ta nên Tuất chưa bao giờ khiến bất cứ ai phật lòng về mình. Hơn cả, nhờ thẳng thắn, cương trực nên Tuất được trọng dụng, thăng tiến nhanh đến chóng mặt nên thu nhập là con số cực khủng.

Nửa đầu tháng 3/2021, nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài hộ giá nên con giáp giàu có này sẽ ăn nên làm ra, tiền tài như ý khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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