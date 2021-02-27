6 tháng đầu năm 2021, những con giáp yêu ai cũng bị 'TRÀ XANH' PHÁ ĐÁM, tình duyên lận đận, xem ngay để 'GIỮ LỬA' HÔN NHÂN

Đứng đầu danh sách top 3 con giáp tình duyên lận đận nhất năm 2021 chính là Mão. Tử vi 2021 của Mão cho biết, con giáp này có đường công danh khá thuận lợi, tuy nhiên đường tình duyên lại rất trắc trở, gập ghềnh.

Cuộc sống vợ chồng của Mão trước đây vốn rất êm đềm, nhưng do có sự xuất hiện của “trà xanh” nên vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. “Nửa kia” của Mão do bị "tiểu tam" lôi kéo rót mật vào tai nên tỏ ý không còn muốn gắn bó, cuộc sống hôn nhân mất đi hạnh phúc.

Theo tử vi mới nhất, Mão là người khá tinh tế, sống thiên về cảm xúc, dễ rung động trước mọi thứ. Trong tình yêu, Mão lại khá nhẹ dạ, vì quá tin tưởng vào người mình yêu thương nên dễ bị “cắm sừng”.

Ngay lúc này, hãy luôn cẩn thận với cuộc sống hôn nhân gia đình của hai bạn để tránh mọi phiền muộn trong cuộc sống gia đình nhé!

Tuổi Mùi

Tử vi 2021 cho biết đây là một năm chẳng tốt chút nào về đường tình duyên của Mùi, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm âm lịch. Với những người còn độc thân thì vận đào hoa trong năm nay không mấy khả quan. Tuy trong lòng Mùi đã có ý trung nhân của mình nhưng sẽ không có cơ hội được bén duyên. Việc Mùi chỉ có thể làm lúc này là chờ đợi đến thời điểm vận duyên tìm đến.

Mùi chỉ có thể đợi vận đào hoa tìm đến trong năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân của Mùi trong năm 2021 này cũng khá ảm đạm. Vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi, nếu không chú ý đến cảm xúc và tôn trọng đối phương thì sẽ có nguy cơ đổ vỡ. Ngoài ra, “con giáp thứ 13” cũng là một mối lo lớn của Mùi trong năm nay. Nếu không biết cách mềm dẻo để níu giữ tình cảm vợ chồng, bạn sẽ đánh mất cuộc hôn nhân của mình trong tay “tiểu tam”.

Tuổi Sửu

Vận tình duyên của Sửu trong năm 2021 này rất bếp bênh. Trong cuộc sống vợ chồng, những người tuổi Sửu thường có xu hướng né tránh mâu thuẫn với bạn đời, khiến cho rạn nứt ngày càng lớn hơn mà không được giải quyết. Cả hai dễ rơi vào trạng thái chán nản, ngán ngẩm và chẳng quan tâm tới đối phương dẫn đến ngoại tình.

Đến khi mọi thứ được phát hiện ra, hôn nhân của bạn có thể đã bên bờ vực, không thể cứu vãn. Như vậy, lời khuyên dành cho Sửu là hãy cùng bạn đời của mình lắng nghe nhau, cùng hướng tới cuộc sống lâu dài, tránh mâu thuẫn nhất thời mà đổ vỡ.

Sửu cần lắng nghe bạn đời để giữ vững hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đối với người độc thân, dù có khá nhiều người theo đuổi và cũng “vắt vai” nhiều mối tình nhưng các mối tình của con giáp này thường “sớm nở tối tàn”. Bản thân Sửu đôi lúc không coi trọng chuyện yêu đương, chuyện ly hợp cũng không khiến Sửu phải quá bận tâm. Tuy nhiên, điều này lại chính là điểm yếu của Sửu, khiến con giáp này cô độc, đi sớm về khuya một mình.

Hãy cố gắng khắc phục điểm này, quan tâm và yêu thương một nửa của mình để giữ lửa hôn nhân được bền vững nhé!

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.