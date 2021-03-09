Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 10/3/2021: 3 cung hoàng đạo đường tình duyên may mắn, hạnh phúc mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 09/03/2021 00:03

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, thứ Tư là ngày cực kì may mắn dành cho Bạch Dương, Bọ Cạp và Bảo Bình khi đường tình duyên mắn, hạnh phúc mỹ mãn. Bạch Dương gặp được đối tượng dành cho mình. Bọ Cạp và Bảo Bình hạnh phúc thăng hoa, tình duyên tốt đẹp.

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Những cô nàng Bạch Dương độc thân trong hôm nay - thứ Tư sẽ có cơ hội sẽ gặp được đối tượng của mình tại những sự kiện không thể ngờ đến. Bạn và đối phương có thể sẽ tình cờ gặp nhau ở một bữa tiệc tối được tổ chức bởi người bạn chung của cả hai và có những giây phút thật sự vui vẻ trò chuyện cùng nhau.

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Bạch Dương gặp đối tượng tương lai trong thứ Tư - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, đây là một mối quan hệ có khả năng tiến triển thành tình yêu, nhưng cần có sự đầu tư về thời gian ở cả hai phía khi hai bạn đều quá bận rộn với công việc và cuộc sống của mình. Tử vi hàng ngày dự báo, có lẽ những bữa ăn tối hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau đi dạo phố buổi đêm cũng sẽ giúp cả hai có nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn và dần dần phát triển mối quan hệ này.

Giờ may mắn: 19h.

Màu may mắn: Đỏ và trắng.

Con số may mắn: Số 7 và số 19.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Những cung bậc cảm xúc ngọt ngào, hạnh phúc luôn là gia vị giúp cho mối quan hệ của Bọ Cạp và người ấy ngày càng mặn nồng và bền chặt hơn. Theo tử vi ngày mới, giữa hai bạn có sự thấu hiểu và đồng cảm với nhau ở rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Người ấy dành cho bạn sự trân trọng và che chở, bạn dành cho đối phương sự quan tâm và cảm giác an toàn.

Đây là một mối quan hệ cực kì gắn kết và có khả năng sẽ phát triển xa hơn nữa trong tương lai. Có lẽ đây cũng là thời điểm cả hai nên nhìn nhận lại tất cả mọi việc và cân nhắc về những bước đi tiếp theo trong câu chuyện tình cảm này.

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Bọ Cạp hạnh phúc trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Giờ may mắn: 9h.

Màu may mắn: Màu vàng.

Con số may mắn: Số 12.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay là ngày tình yêu của Bảo Bình lên ngôi và vững chắc hơn bao giờ hết khi cả hai cuối cùng sau những cãi vã, chia xa thì cũng đã hiểu được tính cách và suy nghĩ của đối phương. Hai bạn đã vất vả vượt qua những thử thách trong tình yêu và đạt được hạnh phúc chỉ thuộc về riêng hai người.

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Bảo Bình có 'tình yêu lên ngôi' - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới cho hay, mối quan hệ của Bảo Bình cùng người ấy bước vào giai đoạn êm đềm và bắt đầu dự tính về những kế hoạch xa hơn của cả hai. Có lẽ, những cuộc trò chuyện thân mật về những dự định của bản thân cả hai người là điều cần thiết để phát triển mối quan hệ này lên một tầm cao hơn.

Giờ may mắn: 11h.

Màu may mắn: Xanh ngọc.

Con số may mắn: Số 11 và số 35.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Hai 8/3/2021: Bọ Cạp nhận quà bất ngờ ngày Quốc tế Phụ nữ, Bạch Dương gặp kẻ soi mói

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Hai 8/3/2021: Bọ Cạp nhận quà bất ngờ ngày Quốc tế Phụ nữ, Bạch Dương gặp kẻ soi mói

Mời bạn cùng tham khảo thông tin tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 8/3/2021, Bạch Dương gặp đồng nghiệp soi mói trong công việc, trong khi đó, Bọ Cạp lại nhận được một món quà bất ngờ từ nửa kia trong ngày Quốc tế phụ nữ.

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