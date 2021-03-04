Tử vi thứ Sáu ngày 5/3/2021 của 12 con giáp: Mão cầu được ước thấy, Tỵ quý nhân hộ giá, Thân hưởng trọn phúc lộc

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 5/3/2021 của 12 con giáp chi tiết, xem ngay để biết vận mệnh của mình trong hôm nay ra sao, từ đó rộng cửa đón chờ may mắn và cảnh giác điềm xui đã được dự báo trước.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/3/2021 của Tí cho biết, trong hôm nay vận mệnh Tí sẽ tương đối tốt, mặc dù tài lộc không đến mức rủng rỉnh nhưng cũng khá ổn định và không bị hao hụt.

Mặc dù làm việc gì cũng vô cùng nhanh chóng nhưng Tí lại là con giáp được đánh giá khá cẩn thận, chắc chắn, làm đâu trúng đó, ít khi có sai sót. Đây là ưu điểm rất lớn giúp cho Tí có được sự đánh giá cao trong công việc và cả trong cuộc sống. Tí luôn vạch ra được đúng hướng đi cho mình và dồn hết nỗ lực tâm huyết của mình để tìm đến con đường thành công một cách nhanh nhất.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/3/2021 của Sửu

So với mọi ngày, trong hôm nay, Sửu cần phải tỏ ra mạnh mẽ, thẳng thắn và mạnh dạn hơn trong công việc. Vốn dễ tính, hiền lành, Sửu rất dễ bị người khác lợi dụng và ăn hiếp. Hôm nay, tử vi dự đoán Sửu sẽ gặp một số trường hợp cần phải tự bảo vệ bản thân mình, không để người khác bắt nạt, khiến bản thân bị tổn thương.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Sửu phải quá kích động, biến mọi việc trở nên căng thẳng, rắc rối hơn. Kiểm soát tốt bản thân chính là “chìa khóa” để Sửu giữ vững và duy trì được các mối quan hệ.

Kiểm soát tốt cảm xúc, Sửu sẽ chẳng lo ngại rắc rối bủa vây xung quanh mình -

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 5/3/2021 của Dần

Tử vi hàng ngày cho biết trong hôm nay có thể Dần sẽ gặp một vài tranh chấp nhỏ với đồng nghiệp nên dễ sinh ra phiền lòng. Lời khuyên cho Dần là không nên quá chú tâm vào lời nói, thái độ của người khác, thay vào đó chỉ cần làm tốt công việc của mình, hạn chế tham gia vào những cuộc trò chuyện thị phi, nói xấu người này, công kích người kia.

Tài vận của Dần trong hôm nay được dự đoán khá ổn định, các nguồn thu vẫn đều đều mang về cho con giáp này.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/3/2021 của Mão

Hôm nay Mão là một trong những con giáp may mắn nhất. Đây là thời điểm người cầm tinh con mèo cầu được ước thấy, công việc thăng tiến bất ngờ, kéo theo rất nhiều niềm vui, sung sướng suốt cả ngày cho con giáp này.

Mão luôn làm việc bằng một cái tâm, nhiệt huyết rất lớn, do đó, những phần thưởng sẽ liên tục “chảy” vào túi của con giáp này. Tuy nhiên, để thành công nối tiếp thành công, Mão cần trau đồi thêm chuyên môn của bản thân, luôn luôn tìm tòi để tạo ra đột phá, lúc ấy sự nghiệp của Mão sẽ được “thăng hoa” tột đỉnh.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/3/2021 của Thìn

Tử vi hôm nay nói rằng Thìn có thể có mâu thuẫn với một người rất thân thiết nên đâm ra khó chịu, bực bội trong người. Bản thân Thìn đôi lúc khá cố chấp nên các mâu thuẫn thường kéo dài và không được giải quyết ổn thỏa. Điều này khiến Thìn sẽ tự cảm thấy bị thu hẹp với thế giới xung quanh, dần dà bị mất đi sự tự tin, không còn hào hứng trong các mối quan hệ của mình.

Tử vi dự đoán hôm nay Thìn có thể sẽ gặp mâu thuẫn, bực bội - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 5/3/2021 của Tỵ

Thứ Sáu ngày 5/3/2021 được dự đoán là một ngày khá đẹp để Tỵ có thể bắt đầu cho kế hoạch của mình. Kể từ sau Tết Tân Sửu, con giáp này đã liên tục đặt ra kế hoạch, mục tiêu cho bản thân nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Đúng hôm nay, Tỵ sẽ được quý nhân hộ giá, mọi suy nghĩ bất chợt hanh thông, tinh anh hơn mọi ngày.

