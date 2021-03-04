Đúng ngày mai thứ Sáu ngày 5/3/2021: 3 cung hoàng đạo bị kẻ xấu quấy phá, ảnh hưởng sự nghiệp nặng nề

Tâm linh - Tử vi 04/03/2021 00:38

Theo tử vi ngày mới thì sự nghiệp của 3 cung hoàng đạo sau sẽ gặp "tiểu nhân" cản đường và quấy phá. Bạn có thể không tin rằng kẻ "ném đá" vào bạn lại chính là người thân, đồng nghiệp quen thuộc ngay cạnh.

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Mọi thứ hôm nay vô cùng bất lợi cho Kim Ngưu, với suy nghĩ từ bỏ công việc hiện tại của bạn thì bạn sẽ dễ bị kẻ xấu khiêu khích, họ mong muốn bạn nghỉ việc để có thể thay thế vị trí của bạn. Tuy nhiên, hãy tỉnh táo và sáng suốt hơn vào lúc này, đừng để kẻ xấu có cơ hội trục lợi từ phía bạn. 

Việc bạn nghe lời kẻ xấu mà từ bỏ công việc hiện tại sẽ khiến cho sự nghiệp của bạn gặp rắc rối đấy, sự thăng tiến dần mất đi, nguồn thu nhập có thể bị sụt giảm nặng nề. Điều này kéo theo nhiều rắc rối trong cuộc sống. 

Màu may mắn: Xanh lá, đỏ.

Giờ may mắn: 6h-7h.

Con số may mắn: 7.

tu vi ngay moi 1
Mọi thứ hôm nay vô cùng bất lợi cho Kim Ngưu - Ảnh minh họa: Internet

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Việc Xử Nữ được cấp trên trọng dụng và khách hàng yêu quý là nguyên cớ gây ra sự bất hòa với đồng nghiệp, họ cảm thấy bạn chướng mắt và đang tranh giành với họ. Có thể một trong số những đồng nghiệp đấy sẽ "ném đá" vào công việc của bạn, bằng cách tung tin đồn không hay về bạn, giở trò trên giấy tờ, hợp đồng của bạn. 

Theo tử vi hàng ngày, một lời khuyên dành cho Xử Nữ trong ngày thứ Sáu là hãy cẩn trọng trong mọi việc dù là nhỏ nhất. Vì kẻ xấu có thể lợi dụng lúc bạn sơ hở hoặc sai sót mà "hành động", khiến bạn trở tay không kịp, nhẹ thì có thể bị cấp trên trách móc, nặng hơn là bị "đuổi việc" đấy nhé! 

Màu may mắn: Xanh dương, đen.

Giờ may mắn: 21h-22h.

Con số may mắn: 18.

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Một lời khuyên dành cho Xử Nữ trong là hãy cẩn trọng trong mọi việc dù là nhỏ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Nếu hôm nay bạn bắt đầu đổ vốn vào kinh doanh thì hãy thận trọng, tử vi ngày mới cho thấy Song Ngư đang bị một kẻ xấu kìm kẹp và cản đường bạn. Chúng liên tục đưa ra những thông tin hư cấu khiến bạn có suy nghĩ lệch lạc về đối tác hoặc khách hàng của mình. 

Vì vậy, đừng quá phô trương về sự nghiệp và công việc của bạn với bất kỳ ai, vì có thể kẻ xấu đang âm thầm theo sát bạn lại chính là người thân cận nhất với bạn.

Màu may mắn: Xám, trắng.

Giờ may mắn: 20h - 21h.

Con số may mắn: 9, 23.

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Có thể kẻ xấu đang âm thầm theo sát Song Ngư lại chính là người thân cận nhất với bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm. 

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