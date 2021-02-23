2 năm tới, 3 con giáp ‘tiền đẻ ra tiền’, được Thần Phật ân sủng nên không biết nghèo khổ là gì

Theo tử vi , Mão là con giáp giàu có đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc, từ nghèo hóa giàu trong nháy mắt. 2 năm tới được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ nên cuộc sống của bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Đây là thời điểm đặc biệt, những người tuổi Mão chỉ cần ngồi không hưởng phúc lộc trời ban, tha hồ nằm không hưởng thụ. Bạn không còn vướng phải nhiều chuyện buồn trong thời điểm này.

Sự nghiệp của người tuổi Mão có những bước phát triển vượt bậc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên bạn được cấp trên đánh giá cao tài năng.

Công danh rộng mở, tài lộc hanh thông, vận đen đã qua đi, bạn chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui lớn về tiền bạc, sự nghiệp. Chỉ cần nỗ lực cố gắng không ngừng, mọi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, như ý mình mong muốn.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn đón nhận nhiều tin vui lớn trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Do Thần Tài chiếu mệnh nên vận trình của bạn tốt hơn, đạt được nhiều thành công hơn bản thân mong đợi. Nhờ sự chăm chỉ, cần cù, bạn đánh đâu thắng đó, không còn sợ tiểu nhân hay bất cứ ai hãm hại cản đường mình.

Thân đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui cực lớn trong thời điểm này. Về công việc, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ nên không sợ ai hãm hại, cản đường. Về đường tình duyên, người độc thân có thể thoát ế nhờ sự duyên dáng của bản thân.

Tuổi Tỵ

Tỵ gặt hái được nhiều thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2021 này, người tuổi Tỵ thực sự tìm được con đường cho mình và nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên đánh đâu thắng đó, tiền bạc cứ hết rồi lại đổ đầy nhà. Nói chung vận trình của bạn một bước lên mây, thu nhập tăng vọt đến mức đáng báo động. Không những đón tin vui tiền bạc mà còn về đường tình duyên. Những người độc thân có nhiều cơ hội thoát ế. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương nhau hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm