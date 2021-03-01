Mưa tài lộc ập xuống đầu, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, nửa đầu năm 2021 tiền tài viên mãn, công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 01/03/2021 19:00

Nhờ sống phúc đức, thiện lương nên 3 con giáp may mắn này được trời thương mà ban cho bổng lộc, nửa đầu năm Tân Sửu 2021 nằm chơi hốt bạc.

Làm chơi hưởng thật, vạn sự hanh thông nên những con giáp may mắn này sẽ thêm phúc thêm phần, muốn khổ cũng không được. 

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Mùi chỉ cần may túi ba gang để chứa vàng, cả năm Tân Sửu 2021 đại phú đại quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp hiền lành, nhân hậu, trọng nghĩa trọng tình. Đây là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó, cuộc sống cơ cực nhưng Mùi vẫn vươn lên làm đại gia, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh khốn khó con giáp giàu có này sẽ đón mưa tài lộc ập xuống đầu. Kiếm được bộn tiền, sự nghiệp phất lên ầm ầm nên Mùi chỉ cần may túi ba gang để chứa vàng, cả năm Tân Sửu 2021 đại phú đại quý. 

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Mua nhà lầu sắm xe sang, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi chính là tương lai Dần nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, bản lĩnh, có gan làm giàu nên một khi Dần đã đặt ra mục tiêu họ sẽ nỗ lực không ngừng để đạt được. Hơn cả, nhờ có trách nhiệm trong công việc nên Dần được cấp trên trọng dụng, công thành danh toại, làm việc gì cũng thăng hoa, tình tiền viên mãn không ai sánh bằng.

Tử vi học có nói, nửa đầu năm 2021 chính là thời hoàng kim để Dần một bước đổi đời. Quơ tay hốt bạc, mua nhà lầu sắm xe sang, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi chính là tương lai Dần nắm chắc trong tay. 

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Tân Sửu 2021 là năm cực tốt để tuổi Dậu phát huy tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nổi tiếng chăm chỉ, cần cù, không ngừng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Biết tích lũy, chi tiêu dè xẻn nên Dậu có được số vốn kha khá để lập nghiệp mà chẳng cần cậy nhờ mẹ cha. Sau khi kết hôn, tài vận của con giáp giàu sang này sẽ càng thêm vượng, của ăn của để đầy nhà.

Tân Sửu 2021 là năm cực tốt để tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có. Chỉ cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì Dậu sẽ đổi đời chỉ sau một đêm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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