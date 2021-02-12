Tuần thứ hai của năm Tân Sửu, 3 con giáp sở hữu hai TO: Kiếm số tiền siêu to khổng lồ, đón nhận tình duyên to bự

Tâm linh - Tử vi 12/02/2021 14:24

Dưới đây là những con giáp may mắn trong tuần thứ hai của năm Tân Sửu sở hữu hai to, kiếm được số tiền cực to, đón tình duyên to bự.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão chăm chỉ siêng năng nên vượt qua nhiều kiếp nạn lớn thành công rực rỡ. Nhờ những ý tượng sáng tạo độc đáo nên bạn được cấp trên khen ngợi hết lời. Những người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội làm giàu, kiếm tiền đổi đời trong thời điểm này.

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Mão là con giáp may mắn được Thần Phật chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sống lương thiện, thường hành thiện tích đức nên Thần Phật thương ban cho cuộc sống giàu có, càng chăm chỉ càng có tiền đổ đầy nhà. Nói chung trong thời điểm tuần thứ hai của năm mới, bạn muốn gì được nấy đón hỷ sự bủa vây.

Tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, người tuổi Tý thường xuyên giúp đỡ người  khác nên đi đến đâu cũng được yêu mến, tình tiền đều viên mãn. Bạn là người khá tham vọng nên luôn nắm bắt nhiều cơ hội tốt trong công việc. Không vì thất bại mà chán nản, bạn luôn tiến về phía trước để đạt được thành công.

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Tý đón nhận nhiều tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào giai đoạn hoàng kim này, người tuổi Tý có công danh rực rỡ, tiền bạc vượng sắc. Nói chung, bạn sẽ không còn chịu khổ nữa mà bắt đầu bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để phát triển công việc cũng như tài năng tiềm ẩn của mình.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp may mắn nên ai gặp cũng thương mến, giúp đỡ nhiệt tình vượt qua nhiều khó khăn. Bạn giỏi giang, nắm bắt nhiều cơ hội tốt trong công việc nên kinh doanh thuận lợi, lương thưởng tăng đều. Những người tuổi Sửu gặt hái được nhiều thành công nhờ chăm chỉ, biết lắng nghe và học hỏi.

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Sửu có cuộc sống lên hương, thành công - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang năm Tân Sửu tới đây, cuộc sống của bạn sẽ lên hương, không chỉ kiếm được số tiền khủng mà đường tình duyên cũng khá vượng sắc. Được quý nhân và thần tài chiếu cố nên bạn không sợ lâm vào tình cảnh thiếu thốn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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