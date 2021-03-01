Đúng ngày mai thứ Ba ngày 2/3/2021: 3 cung hoàng đạo gặp quý nhân giúp đỡ, cơ hội thăng tiến đổi đời

Tâm linh - Tử vi 01/03/2021 16:36

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, một ngày cực kì may mắn phía trước sẽ dành cho Song Tử, Xử Nữ và Sư Tử khi các cơ hội đến bất ngờ. Sư Tử và Xử Nữ sẽ gặp được người tốt giúp đỡ. Song Tử được sếp đánh giá cao, có cơ hội thăng tiến trên con đường công danh của mình.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, thứ Ba là một ngày Song Tử sẽ gặp được nhiều điều tích cực và thành công trong công việc của mình. Những gì bạn đã vất vả cố gắng trong thời gian qua, cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.

Việc bạn mạnh dạn thể hiện ý kiến của mình, xây dựng kế hoạch phát triển công việc trở nên tốt hơn được các lãnh đạo đánh giá cao, thậm chí họ đang cân nhắc một dịp chuyển qua dự án khác với những quyền lợi cao hơn dành cho bạn, đây chính là cơ hội thăng tiến tuyệt vời cho những nỗ lực bạn đã bỏ ra.

Nhìn chung, ngày hôm nay là ngày để Song Tử chạy hết tốc lực với những khả năng của mình. Hãy cho mọi người thấy được năng lực thật sự của bạn và bạn sẽ đạt được những gì bạn chờ đợi bấy lâu.

Giờ may mắn: 9h-11h.

Màu may mắn: Trắng, hồng.

Con số may mắn: 10.

tu vi 12 cung hoang dao
 Song Tử sẽ gặp được nhiều điều tích cực trong thứ Ba - Ảnh minh họa: Internet

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Nếu khoảng thời gian vừa qua bạn mệt mỏi với những áp lực, thử thách trong công việc thì ngày hôm nay, tử vi ngày mới cho biết, Xử Nữ sẽ gặp được những người đồng nghiệp san sẻ công việc cùng bạn, giúp bạn phần nào giải quyết những khó khăn đó.

Bạn luôn là người sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp vấn đề. Chính vì vậy khi bạn cần, những người xung quanh luôn hân hoan giúp đỡ bạn vượt qua những khó khăn. Đây cũng chính là động lực giúp mọi người cùng nhau phát triển và trở nên tốt hơn.

Hãy luôn trân trọng những sự giúp đỡ của mọi người và luôn đối xử chân thành với những người xung quanh bạn nhé Xử Nữ. Khi chúng ta trao đi tình yêu thương, chúng ta sẽ đón nhận được những tình cảm tốt đẹp khác.

Giờ may mắn: 15h-16h.

Màu may mắn: Xanh biển, Cam.

Con số may mắn: 6, 15.

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Xử Nữ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Có qua có lại mới toại lòng nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn luôn nhiệt tình, chân thành và giàu tình yêu thương dành cho những người xung quanh bạn. Chính vì vậy, theo tử vi hàng ngày, hôm nay, khi bạn gặp vấn đề trong cuộc sống, tuy nhỏ thôi, nhưng mọi người vẫn luôn dành sự quan tâm và giúp đỡ cần thiết cho bạn.

Những mối quan hệ tốt đẹp sẽ khiến cho cuộc sống của Sư Tử trở nên ngập tràn tình yêu thương và sự chân thành. Nhớ dành lời cảm ơn đến những người luôn bên cạnh bạn trong những lúc khó khăn cũng như sẵn sàng chia sẻ cùng họ khi họ gặp vấn đề Sư Tử nhé.

Giờ may mắn: 8h-10h.

Màu may mắn: Kem, vàng.

Con số may mắn: 22.

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Sư Tử có nhiều mối quan hệ tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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