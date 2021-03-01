Những đặc điểm trên cơ thể báo hiệu sự GIÀU CÓ TỘT ĐỈNH, đặc điểm thứ 2 dễ nhận dạng nhất

Tâm linh - Tử vi 01/03/2021 18:56

Theo nhân tướng học, nếu có các đặc điểm dưới đây, bạn sẽ chính thức trở thành một trong những người may mắn nhất có số hưởng, sớm muộn gì cũng thành đại gia.

Người có dáng mũi thẳng tắp

Theo nhân tướng học, những người nào có dáng mũi thẳng tắp, sống mũi cao, cánh mũi hai bên dày dặn và có đầu mũi tròn đầy thường là những người có số hưởng, vận mệnh giàu sang. Một số người ngay từ khi sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, số khác lại phải đợi đến lúc trưởng thành thì tài vận mới thực sự rực rỡ, thăng hoa.

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Người có dáng mũi cao, thẳng thường có số hưởng, giàu sang phú quý không ai bằng -
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, người có dáng mũi thẳng tắp cũng rất có cá tính, mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Cuộc sống của những người có tướng mũi như vậy thường khá phẳng lặng, dù đôi lúc cũng gặp trắc trở nhưng đều kiên trì và vượt qua được. Khi làm việc gì, họ đều cố gắng làm một cách tốt nhất bằng cả cái tâm của mình, do đó dễ đạt được thành công lớn.

Người có nốt ruồi đen dưới lòng bàn chân

Các chuyên gia nhân tướng học cho biết, những người có nốt ruồi đen dưới lòng bàn chân là người rất may mắn, cuộc sống luôn được quý nhân tương trợ, tài vận liên tục hanh thông. Nốt ruồi đen ở dưới lòng bàn chân càng to thì cát khí càng lớn, chủ nhân càng có cơ hội sống cuộc sống giàu sang, nhung lụa.

Đây cũng được xem là một đặc điểm cho thấy người sở hữu nó rất thông minh, tài giỏi, siêng năng cần cù, cộng thêm vận số tốt nên sẽ được công thành danh toại, tiền bạc nhiều vô kể.

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Nốt ruồi dưới lòng bàn chân dự báo chủ nhân công thành danh toại, tài vận rực rỡ -
Ảnh minh họa: Internet

Người có giọng nói trong trẻo

Đối với những người có giọng nói trong trẻo, rõ ràng, đây là dấu hiệu cho thấy khí lực dồi dào, vận khí cực kỳ hanh thông. Những người này thường đa phần là người rất có năng lực, lại luôn xông xáo, nhiệt huyết trong mọi công việc. Chưa hết, sở hữu giọng nói trong trẻo cũng là đặc điểm của người luôn dẫn đầu trong mọi hoạt động, mọi tập thể và rất dễ được làm “ông to bà lớn”.

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Người sở hữu giọng nói trong trẻo thường có số mệnh giàu sang, dễ làm lãnh đạo -
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người có giọng nói trong trẻo theo nhân tướng học còn là người có vận mệnh rất may mắn, đi đâu cũng được quý nhân phù trợ, làm ăn thuận lợi, của cải tấp nập. Cuộc đời của những người này thường không cần phải quá lo lắng về cơm áo gạo tiền, chỉ cần tập trung phát huy đúng năng lực bản thân là đã có cuộc sống vinh hoa nhiều người mơ ước.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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