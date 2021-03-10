Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Năm 11/3/2021: Ma Kết sức khỏe xuống dốc, Sư Tử khởi sắc trong công việc và tình cảm

Hôm nay, Ma Kết sẽ cảm thấy khó chịu về sức khỏe của mình, cơn đau bụng đến khiến bạn không thể tập trung hoàn thành công việc. Hãy dùng trà bạc hà hoặc trà hoa cúc để làm dịu cơn đau ấy. Nếu bạn không cảm thấy mình có thể tập thể dục, hãy dành một chút thời gian để thực hiện động tác kéo giãn nhẹ khắp vùng bụng. Hãy chú ý đến quá trình tiêu hóa của bạn bằng cách ăn các thức ăn nhẹ như súp và rau nấu chín sẽ giúp dạ dày của bạn được nghỉ ngơi. Nếu có thời gian, hãy tìm hiểu thêm một số phương pháp điều trị dạ dày tự nhiên mà không cần dùng đến thuốc.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bạn cần tìm cách kiếm tiền thay vì tiết kiệm từng ít một. Công việc hiện tại của Bảo Bình có thể không giúp bạn kiếm ra nguồn thu nhập lớp, nó chỉ đủ để bạn chi tiêu các khoản sinh hoạt hàng ngày. Hãy suy nghĩ đến việc đầu tư hoặc kinh doanh thêm một mặt hàng nào đó, nó sẽ giúp bạn tăng thu nhập rất nhiều đấy. Việc tiết kiệm không hẳn sai, nhưng quả thật nó chẳng giúp ích nhiều cho kinh tế của bạn. Hãy tìm ra cách nhân đôi số tiền bạn có, chắc chắn sẽ thành công.

Con số may mắn: 19

Màu may mắn: Nâu, đỏ

Giờ may mắn: 12h-13h

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Sự liên kết của các hành tinh trong ngày hôm nay cho thấy rằng bạn sẽ gặp một chút rắc rối trong tình cảm. Sự xuất hiện của một người nữa khiến bạn lo lắng và trở nên cáu bẳn với đối phương. Hãy bình tĩnh, tìm cách nói rõ với "người ấy" về quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn, để cả hai có thể hiểu nhau hơn, thay vì nóng nảy, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Và lúc này chính là thời điểm "kẻ thứ 3" thật sự xuất hiện.

Con số may mắn: 25

Màu may mắn: Trắng, xám

Giờ may mắn: 20h-21h



Hôm nay Song Ngư sẽ gặp một chút rắc rối trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Bạch Dương thân mến, bạn có thể cảm thấy giàu trí tưởng tượng hôm nay. Điều này mang lại cho bạn sự sáng tạo không ngừng trong việc lên kế hoạch, lập dự án mới... Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, bạn hãy tận dụng nó để mang lại cho mình những khởi sắc về tài chính. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý cho Bạch Dương là đừng quá sức, sự tham lam có thể khiến cho việc sáng tạo bị phản tác dụng.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Đen, đỏ

Giờ may mắn: 13h-14h

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Bạn là một người hòa đồng với năng khiếu nói chuyện khiến các cuộc thảo luận trở nên thú vị. Tử vi hôm nay cho thấy, bạn sẽ tìm thấy một số thông tin tuyệt vời sẽ giúp các cuộc trò chuyện của bạn càng hấp dẫn hơn nhiều. Nó có thể liên quan đến chuyến du lịch sắp tới của công ty, hoặc là những thay đổi nhỏ trong nội quy hàng ngày tại văn phòng của bạn. Mọi người sẽ cảm thấy cực kỳ thu hút với những thông tin này. Việc khiến mọi người vui vẻ cũng giúp tâm trạng của bạn trở nên thoải mái hơn, tránh được những ý nghĩ tiêu cực.

Con số may mắn: 14

Màu may mắn: Hồng, vàng

Giờ may mắn: 6h-7h

Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử đang cảm thấy mình quá rảnh rỗi, bạn cần tìm một công việc để có thể thể hiện bản thân cũng như tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, những công việc bạn yêu thích luôn đòi hỏi về kinh nghiệm và kỹ năng, nhưng bạn lại thiếu một trong hai. Hãy chấp nhận việc được trả thù lao thấp để có thể trau dồi thêm kinh nghiệm hoặc kỹ năng nếu đó là công việc bạn yêu thích. Đừng quá đặt nặng vấn đề tài chính vì lúc này bạn chỉ được lựa chọn giữa kinh tế và sở thích mà thôi.

Con số may mắn: 23

Màu may mắn: Xanh lá, tím

Giờ may mắn: 22h-23h

Song Tử cần tìm một công việc để có thể thể hiện bản thân cũng như tăng thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Đặc trưng dễ thấy ở Cự Giải là sự cẩn thận, tỉ mỉ và thường suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định nào. Do dễ ảnh hưởng bởi cảm xúc nên công việc hàng ngày thường khiến bạn cảm thấy áp lực, một môi trường làm việc căng thẳng không hề tốt với Cự Giải. Tuy nhiên, với bản tính nhẫn nại, chăm chỉ, luôn cố gắng bồi dưỡng năng lực bản thân cũng như chăm chút trong từng việc nhỏ nhặt, ngày thứ Năm, Cự Giải sẽ được đồng nghiệp giúp đỡ và hỗ trợ rất nhiều. Hãy cảm ơn và trân trọng những người này, Cự Giải nhé!

Con số may mắn: 16

Màu may mắn: Xám, hồng đậm

Giờ may mắn: 10h-11h

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tử vi hàng ngày thể hiện nhiều dấu hiệu khởi sắc cho Sư Tử, sau những ngày đầu tuần vất vả, đã đến lúc bạn gặt hái được thành công trong công việc và tình yêu. Sự chỉn chu trong tác phong sẽ giúp bạn ghi điểm với cấp trên, khiến sếp cảm thấy tin tưởng và giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng hơn. Trong tình cảm, sự kiên nhẫn và chân thành của bạn đã khiến đối phương cảm thấy động lòng. Hãy tăng tốc hơn trong hôm nay, mọi thứ đều đang đứng về phía bạn.

Con số may mắn: 29

Màu may mắn: Cam, đỏ

Giờ may mắn: 17h-18h

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Hôm nay, Xử Nữ có niềm đam mê với những cuộc phiêu lưu, một chuyến du lịch đến một vùng đất mới đang là ý định của bạn. Hãy lên kế hoạch cụ thể để thực hiện nó vào cuối tuần. Tuy nhiên, những dự cảm không lành về thời tiết tại nơi đó có thể khiến bạn e ngại, một số gợi ý cho Xử Nữ là tổ chức một buổi leo núi với người thân, bạn bè, hoặc một buổi dã ngoại cắm trại trong rừng cũng không tệ. Hãy lập kế hoạch cho những gì bạn đã nghĩ ra, chắc chắn bạn sẽ có một chuyến phiêu lưu đầy thú vị.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Xanh dương, trắng

Giờ may mắn: 14h-15h

Hôm nay, Xử Nữ có niềm đam mê với những cuộc phiêu lưu - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Những vấn đề về răng miệng khiến Thiên Bình trở nên khó chịu. Việc nha sĩ yêu cầu bạn lấy chỉ máu hoặc bọc răng sứ cho hàm răng khiến bạn không thể ngừng suy nghĩ đến tác dụng phụ và điều tệ nhất có thể xảy ra. Hãy đến một phòng khám uy tín để được tư vấn rõ ràng và cặn kẽ tình hình hiện tại của bạn. Có thể bạn sẽ không cần phải làm những cuộc tiểu phẫu ấy, thay vào đó chỉ là những thao tác vệ sinh răng miệng thông thường.

Con số may mắn: 28

Màu may mắn: Trắng, xám

Giờ may mắn: 7h-8h

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

May mắn sẽ theo bạn suốt cả ngày hôm nay. Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, nếu ai đó đề nghị được giúp đỡ bạn, đừng hoài nghi. Hãy tin tưởng họ, vì đây là một phần may mắn mà bạn xứng đáng có được nhờ vào sự tốt bụng vào hào phóng mà bạn đã dành cho những người khác. Hôm nay, công việc của Bọ Cạp cũng có được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và bạn bè, mọi thứ sẽ tốt đẹp đến cuối ngày. Tuy nhiên, đừng quá ỷ lại sự giúp đỡ ấy mà trở nên lười biếng và thụ động.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Vàng, nâu

Giờ may mắn: 21h-22h

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Sự chậm chạp đầu tuần khiến Nhân Mã không thể thoát ra được tốc độ ì ạch, không thể tăng tốc trong công việc. Hôm nay không phải là lúc để thực hiện bất kỳ quyết định lớn nào, tâm trạng của bạn còn khá uể oải và lười biếng, điều này sẽ khiến năng suất làm việc của bạn không thật sự hiệu quả. Hãy vỗ về bản thân thay vì cố gắng bắt nó phải hoạt động, dọn dẹp nhà cửa hoặc trang trí lại phòng ngủ có thể sẽ giúp bạn vực dậy tinh thần.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Tím, hồng đậm

Giờ may mắn: 11h-12h

Sự chậm chạp đầu tuần khiến Nhân Mã không thể tăng tốc trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.