Tháng ‘BẢO NGUYỆT KHỐ’ 823 năm có một lần, làm ngay những việc này để CHIÊU TÀI CẦU LỘC, cải vận giàu sang cả năm

Làm gì để cầu tài lộc, may mắn trong tháng “bảo nguyệt khố”?

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng “bảo nguyệt khố” là một tháng đầy đủ, trọn vẹn của đất trời ban cho con người để cầu tài lộc, may mắn cho cả năm. Đây là thời điểm thuận lợi để chiêu cầu vượng khí, mong ước những điều may mắn. Để những mong ước được thành hiện thực, may mắn, tài lộc dồi dào, trong tháng “bảo nguyệt khố” này, người ta thường truyền tai nhau những việc nên làm và không nên làm.

Tháng 'bảo nguyệt khố' là dịp thuận lợi để cầu may mắn tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, để cầu may mắn tài lộc cần làm nhiều việc tốt, việc thiện, giúp đỡ người khác. Đồng thời luôn cố gắng giữ cho bản thân một cái tâm thanh tịnh, lạc quan, vui vẻ. Chuyên gia phong thủy còn cho biết, trong tháng này, nếu trồng thêm nhiều cây xanh trong nhà cũng sẽ giúp tăng vận khí, may mắn cứ tự tìm đến suốt cả năm.

Bên cạnh những việc nên làm, cần chú ý kiêng kỵ một số điều để tránh mất may mắn như không cãi vã, bất hòa với người khác; không cho vay, cho mượn hoặc trả tiền. Ngoài ra cũng cần chú ý không nói về những điều xui xẻo để tránh rước họa vào thân.

Cần tránh nói điều xui rủi trong tháng 'bảo nguyệt khố' - Ảnh minh họa: Internet

Làm được những việc trên, bạn sẽ luôn gặp may mắn, vạn sự hanh thông trong cả năm. Tuy nhiên, để những điều mong ước về tài lộc, công danh nhanh chóng thành hiện thực hơn, ngoài sự may mắn theo phong thủy thì cần sự cố gắng không ngừng của bản thân mỗi người.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.