Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Ba 2/3/2021: Bảo Bình có tình yêu mới, Cự Giải sức khỏe bất thường

Về mặt sức khỏe , tinh thần không tốt nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của Bạch Dương. Bạn muốn được quan tâm, chăm sóc cẩn thận đến mức người ấy phải dành thời gian đến tận nơi nhắc nhở bạn ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân mình thì bạn mới miễn cưỡng lắng nghe họ.

Bạch Dương được khuyên nên cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống xảy ra trong ngày. Tức giận, suy nghĩ tiêu cực sẽ chỉ khiến cho bạn có những lối hành xử, lời nói bốc đồng, từ đó dẫn đến mọi chuyện thêm tệ hại hơn và khó giải quyết về sau. Nếu có thể, hãy tìm cách rút lui trong hòa bình và dành thời gian cho đôi bên cùng tĩnh tâm suy nghĩ đã nhé.

Công việc của Kim Ngưu trong hôm nay không có quá nhiều rắc rối. Bạn đã quen với tình trạng làm việc dưới những áp lực lớn nên bạn vẫn có thể kiểm soát được những rắc rối xảy ra.

Con số may mắn hôm nay của Bạch Dương: Số 1 và số 9.

Về đời sống tình cảm, Kim Ngưu được khuyên không nên giữ tính cách thích kiểm soát, can thiệp vào đời sống riêng tư của người yêu quá mức, dù hai bạn có yêu nhau nhiều và yêu bao lâu đi chăng nữa, việc này sẽ chỉ khiến cho mối quan hệ xuất hiện những vết nứt khó lành mà thôi.

Con số may mắn hôm nay của Kim Ngưu: Số 2 và số 15.

Kim Ngưu cần hạn chế sự kiểm soát người yêu - Ảnh: Internet

Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử luôn nổi tiếng là người có trực giác tốt, và hôm nay là ngày mà trực giác của Song Tử được phát huy mạnh mẽ. Bạn đưa ra được nhiều góc nhìn tốt trong công việc nên cấp trên đánh giá rất cao năng lực của bạn. Song Tử thậm chí có thể có cơ hội chuyển sang một dự án cao hơn cả dự án hiện tại.

Một vài người bạn không quá thân thiết sẽ chủ động liên lạc và hỏi thăm Song Tử. Trực giác của bạn rất đúng, chính vì vậy mà khi họ ngỏ ý muốn mượn tiền của bạn hoặc yêu cầu sự giúp đỡ, bạn nên khéo léo từ chối bởi bạn cũng đang có vấn đề cần giải quyết liên quan đến tiền bạc.

Con số may mắn hôm nay của Song Tử: Số 13.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Sức khỏe của Cự Giải hôm nay xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường, việc bạn thường xuyên thức khuya, dậy sớm khiến cho sức khỏe của bạn trở nên yếu đi. Lời khuyên dành cho Cự Giải là bạn nên sắp xếp thời gian đi khám tổng thể để chắc chắn rằng cơ thể mình đang trong tình trạng ổn định.

Chuyện tình cảm của Cự Giải được vun vén một phần không nhỏ từ những lời nói ngọt ngào. Bạn được khuyên nên cân nhắc những lời nói của mình để tránh khiến cho người ấy tổn thương.

Con số may mắn hôm nay của Cự Giải: Số 5 và số 7.

Sức khỏe Cự Giải không ổn định - Ảnh: Internet

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Hôm nay, Sư Tử cảm thấy bản thân có chút buông thả, bỏ bê với công việc mặc dù chỉ mới ở ngày thứ 2 của tuần mới. Bạn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tuần làm việc để được nghỉ xả hơi vào cuối tuần cùng bạn bè và người yêu.

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/3/2021, hôm nay Sư Tử có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ của những người khác dành cho mình, hãy trân trọng sự giúp đỡ này và luôn dành lời cảm ơn cho những ai đã giúp đỡ bạn. Có qua có lại mới toại lòng nhau cũng là cách để duy trì mối quan hệ tốt đẹp, chân thành, rất có ích trong tương lai.

Con số may mắn hôm nay của Sư Tử: Số 1 và số 14.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Công việc trong ngày của Xử Nữ tương đối dễ thở. Nếu có thể, bạn hãy giúp đỡ những đồng nghiệp của bạn nếu họ gặp những vấn đề trong công việc. Những lúc sau này bạn bận, bạn cũng sẽ được nhận lại sự giúp đỡ thôi.

Đọc sách, uống trà thư giãn chính là một trong những cách nghỉ ngơi buổi tối rất tốt dành cho Xử Nữ. Chọn một cuốn sách hay và khép mình ở một góc yên tĩnh, Xử Nữ sẽ nhanh chóng cảm thấy thoải mái và bình yên trở lại sau một ngày dài làm việc.

Con số may mắn hôm nay của Xử Nữ: Số 84.

Xử Nữ tìm lại bình yên - Ảnh: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Việc không thích nhưng lại chần chừ không đưa ra quyết định sẽ khiến cho Thiên Bình gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Thái độ làm việc sẽ quyết định đến hiệu suất nên Thiên Bình đừng vừa làm vừa chơi, chú tâm vào để đạt thành tích tốt và tránh không gặp sự cố đáng tiếc.

Tuy rằng bận rộn nhưng đời sống nội tâm của Thiên Bình rất phong phú. Việc bạn thường xuyên trò chuyện với mọi người, chăm chỉ xây dựng những mối quan hệ sẽ giúp cho bạn luôn tươi vui, rạng rỡ. Sức khỏe của Thiên Bình ngày hôm nay không tốt. Nếu cảm thấy quá mệt, hãy đi mua thuốc, chú ý từ chối bất cứ đồ ăn thức uống nào dạng lạnh nhé.

Con số may mắn hôm nay của Thiên Bình: Số 22.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Bọ Cạp khá chán nản với tình trạng sức khỏe và bộ dạng của mình trong thời gian này. Việc quá stress, áp lực về mọi mặt trong cuộc sống khiến bạn không còn thời gian để chăm sóc cho sức khỏe, sắc đẹp của bản thân. Hãy cố gắng kiên trì Bọ Cạp nhé, qua giai đoạn khó khăn, bạn sẽ rạng rỡ hơn rất nhiều đấy.

Phương diện tài chính của Bọ Cạp ngày hôm nay tương đối ổn. Tuy không có nhiều khởi sắc nhưng việc bạn luôn có kế hoạch chi tiêu hợp lý đã giúp tài khoản của bạn gần như được cân bằng như kế hoạch đã đề ra cho quý đầu năm nay.

Con số may mắn hôm nay của Bọ Cạp: Số 3 và số 24.

Bọ Cạp chán nản với hiện tại - Ảnh: Internet

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Nhân Mã hôm nay lao động hăng say, vận may sẽ đến. Tuy nhiên, nếu chỉ ngồi một chỗ thì không thể thấy được kết quả, phải năng động lên, ra ngoài hẹn hò hay giao lưu, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn bạn nhé.

Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu bạn biết rộng lòng đón nhận. Công việc của Nhân Mã trong những ngày đầu năm khá ổn định, không có biến động, tuy nhiên bạn cần chú ý đến những giấy tờ, sổ sách và các hóa đơn, chứng từ. Nhớ sắp xếp theo thứ tự và lưu lại đầy đủ, tránh thất lạc kẻo sau này tìm lại mất công nhé.

Con số may mắn hôm nay của Nhân Mã: Số 9.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Sự khó tính và khắt khe của Ma Kết đôi khi khiến cuộc sống của chính Ma Kết trở nên mệt mỏi. Thật ra cứ đơn giản hóa mọi chuyện, nhẹ nhàng với mọi thứ thì tự nhiên trong lòng bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn thôi.

Ma Kết hãy thay đổi cách nhìn nhận vấn đề một chút nhé. Cho dù thật lòng thật dạ đợi chờ mà không có hi vọng thì Ma Kết có nên tiếp tục hay không. Bạn cần xem xét lại rõ ràng tình cảm của bản thân, tránh lãng phí thời gian, tâm sức lại tự gây tổn thương cho chính mình.

Con số may mắn hôm nay của Ma Kết: Số 12.

Ma Kết trở nên mệt mỏi trong hôm nay- Ảnh minh họa: Internet

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/3/2021, thuận theo tình thế Bảo Bình sẽ gặp nhiều may mắn, bạn chỉ cần làm tốt công việc theo đúng trách nhiệm của mình là đủ. Những ảnh hưởng từ bên ngoài bạn không điều khiển được, cái gì đến sẽ đến, bản thân bạn có năng lực sẽ có thể vượt qua được thử thách.

Người độc thân nên tham gia các hoạt động tập thể, xã hội để mở rộng mối quan hệ, cơ hội gặp đối tượng cũng sẽ tăng lên đáng kể. Bạn càng cố gắng thì thành quả càng ngọt ngào. Người đang yêu cũng đừng quên cùng người ấy bồi dưỡng tình cảm bằng những hoạt động khác như quanh quẩn đi ăn, đi xem phim trong thành phố...

Con số may mắn hôm nay của Bảo Bình: Số 8 và số 6.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Đối với những cô nàng Song Ngư mà nói thì hôm nay là dịp tốt để thể hiện sự nữ tính và đáng yêu của mình. Sức hấp dẫn này sẽ khiến các chàng khó có thể cưỡng lại được.

Buổi tối, nếu không muốn vào bếp nấu nướng và dành thời gian nghỉ ngơi, bạn có thể đặt một món nào đó bạn yêu thích trên trang của cửa hàng ăn bạn thường ghé qua. Do sự thay đổi thời tiết nắng nóng trong khoảng thời gian này, cách làm đó thực sự là giải pháp cho Song Ngư vào những ngày tâm trạng ủ dột không lí do đấy.

Con số may mắn hôm nay của Song Ngư: Số 10.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.