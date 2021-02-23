Sau tháng Giêng âm lịch, 3 con giáp tiền bủa vây, tình đầy tim, làm gì cũng ‘đỏ như son’

Tâm linh - Tử vi 23/02/2021 13:35

Dưới đây là những con giáp may mắn đón lộc lớn ơn trên ban cho, cuộc sống vô cùng giàu có sau tháng Giêng âm lịch khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có vận tiền bạc vượng sắc, bủa vây tiêu hoài không hết. Những kế hoạch riêng của bạn được thực hiện và đạt kết quả cao ngoài ý muốn. Bạn sở hữu bản lĩnh phi thường nên đánh đâu thắng đó, không sợ tiểu nhân cản đường thăng tiến.

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Tý là con giáp may mắn có nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, Tý muốn gì được nấy, cải thiện được vận trình của mình tích cực hơn. Bạn có cơ hội kinh doanh nở rộ, được cấp trên ưu ái giao cho nhiệm vụ quan trọng. Những việc con giáp này làm đều thành công như ý bản thân mong muốn.

Tình hình tài chính của bạn cũng được cải thiện nhiều, kinh doanh một vốn bốn lời. Người làm công ăn lương được tăng lương thưởng, tha hồ ngồi không hưởng thụ.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp may mắn, thông minh, tài giỏi, biết nhìn xa trông rộng nên có nhiều cơ hội đổi đời, làm giàu. Bạn đối mặt với khó khăn trắc trở nhưng vẫn vượt qua dễ dàng và tiền bạc cứ hết rồi lại đầy.

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Tỵ đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, bạn là người có trách nhiệm nên đều hoàn thành tốt những nhiệm vụ cấp trên giao mà không bị bất cứ cản trở, hãm hại. Những người tuổi Tỵ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công nhưng chưa bao giờ tự mãn hay ngủ quên trên chiến thắng. Bạn có ý chí và không ngừng phấn đấu đạt được vị trí như mình mong muốn.

Tuổi Thìn

Thời gian này, tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân độ mạng, tiền bạc trong nhà cứ hết rồi lại đầy. Đối với những người làm ăn kinh doanh, bạn được quý nhân nâng đỡ, dễ dàng vượt qua khó khăn, thăng tiến không ngừng trong công việc.

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Thìn được cấp trên trọng dụng, ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, ưu ái giao cho nhiệm vụ quan trọng. Trong chuyện tình cảm, Thìn độc thân có nhiều cơ hội thoát ế, tìm được nhân duyên như ý mình mong muốn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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