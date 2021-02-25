Tử vi thứ Sáu ngày 26/2/2021 của 12 con giáp: Tuổi Sửu mở túi đón lộc, tuổi Mùi tài khoản nhảy số ầm ầm

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý may mắn hốt hết tiền bạc của thiên hạ, không lo nghèo khổ. Những mối quan hệ đồng nghiệp của bạn cũng không còn gay gắt, tìm được hướng giải quyết êm đẹp. Nói chung vận trình của bạn vượng sắc, đánh đâu thắng đó không lo thiếu thốn.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2021 của 12 con giáp lúc này lúc khác giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, giải quyết.

Theo tử vi 12 con giáp, Dần vướng phải nhiều chuyện buồn, tình duyên lận đận khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi. Bạn đảm nhận nhiều dự án lớn nhưng không hoàn thành đúng thời hạn nên bị khiển trách, có thể sẽ bị giảm lương thưởng. Điều này khiến vận trình của bạn tụt dốc, làm bao nhiêu cũng không được công nhận.

Đường công danh của bạn thăng tiến không ngừng, tiền cứ đổ đầy túi tiêu hoài không hết. Bạn không phải chật vật, túng thiếu cơm áo gạo tiền như thời gian trước đây. Thời điểm này, bạn đón nhận nhiều cơ hội tốt đổ về cùng lúc nên tha hồ thể hiện khả năng của mình, không lo tiểu nhân hãm hại.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2021 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng quá thẳng thắn làm ảnh hưởng đến vận trình kiếm tiền của mình trong thời điểm này. Bạn mang mệnh quý nhân nên làm gì cũng thành công, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy, không lo lâm vào tình cảnh thiếu thốn. Những việc bạn làm sẽ gặp khá nhiều khó khăn vì có nhiều ganh ghét hãm hại sau lưng.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2021 của tuổi Thìn

Thìn chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều thử thách ập đến bất ngờ với mình trong thời gian này. Bạn nên cẩn thận những mối quan hệ mới vì có thể họ sẽ tìm cách hãm hại, chơi xấu sau lưng bạn. Bên cạnh đó bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến công việc được giao.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2021 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2021 của tuổi Tỵ tiền tiêu hoài không hết - Ảnh minh họa: Internet

Những người kinh doanh buôn bán tiền bạc đủ đầy, tiêu hoài không hết được Thần Phật che chở nên vận trình của bạn muốn gì được nấy, tha hồ ngồi không hưởng lộc lớn. Những người làm công ăn lương được cấp trên tăng lương thưởng, tiền bạc cứ tăng lên đều đều. Bạn có thể giải quyết được hết những vấn đề khó khăn mà không cần đến ai giúp đỡ.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2021 của tuổi Ngọ

Ngọ có nhiều dự định ấp ủ bao lâu nay và có cơ hội thực hiện suôn sẻ, đúng như bản thân mong muốn. Thời điểm này dù có nhiều việc khó khăn, bạn vẫn vượt qua dễ dàng mà không vướng phải bất cứ điều trở ngại gì quá lớn. Đây là cơ hội tốt để bạn nghỉ ngơi, tận hưởng thành quả mình đạt được.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2021 của tuổi Mùi

Những áp lực trong công việc của Mùi nhiều nhưng bạn vẫn bản lĩnh vượt qua được. Bạn không còn bị cấp trên khiển trách mà có thể thoải mái thể hiện khả năng của mình khiến nhiều người nể phục. Nói chung vận tình tiền của bạn vô cùng vượng sắc, không còn lo túng thiếu.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2021 của tuổi Thân

Thân vướng phải họa thị phi từ trên trời rơi xuống, bị tiểu nhân cản đường nên tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi. Bạn tiêu xài quá mức nên lâm vào tình cảnh thiếu nợ ngập đầu, trả hoài không hết. Những việc bạn làm đều không được công nhận, thậm chí còn bị khiển trách nhiều.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2021 của tuổi Dậu

Dậu nóng vội làm hỏng nhiều việc lớn. Điều này khiến tinh thần của bạn mệt mỏi, mất ăn mất ngủ thường xuyên ảnh hưởng đến công việc đang phụ trách. Thậm chí bạn còn có nhiều áp lực, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu, vướng cảnh nợ nần.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2021 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2021 của tuổi Tuất được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuất đạt được nhiều thành tựu, được cấp trên trọng dụng vì khả năng kiếm tiền siêu đỉnh. Bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có, làm một hưởng mười. Những việc bạn làm đều mang lại nhiều thành tựu giúp chứng minh được bản lĩnh của chính mình. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này vô cùng tốt, muốn gì được nấy không lo sợ bị hãm hại.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2021 của tuổi Hợi

Những khó khăn đã không còn nữa, bạn chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui trong thời điểm này. Vận trình của bạn có nhiều tin vui, thay đổi theo hướng tích cực. Những việc bạn phụ trách đều mang lại nhiều thành công lớn. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc lá cực khủng, tha hồ thể hiện tài năng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm