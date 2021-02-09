Theo tử vi 12 con giáp, Sửu nên thận trong lời ăn tiếng nói, đừng thẳng thắn ảnh hưởng đến công việc của mình. Trước khi nói gì cũng nên suy nghĩ kỹ càng để không làm phật lòng người khác. Trong ngày, bạn nên tạm gác lại những dự định của bản thân để không vướng phải nhiều chuyện rắc rối.

Những người thuộc tuổi Sửu gặp nhiều chuyện xui xẻo, rơi vào cảnh túng thiếu tiền bạc, khó có cơ hội làm giàu. Bạn đối mặt với nhiều thất bại nên tinh thần vô cùng mệt mỏi, ăn không ngon ngủ không yên.

Dần khá kiêu ngạo nên làm không ít người khó chịu vì tính cách này của bạn. Trong công việc, bạn nên nghe lời của cấp trên, đừng cãi bướng mà ảnh hưởng đến vận trình của mình. Những việc được giao hãy chú tâm hoàn thành thật tốt để không bị khiển trách.

Dần làm phật lòng nhiều người vì thẳng thắn - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần là một trong những con giáp đen đủi do Thái Tuế chiếu mệnh. Trong thời điểm này, bạn tiêu xài hoang phí nên có thể lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp xui xẻo đối mặt với nhiều khó khăn lớn, hãy chuẩn bị tinh thần để vượt qua giai đoạn này. Điều này đòi hỏi bạn phải bình tĩnh, kiên nhẫn để không bị bất cứ ai cản đường thăng tiến của mình. Hãy giữ vững tâm thế để không làm ảnh hưởng vướng vào rắc rối không đáng có.

Tỵ có vận trình vô cùng mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tỵ có vận trình vô cùng mệt mỏi, cố gắng đến mấy cũng không được công nhận. Bạn sẽ phải tự dựa vào năng lực của mình, khó khăn cũng không ai giúp đỡ.

Tuổi Dậu

Chuyện tiền bạc của Dậu có nhiều biến động theo hướng tiêu cực. Những dự án bạn thực hiện trong thời điểm này không mấy suôn sẻ, tiền không cánh mà bay khiến tinh thần của bạn mệt mỏi không yên. Việc được giao đều không hoàn thành đúng thời hạn nên bị khiển trách.

Những người tuổi Dậu đen đủi đủ đường, nhất là vận tài lộc. Bạn lạc lối giữa nhiều sự lựa chọn, không thể tìm được hướng đi đúng đắn trong công việc. Nhiều rắc rối xuất hiện, tiểu nhân quấy phá khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm