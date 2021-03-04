Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Sáu ngày 5/3/2021: Bạch Dương cảnh báo về sức khỏe, Sư Tử làm tổn thương người khác

Tâm linh - Tử vi 04/03/2021 12:07

Vũ trụ với sự tác động của những năng lượng đã khiến tử vi hàng ngày của các cung hoàng đạo có sự thay đổi lớn. Bạch Dương bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe trong hôm nay và Sư Tử sẽ có thể gặp rắc rối trong giao tiếp với người thân.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Một số tin tức tuyệt vời về một người bạn có thể khiến Ma Kết phấn khích, hãy điện thoại để hỏi thăm hoặc chúc mừng người bạn đó nếu họ đang thăng tiến trong công việc. Điều này tốt cho bạn, vì bạn có thể lấy nó làm cảm hứng và động lực để tiếp tục thúc đẩy bản thân. Trên thực tế, tin tức này có thể thay đổi cuộc sống của bạn một cách sâu sắc về lâu dài.

Con số may mắn: 12

Màu may mắn: Hồng, xanh dương

Giờ may mắn: 7h - 8h

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Khi nói đến việc quản lý tiền bạc ngày hôm nay, Bảo Bình, bạn nên làm theo ý mình, cho dù nó là tài chính cá nhân, hay quỹ của một nhóm mà bạn tham gia. Hãy liệt kê các nguồn thu nhập, các khoản đầu tư một cách cụ thể để có thể lập kế hoạch chi tiêu trong ngày.

Con số may mắn: 10

Màu may mắn: Đỏ, trắng

Giờ may mắn: 11h - 12h

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Đừng cảm thấy tồi tệ về bản thân khi nghĩ rằng công việc của bạn không có ý nghĩa hay không quan trọng. Sự chăm chỉ tạo ra sự khác biệt lớn giữa bạn với những người xung quanh, vì vậy hãy làm việc với niềm tự hào. Bạn sẽ nhận được rất nhiều sự công nhận và tín nhiệm.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Xám, trắng

Giờ may mắn: 20h - 21h

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Song Ngư đừng cảm thấy tồi tệ về bản thân khi nghĩ rằng công việc của bạn không có ý nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Nếu cảm thấy có dấu hiệu không tốt về sức khỏe, hãy đến gặp bác sĩ ngay, đừng phớt lờ nó. Điều này là dấu hiệu cho thấy nhịp sinh học của bạn đang thật sự có vấn đề. Hãy tập ăn một ít rau xanh và hoa quả, vì nó tốt cho chiếc dạ dày đang "than khóc của bạn".

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Nâu, vàng

Giờ may mắn: 9h-10h

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Bạn có thể đang phấn đấu để có nhiều tự do hơn trong cuộc sống và cảm giác muốn bỏ việc có thể mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn chưa đến lúc để kích hoạt điều đó. Thông điệp từ những giấc mơ của bạn hoặc những tia sáng linh cảm cho thấy rằng đây là công việc phù hợp nhất với bạn. Vì vậy, hãy cứ tiếp tục, thay đổi lại cách làm việc, từ đó bạn sẽ thấy công việc này rất có ý nghĩa.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Xanh lá, đỏ

Giờ may mắn: 6h-7h

Song Tử (21/5 – 21/6)

Dấu hiệu cho thấy sự nghiệp của Song Tử đang trên đà phát triển rất tốt. Những khách hàng từ lâu không thể thuyết phục được thì hôm nay họ sẽ tự tìm đến bạn. Hãy dành một khoảng thời gian trong ngày để xem thêm hồ sơ nhé, vì nó có thể giúp ích trên con đường thăng tiến của bạn.

Tuy nhiên, đừng chỉ quan tâm đến công việc, hãy dành thời gian cho nửa kia của mình, vì mọi thứ đang cho thấy bạn sẽ gặp rắc rối với người ấy nếu bạn không thật sự lắng nghe và trò chuyện với họ.

Con  số may mắn: 23

Màu may mắn: Tím, hồng đậm

Giờ may mắn: 17h-18h

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Dấu hiệu cho thấy sự nghiệp của Song Tử đang trên đà phát triển rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với bạn ngày hôm nay, Cự Giải à. Bạn sẽ cảm thấy hôm nay là một ngày tràn đầy năng lượng. Hãy tạm quên đi công việc đang còn dang dở, hãy tận dụng một ngày tốt đẹp này cho chính bạn, xem một bộ phim yêu thích hoặc làm một chiếc bánh ngọt để tự thưởng cho bản thân cũng rất tốt.

Con số may mắn: 30

Màu may mắn: Cam, trắng

Giờ may mắn: 15h-16h

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, đôi khi lời nói vu vơ của Sư Tử sẽ khiến những người thân bên cạnh bạn cảm thấy bị tổn thương và tệ hơn là những cuộc tranh cãi sẽ liên tiếp nổ ra. Vì vậy, hãy cân nhắc trước khi nói chơi về một điều gì đó, bạn cần đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu được họ đang nghĩ gì.

Con số may mắn: 10

Màu may mắn: Nâu, đỏ

Giờ may mắn: 12h-13h

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi hàng ngày cho thấy Xử Nữ đang gặp vấn đề lớn về tài chính, các khoản vay tín dụng đang "réo gọi" bạn, tiền sinh hoạt hàng tháng không đủ cho việc chi tiêu của bạn tại môi trường học tập và làm việc mới. Hãy cân nhắc các biện pháp để có thể cắt giảm chi tiêu một cách hợp lý nhất.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Xanh dương, đen

Giờ may mắn: 21h-22h

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Tử vi hôm nay cho thấy Xử Nữ đang gặp vấn đề lớn về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Từ công việc, tình yêu đến tài chính của Thiên Bình hôm nay đều ổn định. Các khía cạnh khác cũng không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, đến cuối ngày, có thể bạn sẽ thấy mình đã làm việc quá sức trong ngày hôm nay, yên tâm nó chỉ thoáng qua thôi không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bạn.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Đỏ, nâu

Giờ may mắn: 14h-15h

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Đây là một ngày tuyệt vời đối với bạn đấy Bọ Cạp. Bạn sẽ thấy rằng tâm trí và sự thôi thúc hành động của bạn đang ở cao trào. Ngọn lửa trong bạn đang bùng nóng lên. Hãy sử dụng sự thôi thúc mạnh mẽ bên trong này để giải quyết các dự án đòi hỏi lòng can đảm, sức mạnh và sự tinh tế. Bạn sẽ thấy rằng mình có nhiều khả năng hoàn thành mọi thứ ngoài mong đợi trong hôm nay.

Con số may mắn: 24

Màu may mắn: Vàng, tím

Giờ may mắn: 17h-18h

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Hãy bắt đầu nghĩ tới các khoảng đầu tư cho sức khỏe của bạn và gia đình. Nó là một khoảng đầu tư tốn kém và dài hạn, nhưng bù lại bạn nhận được sự yên tâm rất nhiều cho sức khỏe của họ đấy. Ngoài những thực phẩm chức năng và một số thuốc bổ, bạn có thể cân nhắc đến việc mua bảo hiểm, nó không tồi đâu.

Con số may mắn: 23

Màu may mắn: Hồng, vàng

Giờ may mắn: 16h-17h

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Nhân Mã ơi, hãy bắt đầu nghĩ tới các khoảng đầu tư cho sức khỏe của bạn và gia đình nhé - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Tư ngày 3/3/2021: Bọ Cạp ghi điểm với 'crush', Kim Ngưu bất lực trong các mối quan hệ xã hội

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Tư ngày 3/3/2021: Bọ Cạp ghi điểm với 'crush', Kim Ngưu bất lực trong các mối quan hệ xã hội

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