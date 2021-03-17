Tử vi thứ Năm ngày 18/3/2021 của 12 con giáp: Tý gặp ‘trà xanh’, Dần vướng thị phi, Mão ‘thắng lại thành bại’

Về công việc, tuy được lãnh đạo chiếu cố nhưng nhiều sự cạnh tranh gò bó, trục trặc đến từ nhiều vấn đề phát sinh có thể khiến bạn mệt mỏi đôi chút. Nếu có cơ hội, bạn đừng ngần ngại kết thân với nhiều người làm cơ quan công quyền, chấp pháp để được nhờ cậy khi cần thiết.

Dưới đây là tử vi thứ Năm ngày 18/3/2021 của 12 con giáp. Mời bạn đọc tham khảo và chiêm nghiệm, để có được những sự chuẩn bị hoàn hảo nhất đón chào ngày mới.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, phương diện tài lộc của Sửu khả quan hơn những ngày vừa qua. Dù là nam hay nữ mệnh đều phải trải qua quá trình làm việc và phấn đấu không ngừng nghỉ, đương nhiên thành quả thu về cũng hoàn toàn xứng đáng.

Về tình duyên, Tý có dấu hiệu ưu phiền, buồn bã, người thứ 3 xen ngang phá hoại tình cảm của những cặp đôi. Hãy luôn suy nghĩ tích cực và chủ động để không rơi vào tình trạng đau khổ kéo dài.

Đặc biệt vào thời gian này, gia đạo bạn có thể liên tục bất ổn, vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã kịch liệt, cha mẹ con cái cũng có thời điểm xung đột lên cao trào. Tựu chung, các mối quan hệ đều căng thẳng, khiến bản mệnh vướng bận nhiều.

Tử vi thứ Năm ngày 18/3/2021 của Dần

Trời sinh người tuổi Dần luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, kiên cường trước mọi gian truân. Với họ, khó khăn hay thất bại chỉ mang tính tạm thời. Càng trong nghịch cảnh, họ lại càng vươn lên mạnh mẽ. Những ai có suy nghĩ và hành động tích cực vẫn sẽ gặt hái thành công lớn, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài chẳng xuể.

Sự ảnh hưởng của các hung tinh có thể khiến tuổi Dần vướng vào thị phi liên miên, cản trở con đường thăng tiến hay hạnh phúc riêng tư. Vậy nên, lúc nào cũng phải bình tĩnh đề phòng, không được chủ quan dù ngay cả với những chuyện đơn giản nhất.

Dần vướng vào thị phi liên miên, cản trở con đường thăng tiến hay hạnh phúc riêng tư - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 18/3/2021 của Mão

Mão sẽ đón chào ngày mới với tài lộc dồi dào, được hưởng trọn nhiều nguồn thu, dễ gặp may mắn về tiền bạc, có quý nhân trợ giúp hoặc trưởng bối hỗ trợ, cho quyền thừa kế… Tuổi Mão hoàn toàn tự tin và chủ động trong kinh doanh, đầu tư. Dù mới bắt đầu tham gia lĩnh vực chưa bao giờ dấn thân, bản mệnh cũng sẽ gặt hái được nhiều thành quả đáng nể.

Người tuổi Mão chú ý làm gì cũng nên “dĩ hòa vi quý”, khéo léo trong cách hành xử, điều này sẽ giúp bạn “có được cả thế giới”. Ngược lại, nếu cố chấp, bảo thủ, vận khí tốt bỗng chuyển xấu, đang ở thế thắng lại thành bại.

Tử vi thứ Năm ngày 18/3/2021 của Thìn

Thứ Năm này, tài lộc của tuổi Thìn có được có mất, nhưng được nhiều hơn mất. Bản mệnh nên mạnh dạn tiến hành dự định kinh doanh, buôn bán đã ấp ủ từ lâu, sẽ có kết quả khả quan. Riêng việc đầu tư vào các dự án mạo hiểm, phải tính toán và cân nhắc thật kỹ càng, tránh bị thua lỗ.

Về vận trình tình cảm, bản mệnh đều gây ấn tượng và sức hút mạnh với người khác giới. Nhân duyên vì thế dần vượng phát, tình yêu sớm đơm hoa kết trái. Đối với những người đã lập gia đình, cuộc sống cũng ổn định hơn hẳn, ít gặp biến cố hơn, vợ chồng sớm có thêm tin vui về đường con cái.

Thứ Năm này, tài lộc của tuổi Thìn có được có mất, nhưng được nhiều hơn mất - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 18/3/2021 của Tỵ

Nhìn chung, hôm nay Tỵ sẽ gánh khối công việc nhiều áp lực, cạnh tranh, họa tiểu nhân đeo bám, cấp trên gây sức ép… Chỉ cần bạn hành sự không cẩn trọng, rất dễ phạm phải sai lầm, dính dáng pháp luật sẽ khó tránh họa lao tù.

Chuyện tình cảm hay sức khỏe đều có những trục trặc nhất định. Vì áp lực cuộc sống, công việc, tiền bạc nên gia đạo bất ổn, sức khỏe xuống dốc. Lời khuyên dành cho con giáp này rằng bạn hãy dành thời gian nhiều hơn để thăm khám sức khỏe định kì. Sở hữu cơ thể tốt, bạn mới có thể làm nhiều việc lớn!

Tử vi thứ Năm ngày 18/3/2021 của Ngọ

Ngọ thật may mắn vì đón chào ngày mới với công việc suôn sẻ, mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới ngày càng thắt chặt, tạo điều kiện để bản mệnh phát huy năng lực bản thân. Dù là hạng mục công việc mang tính chất cá nhân hay công khai, mọi thứ đều diễn ra theo đúng ý nguyện của bạn.

Vận trình tình cảm thuận lợi vô cùng, người độc thân có nhiều cơ hội tiếp xúc, mở rộng mối quan hệ khác giới. Có điều, vạn sự khởi đầu nan, giai đoạn đầu có thể gặp trục trặc, kiên trì nhưng nếu vì nhau mà nhường nhìn, cố gắng, kết quả tốt đẹp sẽ đến sớm thôi.

Dù là hạng mục công việc mang tính chất cá nhân hay công khai, bạn đều sẽ thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 18/3/2021 của Mùi

Hôm nay, Mùi có Chính Tài phù trợ, khiến các mối hợp tác làm ăn chạm tới những cột mốc vững chắc hơn, từ đó sinh lãi hậu hĩnh hơn. Ngoài ra, quan hệ xã giao của bạn được củng cố ắt hẳn sẽ mang đến cho người tuổi Mùi nhiều mối làm ăn mới “ngon lành cành đào” đấy.

Theo tử vi thứ Năm ngày 18/3/2021, chuyện tình cảm của Mùi đang bước vào giai đoạn ổn định, không còn nhiều biến động như trước nữa. Có thể, người tuổi Mùi sẽ vui sướng khi nhận được thông tin hỷ sự rõ ràng như chuyện cưới hỏi, sinh con đẻ cái…

Tử vi thứ Năm ngày 18/3/2021 của Thân

Về phương diện công việc, nhất định phải để tâm chú ý tới các mối quan hệ xã giao. Dù là nói chuyện hay làm việc, đều cần giữ khoảng cách nhất định, tránh bị lợi dụng hay hãm hại. Người lạ nói gì cũng tuyệt đối không thuận theo hoàn toàn!

Bên cạnh đó, Thân nên chú ý đến sức khỏe, cụ thể là những loại bệnh liên quan đến thần kinh và dạ dày. Người tuổi Thân nên bắt đầu bằng việc điều chỉnh thời gian sinh hoạt hàng ngày của mình lại sao cho khoa học trước khi đến thăm khám bác sĩ.

Tử vi thứ Năm ngày 18/3/2021 của Dậu

Tử vi ngày mới cho thấy Dậu đang lâm vào cảnh phá tài, hao tốn tiền của, mất trộm mất cắp. Việc tiến hành một số hạng mục đầu tư trong thời điểm bị hung tinh tác động mạnh sẽ bất lợi, hòa vốn là may chứ chưa nói tới lãi suất cao.

Người độc thân may mắn được cát tinh hộ mệnh, mang tới nhiều mối nhân duyên. Tuy nhiên, đó là lương duyên hay nghiệp duyên thì lại phải chờ vào chính cách hành xử và quyết định của bạn.

Dậu đang lâm vào cảnh phá tài, hao tốn tiền của, mất trộm mất cắp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 18/3/2021 của Tuất

Đa phần tuổi Tuất có tham vọng lớn trong sự nghiệp. Nếu vẫn tiếp tục giữ được tinh thần phấn đấu tích cực, nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp.

Về phương diện tình cảm, có Thiên Hỷ - một trong các cát tinh chủ về chính đào hoa – mang tới nhiều mối nhân duyên tốt lành. Thậm chí, người bạn gặp sẽ hết lòng thương yêu và lo lắng cho cả bạn và gia đình bạn. Thử hỏi một đối tượng như thế làm sao không khiến bản mệnh xiêu lòng cơ chứ?

Tử vi thứ Năm ngày 18/3/2021 của Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi sẽ thấy rõ cái tôi rất lớn của mình trong công việc, nhưng bản thân bạn lại chưa sửa được, nên đã nhiều lần “gây họa”. Bạn hành sự tự tin, thậm chí có xu hướng bành trướng thái quá, hủy hoại không ít mối quan hệ xã giao, rồi tự chuốc rắc rối cho mình.

Con đường sự nghiệp còn cho thấy Hợi có không gian thăng tiến không lớn, phải thực sự nỗ lực vượt qua khó khăn mới có được vị trí xứng đáng. Ngoài ra, mệnh chủ kiếm ít tiêu nhiều, để tích lũy cho những dự định lớn như mua nhà cửa, xe cộ… e rằng không dễ.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.