Đúng ngày mai Chủ nhật ngày 7/3/2021: 3 cung hoàng đạo bâng khuâng trong chuyện tình cảm, khiến cảm xúc tụt dốc nặng nề

Tâm linh - Tử vi 06/03/2021 00:53

Theo tử vi hàng ngày cho thấy, 3 cung hoàng đạo sau sẽ xuất hiện nhiều nỗi bâng khuâng lo lắng trong chuyện tình cảm, điều này khiến cho họ cảm thấy chán nản và ngại giao tiếp với mọi người.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Theo tử vi ngày mới, Bảo Bình luôn là người đưa ra lời khuyên và "gỡ rối" tơ lòng cho đồng nghiệp và người thân. Nhưng thật ra chính cô nàng mới là người cần được gỡ rối, sự mâu thuẫn giữa việc thích một người và việc người đó không phải là mẫu hình lý tưởng khiến Bảo Bình cảm thấy khó chịu. Nàng ta luôn bâng khuâng tìm cách thỏa mãn cả 2 tiêu chí. Đó là lý do khiến Bảo Bình lận đận tình duyên trong hôm nay và nhiều ngày sắp tới.

Lời khuyên cho bạn là hãy ngừng tra khảo bản thân về vấn đề đó, nó không phải là cách tốt. Hãy lấy giấy bút và liệt kê ra những ưu, khuyết điểm của người ấy. Nếu điểm tốt nhiều hơn thì hãy mở lòng. Vì thật ra chẳng ai hoàn hảo tối đa 100%.

Con số may mắn của Bảo Bình: 13.

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Thích một người nhưng người đó không phải là mẫu hình lý tưởng khiến Bảo Bình cảm thấy khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Thiên Bình cũng có sự bâng khuâng trong chuyện tình cảm tương tự Bảo Bình, tuy nhiên, mối bận tâm của Thiên Bình không nằm ở việc người ấy có ưu, khuyết điểm gì, mà là đây có phải lúc để bắt đầu một mối quan hệ hay không? Sự độc thân quá lâu khiến Thiên Bình không muốn đón nhận thêm một ai. Cô nàng sợ cuộc sống mình bị đảo lộn và sợ sự hời hợt của mình sẽ làm tổn thương người khác. Nhưng cũng không thể phủ nhận, sự ấm áp và ân cần của người kia khiến Thiên Bình có chút động lòng.

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, điều cần làm ngay lúc này là Thiên Bình hãy lắng nghe trái tim mình, sự cô đơn nằm ở trái tim không phải ở lý trí. Nó sẽ cho bạn biết thật ra đâu mới là lựa chọn tốt, đừng vị sự ích kỷ của bản thân mà bỏ lỡ một điều tốt đẹp.

Con số may mắn của Thiên Bình: 9.

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Thiên Bình lo lắng không biết đây có phải là lúc để bắt đầu một mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Sự liên kết của các hành tinh hiện tại mang đến một ngày tuyệt vời, nó cho phép bạn có thể thoải mái khám phá một mối quan hệ mới. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy rằng bạn cần đưa ra sự chọn lựa thật phù hợp. Bạn bâng khuâng liệu người khác đến với bạn vì thích tính cách, con người bạn hay vì một lý do gì khác. Vì vậy, bạn vô cùng dè chừng và không thật sự cởi mở với họ.

Đừng để sự lo lắng chi phối bạn, hãy cứ dành thời gian tìm hiểu về đối phương, cũng như cho bản thân cơ hội để có thêm một người bạn mới. Tử vi hàng ngày cũng cho thấy rằng, sự liên kết giữa cung Ma Kết và mọi người đều xuất phát từ tự nhiên, không hề có một sự sắp đặt nào cả.

Con số may mắn của Ma Kết: 6.

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 Ma Kết bâng khuâng liệu người khác đến với bạn vì thích tính cách, con người bạn hay vì một lý do gì khác? - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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