Tử vi hàng ngày cũng cho biết vận tình duyên của Tỵ trong hôm nay không được như ý. Chuyện tình yêu hay hôn nhân của Tỵ đang gặp phải vấn đề, mọi thứ hiện tại không còn mặn nồng như ban đầu. Tuy nhiên đó chỉ là bề ngoài, còn tận sâu trong Tỵ và người ấy, cả hai đều vẫn còn rất yêu thương, chỉ cần cố gắng lắng nghe và chịu thấu hiểu thì tình duyên của Tỵ sẽ tiếp tục son đào.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/3/2021 của Ngọ

Vận tình duyên của Ngọ trong hôm nay có nguy cơ bị cản trở. Tử vi cho biết chuyện tình cảm của Ngọ và đối phương đang gặp sự phản đối của gia đình, khiến cả hai đau khổ, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng điều quan trọng mà Ngọ cần nhớ là tuyệt đối không tranh cãi, phẫn nộ, bởi đây sẽ là nguyên nhân trực tiếp khiến cho mối quan hệ của cả hai chính thức bị chia lìa. Điều cần làm lúc này là hãy thật sự bình tĩnh, chân thành để giải quyết mọi việc.

Còn về công việc và tài lộc, trong hôm nay những yếu tố này của Ngọ không có thay đổi gì đáng kể.



Tình duyên của Ngọ có nguy cơ bị đứt quãng trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 5/3/2021 của Mùi

Một số chuyện không vui có thể sẽ tìm đến Mùi trong ngày khiến cho con giáp này bị mệt mỏi, hụt hẫng và tủi thân. Đa số tuổi Mùi là những người tha hương cầu thực, phải đi xa mới có thể lập nên sự nghiệp. Nhưng đôi khi áp lực cuộc sống khiến Mùi nung nấu ý định trở về quê hương để tìm kiếm bình yên.

Tử vi hàng ngày khuyên Mùi nên tránh để lộ cảm xúc trước người khác, kẻo bị nhiều kẻ xấu lợi dụng điều này để gây phiền hà, rắc rối cho mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/3/2021 của Thân

Phúc đức sẽ tìm đến người tuổi Thân trong hôm nay. Đây là thành quả mà con giáp này thu được do sự hiền lành, chất phác và hay giúp đỡ người khác của mình. “Sống có đức mặc sức mà ăn” chính là câu nói phù hợp dành cho tuổi Thân trong lúc này. Nhờ quý nhân tương trợ, Thân sẽ có được cơ hội đổi đời, mở rộng kinh doanh, tăng cao thu nhập.

Song song đó, tình duyên của Thân trong hôm nay cũng sẽ có nhiều khởi sắc. Bạn đời, người yêu của Thân sẽ mang đến bất ngờ cho con giáp này trong hôm nay.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/3/2021 của Dậu

Nếu làm công việc kinh doanh, buôn bán, Dậu cần hết sức cẩn trọng trong hôm nay. Tử vi hàng ngày của Dậu dự đoán đây là thời điểm con giáp này bị hung tinh chiếu mạng, trong công việc, dù Dậu có “sai một li” thì hậu quả cũng sẽ “đi một dặm”. Vì vậy, để tránh những rủi ro xảy ra, điều Dậu có thể làm là tránh những quyết định quan trọng trong ngày hôm nay. Vượt qua khó khăn, Dậu sẽ bắt đầu đứng dậy để tiếp tục hành trình làm giàu của mình.

Kể cả trong chuyện tình cảm, tuyệt đối không cãi vã, tranh chấp với người ấy của bạn nếu không muốn đường ai nấy đi.

Cẩn trọng trong từng quyết định là điều Ngọ cần lưu ý để tránh thất bại ê chề -

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 5/3/2021 của Tuất

Kiểm soát cảm xúc là lời khuyên hữu ích nhất dành cho Tuất trong hôm nay. Bởi tử vi đã dự báo đây là ngày mà Tuất sẽ gặp khá nhiều rắc rối, từ công việc, tình duyên cho đến gia đình. Nếu biết kiểm soát tốt cảm xúc, Tuất sẽ rất dễ dàng thay đổi vấn đề theo hướng tích cực, mọi việc dù rắc rối đến đâu rồi cũng sẽ có cách giải quyết.

Tử vi thứ Sáu ngày 5/3/2021 của Hợi

Hôm nay, vận trình tài lộc của Hợi tương đối vượng, làm ăn thì thuận buồm xuôi gió, tiền bạc thì rủng rỉnh. Tuy nhiên, Hợi không nên vội khoe cho người khác biết những gì mình đang có, kẻo làm khơi dậy lòng đố kỵ của kẻ xấu.

Trong tình duyên, nếu là người độc thân và vẫn đang tìm kiếm “một nửa” của mình thì hôm nay Hợi sẽ không cần phải tốn công sức nữa. Người bấy lâu nay thầm thương trộm nhớ sẽ mau chóng tìm tới con giáp này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.