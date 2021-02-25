Tháng ‘BẢO NGUYỆT KHỐ’ 823 năm có một lần, làm ngay những việc này để CHIÊU TÀI CẦU LỘC, cải vận giàu sang cả năm

Tâm linh - Tử vi 25/02/2021 05:00

Chỉ còn vài ngày nữa là tháng “bảo nguyệt khố” sẽ kết thúc, hãy làm ngay những điều này để cầu tài lộc, may mắn cho cả năm!

Tháng “bảo nguyệt khố” là gì?

Tháng 2/2021 là tháng “bảo nguyệt khố” – một tháng vô cùng đặc biệt mà 823 năm qua mới xuất hiện. Trong tháng này có tất cả 28 ngày, chia đều cho 4 tuần, mỗi tuần đều có đầy đủ 4 ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, không thừa không thiếu. Trùng hợp, đầu tháng bắt đầu từ thứ Hai, cuối tháng lại rơi vào đúng Chủ nhật, rất vừa vặn và trọn vẹn.

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Tháng 2 có 28 ngày, vừa vặn không thừa không thiếu

Theo phong thủy, những tháng Hai nào vừa vặn như vậy chính là tháng “bảo nguyệt khố”. Trong đó, “bảo” ý nói đến những điều trọn vẹn, đủ đầy, thường dùng trong “bảo tồn”; còn “nguyệt” là trăng, ý muốn nói về chu kỳ của một tháng. Tính theo dương lịch, phải đến năm 2027, tức 6 năm nữa mới xuất hiện lại hiện tượng tháng “bảo nguyệt khố” này.

Làm gì để cầu tài lộc, may mắn trong tháng “bảo nguyệt khố”?

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng “bảo nguyệt khố” là một tháng đầy đủ, trọn vẹn của đất trời ban cho con người để cầu tài lộc, may mắn cho cả năm. Đây là thời điểm thuận lợi để chiêu cầu vượng khí, mong ước những điều may mắn. Để những mong ước được thành hiện thực, may mắn, tài lộc dồi dào, trong tháng “bảo nguyệt khố” này, người ta thường truyền tai nhau những việc nên làm và không nên làm.

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Tháng 'bảo nguyệt khố' là dịp thuận lợi để cầu may mắn tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, để cầu may mắn tài lộc cần làm nhiều việc tốt, việc thiện, giúp đỡ người khác. Đồng thời luôn cố gắng giữ cho bản thân một cái tâm thanh tịnh, lạc quan, vui vẻ. Chuyên gia phong thủy còn cho biết, trong tháng này, nếu trồng thêm nhiều cây xanh trong nhà cũng sẽ giúp tăng vận khí, may mắn cứ tự tìm đến suốt cả năm.

Bên cạnh những việc nên làm, cần chú ý kiêng kỵ một số điều để tránh mất may mắn như không cãi vã, bất hòa với người khác; không cho vay, cho mượn hoặc trả tiền. Ngoài ra cũng cần chú ý không nói về những điều xui xẻo để tránh rước họa vào thân.

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Cần tránh nói điều xui rủi trong tháng 'bảo nguyệt khố' - Ảnh minh họa: Internet

Làm được những việc trên, bạn sẽ luôn gặp may mắn, vạn sự hanh thông trong cả năm. Tuy nhiên, để những điều mong ước về tài lộc, công danh nhanh chóng thành hiện thực hơn, ngoài sự may mắn theo phong thủy thì cần sự cố gắng không ngừng của bản thân mỗi người.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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