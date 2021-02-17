Đúng mùng 7 Tết: 3 con giáp kiếm tiền siêu đỉnh, buôn bán một đồng lời mười đồng

Dưới đây là những con giáp may mắn, giỏi giang kiếm tiền siêu đỉnh, buôn bán kinh doanh một vốn bốn lời tha hồ ngồi không hưởng thụ đúng mùng 7 Tết.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ thông minh, tài giỏi, có nhiều cơ hội đổi đời thay vận trong thời điểm này. Bạn có thể phát huy thế mạnh của mình nên được cấp trên khen ngợi hết lời, công việc ngày một thẳng tiến như ý muốn.

Tỵ là con giáp may mắn kiếm tiền cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, những người nữ tuổi Tỵ khá bản lĩnh, một khi đã bắt tay vào làm gì đó là không bao giờ nản lòng. Bạn là người khá chu toàn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khiến ai cũng nể phục. Trong công việc, bạn được đánh giá cao, có nhiều cơ hội thăng tiến. Trong gia đình, bạn được nhiều người yêu mến, nể phục.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn hốt hết tiền bạc của thiên hạ trong nháy mắt. Từ đầu năm nay trở đi, bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố làm chuyện gì cũng đạt được thành công vang dội, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy.

Mão đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn vốn có tính cách chăm chỉ, siêng năng nên được nhiều người yêu mến, đi đến đâu cũng được giúp đỡ hết mình. Dù có khó khăn đến mấy, bạn cũng vượt qua dễ dàng mà không vướng phải bất cứ trở ngại nào lớn. Nói chung công việc, tiền bạc của bạn trong thời điểm này vô cùng vượng sắc, muốn gì được nấy.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong năm Tân Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, nắm bắt cơ hội tốt nên sẽ thay vận đổi đời. Bạn kiếm tiền cực đỉnh nên không sợ thiếu trước hụt sau. Những việc bạn phụ trách đều hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Mùi kinh doanh một vốn bốn lời - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi cần cù, siêng năng, không ngại khó khăn gian nan, bạn đều vượt qua dễ dàng. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng rất hiền lành nên được Thần Phật thương, ban cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc đổ về tiêu không hết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Mùng 10 Tết vía Thần Tài, 3 con giáp bước ra đường là hốt vàng hốt bạc, tiền tài đỏ như son Dưới đây là những con giáp may mắn đúng mùng 10 Tết vía Thần Tài, hễ bước ra đường là hốt hết vàng bạc của thiên hạ, không lo nghèo khổ túng thiếu.

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