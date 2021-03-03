Chỉ 10 ngày tới, 3 con giáp này giàu không kịp trở tay, ngồi mát cũng được ăn 'bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 03/03/2021 16:50

Trời sinh may mắn, 3 con giáp dưới đây được tử vi hàng ngày dự đoán sắp có cơ hội đổi đời, ngồi không cũng nhặt được tiền, gia sản kếch sù ai cũng ao ước.

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày cho biết những người tuổi Dậu đa số là người chăm chỉ, rất cầu tiến, họ luôn mang trong mình một khao khát có được cuộc sống giàu sang, thượng lưu. Chính vì vậy, Dậu không bao giờ ngừng nghỉ cố gắng, tìm kiếm cơ hội để được đổi đời. Với những người vốn sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó thì ý chí này càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dậu không ngại xông pha, lâm vào khó khăn để tìm kiếm cho mình thành công hằng theo đuổi.

tu vi hang ngay 1
Dậu luôn xông pha để tìm kiếm cho mình cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

“Trời cao có mắt”, tất cả nỗ lực của Dậu rồi đây sẽ sớm được đền đáp. Chỉ trong vòng 10 ngày tới, con giáp này sẽ thực sự “lên hương”, đổi đời sau một đêm. Trong khoảng thời gian này, Dậu sẽ gặp được quý nhân có thể giúp đỡ mình, công việc sẽ có sự thay đổi lớn. Nếu biết nắm bắt và vững tay “chèo lái” cho mọi sự suôn sẻ thì chỉ cần một thời gian ngắn Dậu sẽ có được khối tài sản kếch sù.

Tuổi Thìn

Từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, những người tuổi Thìn đều mang trong mình một tính cách mạnh mẽ và sự kiên định trước mọi hoàn cảnh. Dù có gặp khó khăn đến đâu, con giáp này cũng không dễ dàng nản chí mà luôn cố gắng để vượt qua. Với những thế mạnh này, Thìn vốn dĩ đã có một cuộc sống rất phẳng lặng, giàu có. Tuy nhiên, do bản mệnh tài giỏi bị nhiều người ghen ghét hãm hại nên con đường làm giàu của Thìn đôi lúc vẫn bị chông chênh.

Tử vi mới nhất dự đoán trong 10 ngày tới, khát vọng làm giàu của Thìn sẽ trở thành hiện thực khi con giáp này liên tục được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp đỡ. Công việc sẽ gặp nhiều thuận lợi, thu về khoản lợi nhuận vô cùng lớn.

tu vi hang ngay 2
Thìn sẽ được Thần Tài chiếu cố cho cuộc sống giàu sang trong 10 ngày tới -
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bắt đầu tháng mới, Hợi đang có trong tay rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Trong thời gian khoảng 10 ngày tới, con giáp này sẽ nhanh chóng nắm bắt được những cơ hội ấy, chỉ cần tỉnh táo và tập trung thì mọi việc sẽ đều “thuận buồm xuôi gió”, con giáp này sẽ hốt về đống bạc, ngồi không cũng có tiền tiêu xài xả láng.

tu vi hang ngay 3
10 ngày tới, công việc của Hợi sẽ 'thuận buồm xuôi gió', phất lên nhanh chóng -
Ảnh minh họa: Internet

Vốn bản tính hiền lành, lại hay giúp người nên Hợi được rất nhiều người yêu mến. Tuy vậy, đây lại là một nhược điểm mà Hợi cần phải thay đổi, vì không phải ai cũng là người đáng tin và xứng đáng nhận được sự giúp đỡ chân thành của Hợi. Thời gian tới, Hợi cần đề phòng người lạ xin hoặc mượn vật chất để tránh mất mát tài sản, tổn hại lòng tin.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Những đặc điểm trên cơ thể báo hiệu sự GIÀU CÓ TỘT ĐỈNH, đặc điểm thứ 2 dễ nhận dạng nhất

Những đặc điểm trên cơ thể báo hiệu sự GIÀU CÓ TỘT ĐỈNH, đặc điểm thứ 2 dễ nhận dạng nhất

Theo nhân tướng học, nếu có các đặc điểm dưới đây, bạn sẽ chính thức trở thành một trong những người may mắn nhất có số hưởng, sớm muộn gì cũng thành đại gia.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 46 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt