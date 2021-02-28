‘Cô Xuyến’ tiết lộ người chồng đầu tiên năm 18 tuổi: 'Cách đây 28 năm tôi đã ở nhà lầu xe hơi, chồng đưa cả nghìn đô/tháng'

Trải qua 4 cuộc hôn nhân đều đã đổ vỡ, mới đây, nữ diễn viên Hoàng Yến – vai cô Xuyến phim “Về nhà đi con” đã có những chia sẻ chính thức đầu tiên về lý do ly hôn người chồng thứ nhất của mình.

Tối 27/2, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Hoàng Yến đã có một cuộc livestream trò chuyện với người hâm mộ. Xuất hiện với diện mạo khá trẻ trung sau đợt “trùng tu” nhan sắc, Hoàng Yến cho biết mình mở ra cuộc trò chuyện này để nói về “nghệ thuật ghen” trong tình yêu. Có thể thấy, sau khi ly hôn người chồng thứ 4, nữ diễn viên hiện có cuộc sống rất lạc quan, vui vẻ. Diện mạo xinh đẹp, lạc quan của diễn viên Hoàng Yến sau ly hôn chồng thứ 4 - Ảnh: FBNV “Tôi là người đã trải qua quá nhiều khổ đau và tổn thương nên tôi muốn giúp cho tất cả mọi người có thể thoát khỏi sự đau khổ” – Hoàng Yến tâm sự. Nhân dịp này, cô cũng tiết lộ lý do ly hôn với người chồng đầu tiên để người hâm mộ có thể hiểu hơn về con người mình, một người phụ nữ đã từng trải qua việc ghen tuông, từng đau khổ thế nào khi phải chia tay chồng dù vẫn còn rất yêu.

Theo lời chia sẻ của nữ diễn viên “Về nhà đi con”, cô lấy chồng lần đầu tiên năm 18 tuổi. Đó là cuộc hôn nhân màu hồng nhưng cũng đầy nước mắt khiến cô không thể nào quên đến tận bây giờ. “Người chồng đầu tiên mà tôi chia tay là người tôi rất yêu thương, tôi dâng hiến cả tuổi trẻ của mình. Anh là người đàn ông tốt nhất, tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Lúc ấy, chồng tôi rất đẹp trai, được nhiều người theo đuổi. Anh cũng rất giỏi kiếm tiền, cách đây 28 năm tôi đã được ở nhà lầu xe hơi, hàng tháng chồng đưa cho cả nghìn đô” – Hoàng Yến cho biết. Hoàng Yến cho biết chồng đầu tiên của mình rất giàu, mỗi tháng đưa nghìn đô - Ảnh: FBNV Nữ diễn viên 7X tâm sự mình đã trải qua 3 năm hôn nhân rất tuyệt vời. Thời điểm ấy, vợ chồng cô tích cóp được số vốn và quyết định mở một quán karaoke để cô ở nhà đỡ buồn. “Lúc mở ra quán đông khách lắm, nên cần tuyển thêm nhân viên. Nào ngờ sóng gió bắt đầu từ đây”.

Nữ diễn viên cho biết mình khá hồi hộp và nghẹn ngào khi kể lại câu chuyện. Theo đó, chính cô gái mà chồng diễn viên đưa về để làm nhân viên đã vô tình tiết lộ mối quan hệ ngoài luồng của người chồng đầu tiên trong cuộc đời Hoàng Yến. Nhờ đó, cô biết được chồng mình đã lén lút qua lại với một cô gái khác bên ngoài suốt 2 năm. Bước sang tuổi 46, lần đầu nữ diễn viên tiết lộ lý do ly hôn người chồng thứ nhất với công chúng - Ảnh: FBNV “Lúc đấy tôi yêu chồng mình kinh khủng, cuộc sống đang rất màu hồng, mọi người không thể hình dung được cảm giác của tôi lúc đấy tệ như thế nào đâu. Chưa muốn tin nhưng không thể không tin. Tôi lúc ấy ghen đến mức không dám tìm gặp tình địch. Nếu là người khác thì đã tìm đến cô gái đó, nhưng tôi thì không làm vậy. Và cho đến bây giờ tôi vẫn không biết cô gái ấy là ai, người như thế nào” – “cô Xuyến” nghẹn ngào chia sẻ. Dù rất ghen nhưng 'cô Xuyến' không tìm đến 'tiểu tam' để làm cho ra lẽ - Ảnh: FBNV Nữ diễn viên cho biết vì muốn giữ lại những gì tốt đẹp nhất với người chồng đầu tiên của mình nên cô đã quyết định ly hôn. Bởi theo cô, nếu tiếp tục sống trong những ngày đau khổ như vậy thì sẽ mất đi những điều tốt đẹp mà cô từng có với chồng. Khi được hỏi vì sao lại có nhiều chồng, Hoàng Yến tự tin đáp trả: “Nhiều chồng hay ít chồng là do duyên số”. Nữ diễn viên cũng gửi lời khuyên đến mọi người: “Năng lượng yêu thương là năng lượng đỉnh cao nhất giúp chúng ta đi qua được bão tố cuộc đời”.

Diễn viên Hoàng Yến trải lòng hậu ly hôn chồng thứ 4: 'Tôi trẻ đẹp mà, nhiều người nhắn tin làm quen lắm' Nói về chuyện tình cảm của mình sau khi dư luận xôn xao vì ly hôn người chồng thứ 4, diễn viên Hoàng Yến cho biết cô có thể tiếp tục yêu thêm người mới nhưng sẽ không kết hôn.

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