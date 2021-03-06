Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, Chủ nhật 7/3/2021: Song Ngư hoan hỷ chuyện tài chính, Thiên Bình mắc sai lầm trong giao tiếp

Sự liên kết của các hành tinh hiện tại mang đến một ngày Chủ nhật tuyệt vời cho Ma Kết, nó cho phép bạn có thể thoải mái khám phá một mối quan hệ mới. Hãy mở lòng để gặp gỡ những người bạn mới hoặc tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực, giúp bạn khỏa lấp sự cô đơn và chán chường trước đây của mình.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bạn cần dành thời gian để tự chữa lành"vết thương lòng"cho chính bản thân mình, Bảo Bình nhé! Những người khác có thể muốn bạn cho lời khuyên hoặc đưa ra giải pháp cho mớ hỗn loạn trong lòng họ, nhưng trong thực tế, bạn mới chính là người cần lời khuyên và giải pháp. Hãy quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, đặt cảm xúc của mình làm trung tâm để có một ngày ý nghĩa nhé.

Con số may mắn: 13

Màu may mắn: Xám, nâu

Giờ may mắn: 10h-11h

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Bạn có thể nhận thấy rằng cơ hội kiếm tiền và tiết kiệm tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba trong hôm nay và vài ngày sau đó.

Trong khi bạn đang bận rộn với công việc xung quanh mình, cũng đừng bỏ bê gia đình, cha mẹ. Hãy tranh thủ lúc tài chính thoải mái này để tạo ra sự gắn kết với người thân bằng những chuyến đi du lịch ngắn ngày, hoặc một món quà ý nghĩa cho các thành viên trong gia đình.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Trắng, hồng

Giờ may mắn: 22h-23h

Song Ngư có cơ hội kiếm tiền và tiết kiệm gấp đôi, thậm chí gấp ba trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Bạn đặc biệt muốn được người khác nhìn nhận bằng một khía cạnh khác trong hôm nay. Điều này có thể dẫn đến việc bạn thay đổi cách ăn mặc, cách nói chuyện hoặc cách cư xử với mọi người. Bạn mong muốn thay đổi cách người khác đối xử với bạn, đặc biệt là tại nơi làm việc.

Hãy bắt đầu ngay để có những thay đổi tích cực hơn trong hôm nay. Các yếu tố về trang phục, giao tiếp chỉ là một phần nhỏ, quan trọng là bạn phải có sự đột phá trong công việc. Một ý tưởng mới đầy sáng tạo sẽ giúp bạn thay đổi cách nhìn của mọi người về mình đấy.

Con số may mắn: 12

Màu may mắn: Đỏ, cam

Giờ may mắn: 11h-12h

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Cảm xúc của bạn hôm nay sẽ đóng một vai trò lớn trong khả năng ra quyết định. Điều này giúp ích cho bạn rất nhiều, sự vui vẻ và hạnh phúc hôm nay sẽ giúp bạn xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Dĩ nhiên, điều này cũng tùy thuộc vào khả năng quản lý cảm xúc của bạn như thế nào nữa. Hãy quản lý chúng thật tốt, đừng để người khác thấy bạn như một người thừa năng lượng.

Con số may mắn: 15

Màu may mắn: Xanh dương, trắng

Giờ may mắn: 8h-9h

Song Tử (21/5 – 21/6)

Vấn đề tiền bạc sẽ là một trọng tâm lớn trong ngày của bạn. Toàn bộ tâm trạng của bạn có xu hướng phụ thuộc vào tình hình tài chính. Cố gắng đừng rơi vào cái bẫy này. Nếu bạn làm vậy, bạn có thể sẽ nổi giận với người khác một cách không cần thiết. Hãy nghĩ đến việc dùng khoản tiền tiết kiệm để giải quyết rắc rối trước mắt. Vì đây chỉ là vấn đề ngắn hạn mà thôi.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Trắng, xanh lá

Giờ may mắn: 14h-15h

Vấn đề tiền bạc sẽ là một trọng tâm lớn trong ngày của Song Tử - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho biết, vấn đề sức khỏe hôm nay của Cự Giải sẽ tập trung ở làn da. Bạn có đang chăm sóc nó đúng cách không? Uống nhiều nước, bổ sung độ ẩm và chống nắng là những điều cần thiết và cấp bách nhất. Hãy giúp làn da của bạn được "khỏe mạnh" hơn bằng các phương pháp massage và thư giãn.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Tím, đen

Giờ may mắn: 7h-8h

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử à, đây không phải là lúc để làm việc một mình vì như vậy chắc chắn sẽ thất bại. Bạn thường quá tự tin về bản thân và cho rằng người khác không giúp được mà còn "phá hoại". Mặt khác, bằng cách tham gia cùng với những người xung quanh, tinh thần đồng đội thân thiết sẽ phát triển, từ đó, công việc của bạn sẽ diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ hơn.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Xanh lá, vàng

Giờ may mắn: 17h-18h

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Niềm đam mê về một lĩnh vực mới khiến cho Xử Nữ sao nhãng công việc chính trong ngày hôm nay. Khám phá và tìm kiếm một kiến thức mới không hề xấu, tuy nhiên, bạn cần xác định rõ đâu là công việc cần thiết và là nguồn tạo ra thu nhập chính. Vì hầu hết những niềm đam mê, sở thích chỉ giúp bạn giải trí chứ không hẳn kiếm tiền từ đó.

Con số may mắn: 16

Màu may mắn: Hồng, cam

Giờ may mắn: 16h-17h

Xử Nữ sao nhãng công việc chính trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi hàng ngày cho thấy, Thiên Bình sắp gặp phải một sai lầm lớn trong giao tiếp. Nó khiến mối quan hệ của bạn và đối tác trở nên căng thẳng hơn, không thể tiếp tục bàn bạc. Và cuối cùng bạn nhận ra rằng điều tồi tệ đó xuất phát từ việc mình không chuẩn bị tốt trước khi thảo luận với họ. Hãy gọi điện và xin lỗi đối tác, hẹn anh ta một ngày khác khi bạn đã hoàn thành mọi thứ thật kỹ lưỡng.

Con số may mắn: 9.

Màu may mắn: Vàng, xanh dương

Giờ may mắn: 20h-21h

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Hôm nay được xem là ngày tuyệt vời nhất trong tuần của Bọ Cạp, mặc dù ngày này đến hơi muộn. Nhưng không sao, hãy tận dụng ngày cuối tuần này để thư giãn sau một tuần làm việc hết sức căng não. Một ly sinh tố tươi mát là lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng. Hãy hẹn bạn bè đến nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ để có thể trò chuyện và bày tỏ sự quan tâm mọi người, Bọ Cạp nhé!

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Xám, đen

Giờ may mắn: 6h-7h

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, kế hoạch cho một ngày "cuối tuần hoàn hảo" của Nhân Mã có thể sẽ bị thay đổi, công việc tồn đọng khiến bạn không còn tâm trí để nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Hãy liệt kê hết các đầu việc cần xử lý, những thứ có thể bỏ qua thì nên bỏ qua, đừng quá áp lực bản thân về việc phải giải quyết hết chúng trong hôm nay.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Đỏ, tím

Giờ may mắn: 19h-20h

Kế hoạch cho một ngày 'cuối tuần hoàn hảo' của Nhân Mã có thể sẽ bị thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.