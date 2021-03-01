Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Hai 1/3/2021: Song Tử khởi sắc trong công việc, Bọ Cạp gặp tiểu nhân quấy phá

Theo tử vi hàng ngày , sức khỏe của Ma Kết trong hôm nay tương đối ổn định, điều này đến từ việc bạn chăm chỉ tập luyện thể thao trong suốt tuần qua.

Cuộc sống luôn ẩn chứa những rủi ro, những vấn đề về sức khỏe và công việc của các cung hoàng đạo sẽ có nhiều sự thay đổi trong tháng Ba này. Hãy cùng tìm hiểu tử vi ngày 1/3/2021 của 12 cung hoàng đạo để đưa ra cách giải quyết tốt nhất.

Mặc dù bạn là người có phương pháp và kế hoạch của bạn được vạch ra tốt, tuy nhiên, trong công việc, bạn sẽ gặp phải một số khó khăn trong những ngày tới, hãy làm việc hết sức mình để cải thiện các dự án của bạn nhé. Bên cạnh đó, việc giao tiếp nhiều với đồng nghiệp đôi lúc cũng không thật sự tốt, họ sẽ cảm thấy bạn đang quấy rầy họ.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Hôm nay là ngày đầu tuần, nhưng tử vi hàng ngày lại cho thấy sức khỏe của Bảo Bình gặp một chút vấn đề, những cơn đau đầu hay mệt mỏi sẽ kéo đến vào giờ nghỉ trưa của bạn. Hãy hít thở thật sâu và uống một chút nước lọc sẽ giúp bạn cân bằng lại sức khỏe.

Công việc đến liên tục và cả những việc còn tồn đọng ở tuần trước sẽ khiến bạn cảm thấy áp lực. Đừng chán nản, hãy dừng lại và lên kế hoạch cụ thể cho từng việc một, việc này sẽ giúp bạn hoàn thành chúng nhanh hơn.

Do công việc và sức khỏe không thật sự tốt, điều này có thể sẽ khiến bạn gặp một chút vấn đề về giao tiếp trong hôm nay. Hãy cẩn thận dành thời gian trao đổi và tránh kích động đồng nghiệp.

Con số may mắn hôm nay của Bảo Bình: 8

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư là người nhạy cảm, thường đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác, chính vì vậy mà bạn thường xuyên cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi hoặc âu sầu. Công việc tuần này cũng không suôn sẻ với Song Ngư. Hãy tìm cho mình một biện pháp giảm căng thẳng thay vì gắng sức làm việc liên tục.

Công việc "đau đầu" khiến Song Ngư quên mất mình cần phải giao tiếp với mọi người, điều này càng khiến tâm trạng của bạn càng tệ hơn.

Con số may mắn hôm nay của Song Ngư: 25

Con số may mắn hôm nay của Song Ngư là 25 - Ảnh minh họa: Internet

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Tập thể dục nhẹ nhàng, thư giãn sẽ giúp ích cho bạn. Yoga, Pilates, kéo căng, nâng tạ - hãy làm bất cứ điều gì bạn cảm thấy thích thú. Tắm nước nóng cũng được khuyến khích. Theo các nhà chiêm tinh, Bạch Dương thường quá tin tưởng hoặc quên cẩn thận khi bắt tay vào làm một điều gì đó mới. Hãy thận trọng một chút trong mọi việc bạn làm vào hôm nay để giữ an toàn.

Về vấn đề giao tiếp, Bạch Dương luôn rất được lòng mọi người vì tính cách cởi mở phóng khoáng của mình.

Con số may mắn hôm nay của Bạch Dương: 9

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Các cô nàng Kim Ngưu luôn không thể cưỡng lại với những món ăn giòn tan và nhiều đường, tuy nhiên đầu tuần mới hãy hạn chế, thay vào đó là những thức ăn lành mạnh như hoa quả hoặc sữa chua.

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/3/2021, công việc của Kim Ngưu sẽ bị gián đoạn bởi những điều lặt vặt, hãy san sẻ chúng cho cấp trên hoặc đồng nghiệp để công việc chính được hoàn thành đúng thời gian nhé. Để có thể tiến xa hơn trong công việc, đòi hỏi Kim Ngưu phải biết cách duy trì các mối quan hệ lâu dài với đối tác trong thời gian tới.

Con số may mắn hôm nay của Kim Ngưu: 23

Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử là người có năng lực trong công việc, những hợp đồng và kế hoạch mà bạn đề ra đều được thông qua, điều này khiến cho đồng nghiệp cảm thấy ganh tỵ, thậm chí khó chịu với bạn. Hãy tiếp tục cố gắng, nỗ lực và hòa đồng với đồng nghiệp, để cải thiện tình hình hiện tại.

Bên cạnh công việc thuận lợi, sức khỏe của Song Tử hôm nay cũng không có gì đáng lo ngại.

Con số may mắn hôm nay của Song Tử: 55

Cự Giải được cảnh báo về vấn đề sức khỏe trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cự Giải được cảnh báo về vấn đề sức khỏe trong ngày hôm nay, đừng để cơn đau dạ dày ảnh hưởng đến bạn, hãy ăn thức ăn mềm và ăn đúng giờ để có một sức khỏe tốt cho ngày đầu tuần.

Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng bù lại công việc của Cự Giải sẽ cực kỳ suôn sẻ, bạn sẽ được lòng cấp trên và đồng nghiệp nhờ vào sự sáng tạo trong công việc của mình.

Con số may mắn hôm nay của Cự Giải: 23

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Đa số Sư Tử hôm nay đều có thể trạng tốt, bạn có đủ sức khỏe để tham gia vào nhiều loại hình vận động mạnh, ví dụ như chơi các môn thể thao bóng đá, bóng rổ, hoặc tham gia leo núi…

Về các mối quan hệ xã hội, Sư Tử luôn khiến người đối diện cảm thấy thoải mái khi giao tiếp vì bạn là một người sống rất tình cảm, thật thà và chân thành. Nếu có thời gian, hãy kết giao thêm những người bạn mới vì trong tương lai họ sẽ giúp đỡ được cho bạn.

Con số may mắn hôm nay của Sư Tử: 43

Sư Tử hãy kết giao thêm những người bạn mới - Ảnh minh họa: Internet

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Bầu không khí làm việc trong lành cung cấp nhiều năng lượng và cho bạn thấy rằng bạn cần phải vận động trí óc để quản lý cơ thể. Bạn nên bắt tay ngay vào công việc để đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, hãy nghe ý kiến của mọi người trong quá trình làm việc, đừng quá chủ quan về năng lực của bản thân.

Xử Nữ là một trong những cung hoàng đạo luôn khiến người khác cảm thấy khó gần vì vẻ ngoài nghiêm nghị. Việc này khiến cho các mối quan hệ xã hội trong ngày hôm nay của bạn cũng không mấy khởi sắc.

Con số may mắn hôm nay của Xử Nữ: 17

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Việc tập những động tác thể dụng nhẹ nhàng tại chỗ sẽ giúp bạn lấy lại được tinh thần sau một đêm mất ngủ. Thiên Bình lại là một người tràn đầy năng lượng khi bắt đầu một ngày mới, xử lý công việc một cách nhanh chóng và nên dành khoảng thời gian còn lại để nghỉ ngơi bằng cách ngồi thiền chẳng hạn.

Bạn hòa đồng và hợp tác khá ăn ý với tất cả mọi người, hi vọng hôm nay mọi việc đều suôn sẻ và thuận lợi.

Con số may mắn hôm nay của Thiên Bình: 5

Bọ Cạp hãy cẩn thận những kẻ có ý định tiếp cận đến bạn - Ảnh minh họa: Internet

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Hãy đề phòng những kẻ có ý định tiếp cận đến bạn và công việc của bạn, vì có thể họ sẽ mang lại rắc rối lớn cho kế hoạch mà bạn sắp triển khai. Tuy nhiên, đừng vì quá đề phòng người khác mà khiến bạn thu mình lại và gây cảm giác khó hiểu với người xung quanh.

Tử vi 12 cung hoàng đạo cũng cho thấy công việc sắp tới của Bọ Cạp không được thuận lợi, hãy cẩn trọng trong từng bước thực hiện để kịp thời phát hiện điều bất thường.

Con số may mắn hôm nay của Bọ Cạp: 67

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Nhân Mã sẽ cảm thấy uể oải vào ngày đầu tuần này, một trong những nguyên nhân là đến từ thói quen ăn uống không lành mạnh và lười biếng vào cuối tuần qua.

Công việc của bạn đến nay dường như không thuận lợi và giậm châm tại chỗ, hãy bắt đầu thay đổi ngay bây giờ. Viết ra các mục tiêu cụ thể để tránh gặp sự cố về tài chính.

Con số may mắn hôm nay của Nhân Mã: 3

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.