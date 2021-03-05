Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 6/3/2021: 3 cung hoàng đạo được Thần Tài gõ cửa, tình yêu thăng hoa

Thời điểm hiện tại, không điều gì có thể vững chắc hơn tình yêu của cả hai bạn. Sau những khó khăn, thử thách mà cả bạn và đối phương cùng nhau vượt qua, một đám cưới với sự chúc phúc của gia đình hai bên và những người bạn thân thiết là món quà tốt nhất cả hai nhận được cho cuộc hành trình tình cảm của mình.

Chúc mừng cho những cô nàng Xử Nữ khi ngày vui đang đến gần. Theo tử vi 12 cung hoàng đạo , hôm nay, các cô nàng Xử Nữ có thể sẽ được đối phương ngỏ lời về chung một nhà sau khoảng thời gian bên nhau.

Tất cả những gì bạn cần làm ngay lúc này chính là chia sẻ tin vui này đến gia đình cùng những người thân của bạn. Bạn cũng sẽ nhận được nhiều lời khuyên đáng giá cho kế hoạch tổ chức hôn lễ sắp đến của mình từ họ, đồng thời chuẩn bị từng bước đơn giản cho ngày đám cưới của mình.

Màu may mắn: Đỏ và trắng.

Con số may mắn: Số 2 và số 9.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Sau khoảng thời gian liên tục sống trong cảnh thiếu thốn về tài chính khiến bạn luôn bất an và mệt mỏi, tử vi ngày mới cho biết, ngày hôm nay, chuyện tiền bạc của Bảo Bình sẽ có sự thay đổi đáng kể khi bạn đã biết cách quản lý nguồn tiền của mình và có kế hoạch rõ ràng cho mọi khoản chi tiêu.

Hôm nay cũng là ngày cực kì may mắn về tài lộc đối với Bảo Bình khi những dự án cá nhân của bạn sắp đến hồi kết và bạn sẽ nhận được những kết quả tích cực cho thu nhập của mình. Một vài bạn thậm chí có thể đạt được kế hoạch tài chính như mong muốn đã đặt ra từ đầu năm nay.

Bảo Bình thu nhập bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, kế hoạch chi tiêu rõ ràng luôn là điều bạn cần ghi nhớ và tuân thủ, hãy cân nhắc thật kĩ trước các quyết định chi tiêu của bản thân nhé Bảo Bình.

Giờ may mắn: 10h.

Màu may mắn: Xanh dương.

Con số may mắn: Số 3 và số 8.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Theo tử vi hàng ngày, trong khoảng thời gian vừa qua, Song Tử liên tục tiêu xài những khoản tiền tiết kiệm của mình vào việc mua sắm, vui chơi cùng bạn bè. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến hầu bao của Song Tử luôn trong tình trạng trống rỗng.

Song Tử cần có kế hoạch chi tiêu của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, việc bạn quyết định thay đổi bản thân mình và đầu tư vào kiến thức, thời gian và các mối quan hệ vững chắc giúp tình hình tài chính của bạn được thay đổi đáng kể. Thay vì dành thời gian dạo phố, mua sắm và ăn uống, bạn dành thời gian nhiều hơn cho việc học một kĩ năng mới, phát triển công việc và nấu ăn tại nhà cùng gia đình, bạn bè.

Những thay đổi ấy không những giúp bạn tiết kiệm đáng kể về tài chính, mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho bạn trong con đường sự nghiệp. Các lãnh đạo ngày càng đánh giá cao năng lực chuyên môn của bạn và đang cân nhắc về việc thăng chức của bạn trong thời gian sắp tới.

Giờ may mắn: 14h.

Màu may mắn: Vàng và Cam.

Con số may mắn: Số 14 và số 23.

Tài chính của Song Tử thay đổi tích cực - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.