Đúng ngày mai thứ Năm 18/2, 4 con giáp cẩn thận tai bay vạ gió, bị đổ oan rước đen đủi đầy mình

Mão nên tập trung vào công việc để không xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc. Thời điểm này, bạn lo chuyện không đâu nên ảnh hưởng khá nhiều đến công việc đang phụ trách khiến tinh thần mệt mỏi. Theo tử vi 12 con giáp, Mão bị chòm sao xấu chiếu mệnh nên tiền bạc thất thoát, tình duyên cũng không như ý. Hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều khó khăn trước mắt.

Vận trình của bạn khá ảm đạm, tiền bạc có chiều hướng đi xuống. Đây là điều khiến bạn đau đầu, mất ăn mất ngủ vì thiếu nợ chồng chất. Lời khuyên cho bạn nên ăn uống, phân chia công việc hợp lý, tiêu tiền đúng chừng mực để không vướng phải nhiều rắc rối.

Thân có vận trình vô cùng ảm đạm, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp xui xẻo có nhiều điều khó khăn vướng mắc trong công việc. Bị tiểu nhân cản đường, cướp công nên bạn gặp khá nhiều chuyện buồn phiền. Tiền làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ, nợ chồng chất nợ.

Tuổi Dậu

Công việc của Dậu có nhiều chuyện không vui, tiền bạc chạm rõ rệt. Tài năng của bạn không được công nhận, thậm chí còn bị khinh thường. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi. Trong chuyện tình cảm, bạn có thể sẽ yêu xa, mối quan hệ có nhiều chuyện khúc mắc không giải quyết được.

Dậu cẩn thận chuyện tiền bạc trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dậu nên cẩn thận chuyện tiền bạc, đừng cho ai vay mượn trong thời điểm này. Vì tài chính của bạn có thể bị thất thoát nhiều vì tin tưởng người khác quá mức.

Tuổi Hợi

Hợi bị tiểu nhân hãm hại nên thất thoát số tiền khá lớn khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi, buồn phiền không dứt. Công việc của bạn gặp nhiều khó khăn, trục trặc khá lớn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng không tìm được người thật sự hiểu mình.

Những người tuổi Hợi nên cẩn thận người thân xung quanh. Họ có thể đang tìm cách hãm hại, hạ bệ bạn trong công việc. Bên cạnh đó nên chú ý đến chuyện tình cảm của mình, có thể sẽ có kẻ thứ ba chen ngang khiến mối quan hệ của bạn vô cùng tệ hại.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm