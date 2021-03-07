Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 8/3/2021: 3 cung hoàng đạo may mắn được quý nhân giúp đỡ

Đây quả thật là một tin vui dành cho những bạn Cự Giải. Điều bạn cần làm ngay lúc này có lẽ chính là mở 1 buổi tiệc ăn mừng chia vui cùng gia đình và người thân, bạn bè. Để đi được đến ngày hôm nay, bạn đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ chính những con người ấy.

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo , hôm nay chính là ngày may mắn dành cho Cự Giải với nhiều cơ hội về sự nghiệp và tiền bạc. Những dự án đầu tư của bạn có dấu hiệu khởi sắc và có dấu hiệu mang lại lợi nhuận cao, điều này giúp cho tình hình tài chính của bạn tăng nhanh một cách đáng kể, thậm chí có thể sẽ đạt được kết quả như kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm nay.

Con số may mắn: Số 23 và số 45.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Ngày đầu tuần là một ngày không may mắn với Sư Tử khi gặp phải những kẻ soi mói ở nơi làm việc. Điều này khiến bạn cảm thấy rất khó chịu và bí bách. Tuy nhiên, theo tử vi ngày mới, bạn sẽ có cơ hội gặp quý nhân giúp đỡ bạn vượt qua ngày thứ Hai.

Đó có thể là người sếp luôn chỉ bảo bạn trong công việc, hoặc có thể là người bạn thân chí cốt bạn tâm sự hàng ngày. Dù là ai đi chăng nữa, những tình cảm ấy là vô cùng quý giá và hãy luôn trân trọng những người đã giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn nhé Sư Tử.

Sư Tử được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Giờ may mắn: 9h.

Màu may mắn: Xanh lá.

Con số may mắn: Số 17.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Sau những vất vả và cố gắng hết mình vì công việc, cuối cùng bạn cũng đã có được sự công nhận từ những người sếp của bạn. Dù điều này làm bạn phải hứng chịu rất nhiều ánh mắt ghen ghét và soi mói từ những người đồng nghiệp xung quanh trong hôm nay, bạn vẫn sẽ nhận được được sự che chở và giúp đỡ của sếp bạn cùng những người đã chứng kiến sự cố gắng của bạn.

Bọ Cạp gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Biến những điều tiêu cực ấy thành nguồn động lực giúp bạn vươn lên và ngày càng thành công cuộc sống chính là điều bạn cần làm ngay lúc này. Hãy bỏ ngoài tai những lời nói sau lưng và chỉ cần đón nhận tình yêu thương từ những người thật sự tốt với mình nhé Bọ Cạp.

Giờ may mắn: 12h.

Màu may mắn: Trắng, xanh dương.

Con số may mắn: Số 24.

Bọ Cạp đón nhận tình yêu thương từ mọi người - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.