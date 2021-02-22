Hiền lành trời thương, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, ngửa tay là có tiền trong nửa tháng tới

Tâm linh - Tử vi 22/02/2021 08:54

Dưới đây là những con giáp may mắn ăn ở hiền lành nên được trời thương ban cho cuộc sống giàu sang, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng trong nửa tháng tới.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân vô cùng may mắn về tình duyên và tiền bạc. Tình yêu vừa chớm nở, bạn tìm được người tâm đầu ý hợp với bạn. Tình hình tài chính của bạn cũng tăng lên rất nhiều.

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Thân là con giáp may mắn bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung trong thời điểm này, bạn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui đổ về cùng lúc. Những việc bạn làm rồi sẽ được công nhận, tiền bạc, tình duyên đều viên mãn như ý mong muốn. Bạn không còn sợ bất cứ tiểu nhân nào hãm hại, cản đường.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, vận tiền bạc của Mùi khá dồi dào, công việc của con giáp này thuận lợi nhất là công việc kinh doanh. Tuổi Mùi bản lĩnh hơn người, thông minh và làm việc hết tâm hết sức nên được cấp trên trọng dụng, khen thưởng hết lời.

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Mùi đón lộc lớn trời ban cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi thông minh xuất chúng, có tài ăn nói giỏi giang nên đi đến đâu cũng được yêu mến, giúp đỡ nhiệt tình vượt qua khó khăn. Dù là nam hay nữ thì con giáp này cũng có một năm mới vô cùng thuận lợi về tình duyên lẫn công việc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là người giỏi ngoại giao, ăn nói khéo léo, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Con giáp này gây dựng được rất nhiều các mối quan hệ tốt, có sự nghiệp thuận lợi nhờ sự phù trợ của quý nhân.

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Thìn có nhiều cơ hội đổi đời đổi vận - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, bạn là con giáp may mắn có nhiều cơ hội thay đổi công việc, suôn sẻ tiến lên vị trí cao như bản thân mong muốn. Nói chung vận tình tiền của bạn sẽ vô cùng thuận lợi, không xảy ra bất cứ khó khăn hay trở ngại nào lớn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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