Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp mở cửa là tiền vào nhà như nước lũ, tin vui kéo đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 24/02/2021 08:48

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10 ngày tới đây sẽ có 3 con giáp giàu có, phất lên nhanh chóng chỉ sau một đêm, tài vận thăng hoa chóng mặt!

Tuổi Dậu

Trong 10 ngày tới, Dậu sẽ lọt top 3 con giáp giàu có nhất. Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Dậu làm đâu thắng đấy nhờ được Thần Tài ưu ái. Mỗi ngày với Dậu đều là một ngày tràn ngập tin vui, hân hoan phơi phới, mở mắt ra đã thấy tiền về túi chật ních. Đó chính là những khoản hời béo bở từ các hợp đồng, phi vụ làm ăn của Dậu trước đó.

tu vi 12 con giap
Mở mắt ra Dậu đã thấy tiền về đầy túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tử vi hàng ngày cho biết, Dậu cần lưu ý một số vướng mắc liên quan đến giấy tờ trong công việc của mình, trước khi đặt bút ký hãy suy nghĩ nhiều lần để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Về tình duyên, Dậu cũng sẽ có vận đào hoa rất vượng. Đặc biệt, với những con giáp còn độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy một nửa của mình.

Tuổi Tuất

Thông minh, nhanh nhẹn lại biết nhìn xa trông rộng nên Tuất là một trong những con giáp có số mệnh giàu sang, sự nghiệp vững bền. Tử vi 10 ngày tới cho biết, con giáp này cực kỳ may mắn khi có rất nhiều cơ hội tạo ra tiền bày ra trước mắt. Tuất rất chăm chỉ kiếm tiền bằng hết sức lực của mình và không bỏ qua cơ hội nào, tuy nhiên cần chú ý sức khỏe, tránh làm quá sức.

tu vi 12 con giap 2
Tử vi 12 con giáp cho biết Tuất sẽ có rất nhiều cơ hội để kiếm ra tiền trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên Tuất trong thời gian này có một chút biến động. Vì dành quá nhiều thời gian để kiếm tiền nên Thìn có phần hờ hững với vợ/chồng của mình. Tuy không có mâu thuẫn quá lớn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuộc sống vợ chồng sẽ dễ rạn nứt.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ tiếp tục tận hưởng một cuộc sống may mắn, tiền của dư dả trong 10 ngày tới. Liên tiếp xuất hiện là những khoản tiền thưởng, lợi nhuận từ nhiều nguồn đầu tư của con giáp này.

tu vi 12 con giap 3
Thìn sẽ liên tục nhận được tiền thưởng, lợi nhuận lớn - Ảnh minh họa: Internet

Sự nỗ lực của Thìn là điều mà ai cũng có thể nhìn thấy được. Thìn thường làm gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười so với những gì mà họ đặt ra. Chính vì vậy, thành quả đạt được dành cho Thìn luôn xứng đáng. Lộ trình công việc của Thìn cứ theo đà đi lên mà thẳng tiến.

Tuy nhiên, tử vi hàng ngày cho biết, 10 ngày tới, đường thẳng này sẽ có một vài đoạn gấp khúc nhỏ. Đây chính là những vướng mắc mà Thìn bắt buộc phải vượt qua dù bằng cách nào.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Thời tới không cản nổi, 4 con giáp này phất lên nhanh chóng, giàu sang vô đối trong tháng 3/2021

Thời tới không cản nổi, 4 con giáp này phất lên nhanh chóng, giàu sang vô đối trong tháng 3/2021

Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần bước sang tháng 3/2021, lập tức 4 con giáp may mắn có tên dưới đây sẽ có một cuộc sống giàu sang phú quý chẳng ai bằng!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày 12 con giáp tử vi tử vi 2020

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 37 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề