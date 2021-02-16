Mùng 10 Tết vía Thần Tài, 3 con giáp bước ra đường là hốt vàng hốt bạc, tiền tài đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 16/02/2021 13:12

Dưới đây là những con giáp may mắn đúng mùng 10 Tết vía Thần Tài, hễ bước ra đường là hốt hết vàng bạc của thiên hạ, không lo nghèo khổ túng thiếu.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý là người chu toàn, tỉ mỉ nên đi đến đâu cũng được người khác yêu mến, vận may vây quanh. Đúng mùng 10 Tết vía Thần Tài, Tý hễ bước chân phải ra đường là gặp được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy không lo túng thiếu.

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Tý là con giáp may mắn tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, bạn gặp được duyên lành như ý, cả hai sẽ đi với nhau lâu dài, có thể tính chuyện trăm năm. Nói chung những vận may sẽ đổ về với bạn cùng lúc. Tiền bạc hanh thông, tình duyên viên mãn không còn phải sợ bất cứ ai quấy phá hãm hại.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi thông minh, nhanh nhẹn, làm gì được nấy nên cấp trên có cái nhìn khá ấn tượng về bạn. Những khó khăn vất vả đã qua, bạn chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc, tài lộc cứ đổ về như thác nước tha hồ tiêu xài không lo nghĩ. Ra ngoài bước chân phải, bạn sẽ gặp được quý nhân.

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Mùi đón nhận nhiều lộc lá lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bước chân trái ra đường, bạn sẽ đón lộc lá nhất từ trên trời rơi xuống. Nói chung bạn sẽ có cuộc sống viên mãn, tiền bạc đều đủ đầy không lo thiếu trước hụt sau. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui cực lớn trong thời điểm này.

Tuổi Thân

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Thân có vận tài chính vô cùng vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Thân là con giáp may mắn có nhiều tín hiệu vui về tiền bạc đổ về nhà bạn trong thời điểm hoàng kim rực rỡ này. Những việc bạn làm đều được công nhận, cấp trên có cái nhìn ấn tượng về bạn. Những việc được giao đều hoàn thành đúng thời hạn, không xảy ra bất cứ khó khăn hay trở ngại nào trong công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều cơ hội đổi đời, đầu tư làm ăn kinh doanh trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ giữ chức vụ lớn, tiếng nói được nhiều người nể phục.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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