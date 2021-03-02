Hỷ sự ập vào nhà, muốn cản cũng không được, 3 con giáp tài vận dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 02/03/2021 08:34

Nhờ được ơn trên soi chiếu, cát tinh nâng đỡ nên những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, lội ngược dòng ngoạn mục trong 30 ngày tới.

Dù hiện tại thăng trầm bất ổn nhưng trong 30 ngày tới, top con giáp may mắn này sẽ có tài vận vượng phát, tiền của nối đuôi nhau chui vào két ầm ầm. 

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Mão sẽ lội ngược dòng ngoạn mục, thu nhập tăng theo cấp số nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, tốt bụng và sống tình cảm nên Mão được trời thương, sớm muộn cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, con giáp giàu sang này còn được tận hưởng cuộc sống tinh thần viên mãn, tình duyên như ý trong năm Tân Sửu 2021.

Canh Tý 2020 khó khăn trăm bề, vậy nhưng bước qua năm mới này, Mão sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, từ đầu tháng 3 trở đi, Mão sẽ lội ngược dòng ngoạn mục, thu nhập tăng theo cấp số nhân. 

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Càng về cuối năm càng phú quý phát tài, có bạc tỷ chỉ sau một đêm nên Dần chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời, nhạy bén với thời cơ làm giàu nên trước ngưỡng 30 đã có cuộc sống viên mãn sung túc không ai sánh bằng. Càng bị tiểu nhân quấy phá Dần càng bản lĩnh, ngoan cường, công thành danh toại.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận của Dần đều khởi sắc. Càng về cuối năm càng phú quý phát tài, có bạc tỷ chỉ sau một đêm nên Dần chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong. 

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Ngọ còn may mắn đến mức có cơ hội trúng số độc đắc, mở mắt ra đã là đại gia có tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sáng tạo, bản lĩnh và có khả năng làm chủ cuộc sống của mình nên Ngọ chưa bao giờ dựa dẫm vào ai. Tự thân lập nghiệp nên Ngọ rất trách nhiệm với mỗi quyết định của bản thân, không hấp tấp, nóng vội nên sự nghiệp thuận lợi trăm bề.

Tử vi tháng 3/2021 có nói, công việc hanh thông kéo theo tài vận dồi dào sẽ giúp Ngọ muốn gì được nấy. Ngọ còn may mắn đến mức có cơ hội trúng số độc đắc, mở mắt ra đã là đại gia có tiếng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ sống phúc đức, thiện lương nên 3 con giáp may mắn này được trời thương mà ban cho bổng lộc, nửa đầu năm Tân Sửu 2021 nằm chơi hốt bạc.

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