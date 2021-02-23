Thời tới không cản nổi, 4 con giáp này phất lên nhanh chóng, giàu sang vô đối trong tháng 3/2021

Tâm linh - Tử vi 23/02/2021 08:47

Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần bước sang tháng 3/2021, lập tức 4 con giáp may mắn có tên dưới đây sẽ có một cuộc sống giàu sang phú quý chẳng ai bằng!

Tuổi Ngọ

Tử vi mới nhất của người tuổi Ngọ dự đoán, trong tháng 3/2021, con giáp này sẽ có một cuộc sống rất sung túc, đầy đủ. Tất cả là nhờ vào nguồn thu nhập lớn của Ngọ từ công việc chính và lợi nhuận bất ngờ từ nghề tay trái.

Vốn là người có tính cách bộc trực, thẳng thắn, lại dám nghĩ dám làm nên Ngọ luôn dẫn đầu và vượt qua được rất nhiều thử thách. Nhờ đó mà con giáp may mắn này sẽ thu về cho mình thành quả ngoài cả sự mong đợi.

con giap may man 1
Tháng 3, Ngọ sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bắt đầu từ tháng 3/2021, Dần sẽ bước vào một cuộc sống viên mãn, tiền tài dồi dào. Đây là thời điểm “vàng” để Dần đầu tư, làm ăn lớn, bởi có sự chỉ đường của quý nhân, lại được bạn bè, người thân ủng hộ, giúp đỡ. Nếu để qua cơ hội này, Dần sẽ phải đợi rất lâu nữa mới có ngày lành tháng tốt để thực hiện kế hoạch của mình.

con giap may man 2
Tháng 3 là thời điểm để Dần đầu tư và thu về lợi nhuận lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bản tính Dần khá phóng khoáng, hiền lành, luôn giúp đỡ người khác. Đây là điều tốt, nhưng hãy cẩn thận đừng để kẻ xấu lợi dụng. Trong tháng 3/2021, Dần cần tránh cho bạn bè vay mượn tiền bạc hoặc tài sản trong nhà bởi có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn.

Tuổi Thìn

Đường tài vận của Thìn trong năm 2021 nói chung và tháng 3 nói riêng rất khả quan. Sẽ có nhiều điều bất ngờ trong công việc đang chờ đợi con giáp này ở phía trước.

Do vừa có năng lực, lại biết cách thuyết phục người khác nên Thìn dễ dàng gom về tay mình những dự án, hợp đồng lớn và đạt được lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, hãy đề phòng người khác ghen ghét mà hãm hại, Thìn cần đề cao cảnh giác và tin tưởng vào chính bản thân mình trong mọi việc.

Tuổi Thân

Tử vi tháng 3/2021 cho biết, người tuổi Thân sẽ được Thần Tài phù hộ, làm gì cũng ra tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Sẽ có rất nhiều công việc và cơ hội ở phía trước để Thân kiếm ra tiền. Chỉ cần bản thân con giáp này chịu khó, cố gắng làm lụng thì cuộc sống giàu sang, phú quý chỉ còn là chuyện sớm muộn.

con giap may man 3
Cuộc sống giàu sang ở trong tầm với của người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Thân có một óc tỉnh táo, tư duy nhạy bén, thích hợp những công việc liên quan đến tính toán. Hoặc nếu làm công việc khác, Thân cũng sẽ trở thành người dẫn đầu vì biết cách tìm tòi, phát triển công việc theo hướng tốt nhất.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Phụ nữ có nốt ruồi ở 3 vị trí này báo hiệu cả đời ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa

Phụ nữ có nốt ruồi ở 3 vị trí này báo hiệu cả đời ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa

Phụ nữ nếu có nốt ruồi ở đúng 3 vị trí này, đừng nên vội xóa đi bởi đây là nốt ruồi tài lộc mang lại vinh hoa phú quý, cuộc sống viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất con giáp giàu có tử vi tháng 3

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 41 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề