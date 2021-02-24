Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp mở cửa là tiền vào nhà như nước lũ, tin vui kéo đến tận cửa

Trong 10 ngày tới, Dậu sẽ lọt top 3 con giáp giàu có nhất. Theo tử vi 12 con giáp , trong khoảng thời gian này, người tuổi Dậu làm đâu thắng đấy nhờ được Thần Tài ưu ái. Mỗi ngày với Dậu đều là một ngày tràn ngập tin vui, hân hoan phơi phới, mở mắt ra đã thấy tiền về túi chật ních. Đó chính là những khoản hời béo bở từ các hợp đồng, phi vụ làm ăn của Dậu trước đó.

Tuy nhiên, tử vi hàng ngày cho biết, Dậu cần lưu ý một số vướng mắc liên quan đến giấy tờ trong công việc của mình, trước khi đặt bút ký hãy suy nghĩ nhiều lần để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Về tình duyên, Dậu cũng sẽ có vận đào hoa rất vượng. Đặc biệt, với những con giáp còn độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy một nửa của mình.

Thông minh, nhanh nhẹn lại biết nhìn xa trông rộng nên Tuất là một trong những con giáp có số mệnh giàu sang, sự nghiệp vững bền. Tử vi 10 ngày tới cho biết, con giáp này cực kỳ may mắn khi có rất nhiều cơ hội tạo ra tiền bày ra trước mắt. Tuất rất chăm chỉ kiếm tiền bằng hết sức lực của mình và không bỏ qua cơ hội nào, tuy nhiên cần chú ý sức khỏe, tránh làm quá sức.

Tử vi 12 con giáp cho biết Tuất sẽ có rất nhiều cơ hội để kiếm ra tiền trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên Tuất trong thời gian này có một chút biến động. Vì dành quá nhiều thời gian để kiếm tiền nên Thìn có phần hờ hững với vợ/chồng của mình. Tuy không có mâu thuẫn quá lớn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuộc sống vợ chồng sẽ dễ rạn nứt.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ tiếp tục tận hưởng một cuộc sống may mắn, tiền của dư dả trong 10 ngày tới. Liên tiếp xuất hiện là những khoản tiền thưởng, lợi nhuận từ nhiều nguồn đầu tư của con giáp này.

Thìn sẽ liên tục nhận được tiền thưởng, lợi nhuận lớn - Ảnh minh họa: Internet

Sự nỗ lực của Thìn là điều mà ai cũng có thể nhìn thấy được. Thìn thường làm gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười so với những gì mà họ đặt ra. Chính vì vậy, thành quả đạt được dành cho Thìn luôn xứng đáng. Lộ trình công việc của Thìn cứ theo đà đi lên mà thẳng tiến.

Tuy nhiên, tử vi hàng ngày cho biết, 10 ngày tới, đường thẳng này sẽ có một vài đoạn gấp khúc nhỏ. Đây chính là những vướng mắc mà Thìn bắt buộc phải vượt qua dù bằng cách nào.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.