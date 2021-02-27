Bước sang tháng 3/2021: Top những con giáp gánh hết tài lộc về nhà, mở mắt bỗng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 27/02/2021 07:32

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp đã nêu đích danh 3 con giáp dưới đây sẽ phát tài chỉ sau một đêm, mở mắt ra đã thành đại gia giàu “nứt đố đổ vách”.

Tuổi Tỵ

Trong số 12 con giáp, Tỵ là con giáp rất may mắn vì nằm trong danh sách 3 con giáp nhiều tiền nhất khi bước sang tháng 3/2021. Đây được dự đoán là thời điểm Tỵ bắt đầu phát tài rực rỡ, công việc thuận lợi, thăng tiến. Những cố gắng của Tỵ từ trước đến nay sẽ được nhìn nhận và đạt được thành quả xứng đáng.

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Tháng 3 sẽ là thời điểm Tỵ phát tài rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày của Tỵ cho biết, trong tháng 3 này, Tỵ có thể sẽ gặp một số mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp, đối tác làm ăn của mình. Lời khuyên dành cho Tỵ là “nói ít, làm nhiều”. Hãy chứng minh cho người khác thấy điều mình nói là đúng, thay vì đôi co, lớn tiếng gây mất đoàn kết, thậm chí mất cả mối quan hệ vốn đang tốt đẹp.

Tuổi Sửu

Vốn là người khá cẩn thận, lại chăm chỉ, cần cù, nên Sửu làm gì cũng dễ thành công, tuy có hơi muộn hơi người khác. “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, sau quãng thời gian dài cố gắng, cuối cùng cũng đã đến lúc Sửu “thu hoạch” thành quả cho bản thân mình. Số tiền lớn có thể khiến Sửu sẽ phải bất ngờ, trở thành đại gia trong “nháy mắt”.

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Đây là thời điểm Sửu gặt hái những thành quả mong đợi sau thời gian cố gắng -
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi có được khoản lợi nhuận này, Sửu không nên hấp tấp mua sắm rình rang, tránh rơi vào trường hợp “đốt củi ba năm, đốn một giờ”. Trước mắt Sửu vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, dùng tiền “đẻ” ra tiền sẽ giúp con giáp này ngày càng giàu có không ai sánh kịp.

Tuổi Dần

Cơ hội đổi đời đang chờ đón Dần ở đầu tháng 3/2021. Đây là thời gian Dần rất “ăn nên làm ra”, nhất là với những người làm công việc kinh doanh sẽ bất ngờ có được hợp đồng lớn. Thu nhập của Dần luôn ở mức cao hơn so với những người xung quanh, điều đó giúp con giáp này có cuộc sống dư dả, giàu sang hơn người.

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Dần được dự đoán có cuộc sống giàu sang, sung túc hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc rủng rỉnh, Dần có thể thoải mái mua sắm, thực hiện dự định, ước mơ của mình. Tuy nhiên, Dần cũng cần tập trung vào công việc chứ không nên chỉ biết hưởng thụ. Đầu tư cho các kỹ năng của bản thân là điều con giáp này rất cần hiện nay để có thêm cơ hội kiếm tiền.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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