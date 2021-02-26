Đúng ngày cuối cùng của tháng ‘bảo nguyệt khố’, 3 con giáp CÁT VẬN RỰC RỠ, phúc khí dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh

Tử vi hàng ngày 12 con giáp cho biết, đúng vào ngày cuối cùng của tháng 2, tức tháng "bảo nguyệt khố", Tí sẽ là một trong 3 con giáp đứng đầu về sự giàu có và may mắn. Khởi đầu năm mới, Tí đã gặp rất nhiều điều may, tài vận cũng vô cùng thuận lợi.

Tháng "bảo nguyệt khố" mang lại cho Tí quá nhiều niềm vui, làm gì cũng như ý. Vừa thông minh, tài giỏi, chăm chỉ làm việc lại được thần may mắn chiếu hộ nên Tí phất nhanh như diều gặp gió. Cứ đà này, chẳng mấy chốc, Tí sẽ tậu cả nhà lầu, xe hơi và tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý.

Đến cuối tháng, Tí càng có cơ hội đổi đời nhờ đã làm rất tốt công việc của mình. Nhiều khả năng con giáp này sẽ được luân chuyển lên vị trí cao hơn, hoặc mở rộng quy mô kinh doanh của mình.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp đã chỉ rõ Hợi nằm trong danh sách con giáp có cơ hội làm giàu kếch xù trong ngày cuối của tháng 2/2021. Hợi có nhiều khoản làm ăn bên ngoài và đây sẽ là thời điểm con giáp này thu về lợi nhuận khổng lồ.

Nhờ có óc kinh doanh giỏi và sự tận tâm, Hợi được dự đoán là con giáp rất giàu có, đến mức khi làm bất cứ điều gì thì tiền cũng không phải là vấn đề con giáp này phải bận tâm. Tuy nhiên, điều mà Hợi cần phải quan tâm chính là lời nói của mình kẻo rước họa vào thân. Những chuyện không liên quan đến bản thân, tốt nhất là Hợi nên tránh càng xa càng tốt.

Tài vận tuổi Hợi cuối tháng rất khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian vừa qua không phải là quá khó khăn với người tuổi Thân, nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra khiến Thân phải dừng lại xử lý, công việc vì thế có phần bị trì hoãn, tài vận chưa như ý.

Đừng lo bởi trong những ngày còn lại của tháng 2, nhất là trong ngày cuối tháng, Thân sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho những cố gắng bền bỉ của mình, là khoản thưởng "nóng" lớn, hoặc lợi nhuận bất thình lình trong làm ăn. Đó là món quà cho Thân vì đã không bỏ cuộc trong mọi hoàn cảnh.

Tuổi Thân chuẩn bị tinh thần nhận thưởng 'nóng' - Ảnh minh họa: Internet

“Chốt sổ” sự may mắn trong tháng 2 này, Thân sẽ gặp được đúng ý trung nhân của mình. Với con giáp đã lập gia đình, cuộc sống vợ chồng sẽ suôn sẻ, ít xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Tuy nhiên, Thân cần nhớ kiểm soát sự nóng nảy của mình, nhất là khi cả hai vợ chồng đang tranh luận với nhau.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.