Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 8/3/2021: 3 cung hoàng đạo may mắn được quý nhân giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 07/03/2021 00:17

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, thứ Hai là ngày cực kì may mắn dành cho Bọ Cạp, Sư Tử và Cự Giải khi gặp quý nhân giúp đỡ, có cơ hội đổi đời. Cự Giải tài chính thăng hạng. Bọ Cạp và Sư Tử hóa xui thành may, trừng trị tiểu nhân quấy phá.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay chính là ngày may mắn dành cho Cự Giải với nhiều cơ hội về sự nghiệp và tiền bạc. Những dự án đầu tư của bạn có dấu hiệu khởi sắc và có dấu hiệu mang lại lợi nhuận cao, điều này giúp cho tình hình tài chính của bạn tăng nhanh một cách đáng kể, thậm chí có thể sẽ đạt được kết quả như kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm nay.

Đây quả thật là một tin vui dành cho những bạn Cự Giải. Điều bạn cần làm ngay lúc này có lẽ chính là mở 1 buổi tiệc ăn mừng chia vui cùng gia đình và người thân, bạn bè. Để đi được đến ngày hôm nay, bạn đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ chính những con người ấy.

tu vi 12 cung hoang dao 1
Cự Giải tài chính phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Giờ may mắn: 16h.

Màu may mắn: Đỏ, vàng.

Con số may mắn: Số 23 và số 45.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Ngày đầu tuần là một ngày không may mắn với Sư Tử khi gặp phải những kẻ soi mói ở nơi làm việc. Điều này khiến bạn cảm thấy rất khó chịu và bí bách. Tuy nhiên, theo tử vi ngày mới, bạn sẽ có cơ hội gặp quý nhân giúp đỡ bạn vượt qua ngày thứ Hai.

Đó có thể là người sếp luôn chỉ bảo bạn trong công việc, hoặc có thể là người bạn thân chí cốt bạn tâm sự hàng ngày. Dù là ai đi chăng nữa, những tình cảm ấy là vô cùng quý giá và hãy luôn trân trọng những người đã giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn nhé Sư Tử.

tu vi 12 cung hoang dao 2
Sư Tử được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Giờ may mắn: 9h.

Màu may mắn: Xanh lá.

Con số may mắn: Số 17.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Sau những vất vả và cố gắng hết mình vì công việc, cuối cùng bạn cũng đã có được sự công nhận từ những người sếp của bạn. Dù điều này làm bạn phải hứng chịu rất nhiều ánh mắt ghen ghét và soi mói từ những người đồng nghiệp xung quanh trong hôm nay, bạn vẫn sẽ nhận được được sự che chở và giúp đỡ của sếp bạn cùng những người đã chứng kiến sự cố gắng của bạn.

tu vi 12 cung hoang dao 3
Bọ Cạp gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Biến những điều tiêu cực ấy thành nguồn động lực giúp bạn vươn lên và ngày càng thành công cuộc sống chính là điều bạn cần làm ngay lúc này. Hãy bỏ ngoài tai những lời nói sau lưng và chỉ cần đón nhận tình yêu thương từ những người thật sự tốt với mình nhé Bọ Cạp.

Giờ may mắn: 12h.

Màu may mắn: Trắng, xanh dương.

Con số may mắn: Số 24.

tu vi 12 cung hoang dao 4
Bọ Cạp đón nhận tình yêu thương từ mọi người - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, Chủ nhật 7/3/2021: Song Ngư hoan hỷ chuyện tài chính, Thiên Bình mắc sai lầm trong giao tiếp

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, Chủ nhật 7/3/2021: Song Ngư hoan hỷ chuyện tài chính, Thiên Bình mắc sai lầm trong giao tiếp

Tử vi hàng ngày của 12 cung hoàng đạo đều chịu ảnh hưởng của thiên thể và các hành tinh, Song Ngư liên tiếp nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, Thiên Bình mất lòng với đối tác do sai lầm của chính mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi 8/3 con số may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 44 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 14 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt