Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Tư ngày 3/3/2021: Bọ Cạp ghi điểm với 'crush', Kim Ngưu bất lực trong các mối quan hệ xã hội

Tất nhiên, điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách. Đưa chú chó của bạn ra ngoài và chơi một trò chơi tìm ném dĩa với nó. Hoặc xem bộ phim yêu thích của bạn cùng người yêu ngay tối nay nhé. Nếu bạn có thể nghĩ ra điều gì đó tốt hơn - hãy làm điều đó! Bạn sẽ thành công.

Thứ Tư là một ngày tuyệt vời cho sự lãng mạn! Bạn thường ngày rất khép mình và tách biệt, nhưng hôm nay đừng đè nén mọi sự quan tâm vào tận sâu đáy lòng, hãy bày tỏ cảm xúc sâu sắc nhất của bạn về bất cứ điều gì.

Bạn đang cảm thấy tốt hơn một chút ngày hôm nay. Mọi thứ ổn định hơn theo cảm xúc của bạn. Lần đầu tiên, bạn không cảm thấy dường như những người xung quanh đang tiêu hao hết năng lượng của bạn. Tuy nhiên, điều này cũng gây khó chịu vì bạn thích cảm giác được giúp đỡ mọi người.

Bạn sẽ cảm thấy mình bất lực trong ngày hôm nay, công việc, tình yêu, gia đình đều gặp chút vấn đề. Không phải bạn không bận tâm tới gia đình nhưng vì công việc quá nhiều khiến bạn không thể dành thêm thời gian cho họ. Điều cần làm ngay lúc này là hãy uống nước để kiềm chế cảm xúc, đừng cáu gắt vì mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết của nó. Hãy cứ tập trung giải quyết từng việc một Kim Ngưu nhé!

Bạn có thể có lợi khi chuyển sự tập trung của mọi người vào chính mình! Hãy đặt ra một mục tiêu nhỏ, chẳng hạn như chuẩn bị một bữa tối ngon lành hoặc đi bộ nhanh, và khi bạn đã hoàn thành, hãy vỗ nhẹ vào lưng bản thân để động viên chính mình.

Song Tử đang cảm thấy tốt hơn một chút ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tất cả công việc khó khăn của bạn cuối cùng sẽ được đền đáp và hôm nay bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công lao của mình! Bạn sẽ thấy rõ một số kết quả tích cực cho quá trình tập luyện thể thao của mình trong suốt tuần qua. Hoặc bạn sẽ nhận được hoa hồng từ công việc mà bạn nghĩ nó chỉ để giải trí.

Cự giải đang trên đà phát triển bản thân rất tốt, hãy cố gắng thêm nữa nhé.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Có lẽ hôm nay là một ngày không mấy tốt đẹp với Sư Tử, bạn sẽ cảm thấy mọi người thờ ơ và lạnh nhạt với mình. Nếu có thể, hãy rủ người yêu hoặc một người bạn thân đi dạo nhanh cùng bạn và làm món salad để cả hai thưởng thức sau đó. Yên tâm rằng cảm giác đó chỉ xuất phát từ phía bạn, hết ngày hôm nay mọi chuyện sẽ được cải thiện.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ hôm nay sẽ cảm thấy mệt mỏi, bạn cảm thấy mọi người đang áp đặt một hình mẫu ngoài xã hội vào bạn. Sự tự lập và có cá tính riêng vô cùng mạnh mẽ đang khiến bạn cảm thấy khó chịu.

Đừng quá để tâm đến điều đó, hãy cứ là bạn, bảo thủ nhưng thực tế, là một người giàu tình cảm, trung thành và ổn định.

Xử Nữ 'hãy cứ là bạn' - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Kết quả cho sự ảnh hưởng của hành tinh gần đây đang đến gần nhà Thiên Bình. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, bạn đã có được cái nhìn sâu sắc về bản ngã của mình. Hãy chăm chỉ tập trung vào tâm hồn của bạn, bởi có như thế bạn mới cảm thấy là chính mình.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Tử vi hôm nay cho thấy bạn có mọi cơ hội để thu hút đúng người mà mình đang "crush", miễn là bạn có thể cởi mở để tận dụng một cơ hội ngay khi nó xuất hiện. Bạn đã từng ước một cơ hội có thể gặp họ, hoặc ít nhất là có cơ hội trò chuyện. Điều này sẽ đến, nhưng bạn sẽ phải nhanh chóng nắm bắt nó.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Có gì đó phải thay đổi. Bạn đã biết điều đó ngay khi bạn thức dậy vào sáng nay. Đã đến lúc bắt đầu ăn kiêng, cam kết tập thể dục nhiều hơn hay củng cố quyết tâm "cai nghiện làm cú đêm" của bạn? Bất cứ điều gì bạn làm để cải thiện ngoại hình của mình sẽ khiến bạn cảm thấy tốt hơn rất nhiều về bản thân. Hãy mua một số quần áo mới hoặc cắt tóc. Mọi người sẽ để ý đến sự thay đổi của bạn vào sáng mai.

Ma Kết sẽ cảm thấy sự lên xuống bất thường của cảm xúc trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết sẽ cảm thấy sự lên xuống bất thường của cảm xúc trong ngày hôm nay. Bạn không thể tìm ra nó đến từ đâu. Thay vì kéo theo những người thân yêu của bạn chạy theo cảm xúc này thì hãy tránh xa môi trường quen thuộc của bạn.

Bạn sẽ tốt hơn rất nhiều khi ở một mình và hãy làm một điều gì đó mà bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái để tránh xa những tâm trạng tiêu cực.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Hôm nay là một ngày lý tưởng để mua sắm một tủ quần áo mới. Bạn có thể thấy phong cách thường ngày của mình quá thông thường hoặc không hợp thời trang một chút nào. Đôi khi bạn từ chối những bộ trang phục mà bạn thực sự thích vì sợ chúng quá gợi cảm, lỗi thời hoặc quá lố bịch. Nhưng hôm nay, hãy dành sự chiều chuộng cho bản thân mình, mua một chiếc áo bạn thích mặc dù nó có hơi gợi cảm một chút.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Đó là một tuần rất bận rộn đối với bạn. Các khía cạnh đều hướng bạn đến việc tiền bạc và giá trị của bạn, hãy bắt đầu nghĩ tới việc tiết kiệm lương hưu, điều này thật tuyệt vời. Nó cũng giúp bạn lập kế hoạch cho tiền bạc của mình trong tương lai và giúp bạn biết mình cần tiết kiệm bao nhiêu mỗi tháng để tận hưởng một cuộc sống thoải mái sau khi bạn nghỉ việc.

Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn với Song Ngư - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.