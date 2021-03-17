Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp vượt ải khó khăn, chuyển mình rực rỡ, tài vận thăng hoa bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 17/03/2021 09:05

Trong thời gian 7 ngày sắp tới, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ vượt qua mọi sóng gió, có bước chuyển mình đầy bất ngờ để đón chào “cơn mưa tài lộc”.

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp cực khôn ngoan, có bản lĩnh và tràn đầy ý chí làm giàu. Những người tuổi Tuất dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn thì từ ngưỡng 30 trở đi, Tuất cũng sẽ vươn lên làm đại gia, giàu “nứt đố đổ vách” khiến ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của bạn.

Tử vi cho biết trong tuần mới những người tuổi Tuất sẽ có 7 ngày hoàng kim, đếm tiền sái tay, ăn nên làm ra đến độ tiêu xài không hết. Đặc biệt trong tuần này, Tuất được thần may mắn phù hộ cuộc sống cực kỳ may mắn, tài lộc, hay tình duyên đều hơn người, cuộc sống hanh thông viên mãn khiến ai cũng hờn đỏ mắt vì ghen tỵ với bạn.

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 Người tuổi Tuất sẽ có 7 ngày hoàng kim, đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu cho dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, khôn ngoan và biết cách kiếm tiền. Trong cuộc sống, Dậu luôn là con giáp có giác quan thứ sáu nhạy bén nên dễ dàng đọc được suy nghĩ của người khác, tiểu nhân dù muốn cũng khó lòng hãm hại.

Theo tử vi ngày mới, Dậu đang được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên con giáp may mắn này sẽ đón cơn mưa tài lộc ập xuống đầu sớm mà thôi. Cho dù tuổi Dậu chỉ làm “sương sương” thôi nhưng tiền của lúc nào cũng vây quanh, giúp bản mệnh có kinh tế vững chắc để “đương đầu” với những kế hoạch kinh doanh.  

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 Dù tuổi Dậu chỉ làm 'sương sương' thôi nhưng tiền của lúc nào cũng vây quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tuần mới, những người tuổi Mùi do có cát tinh vây quanh, thần tài hộ giá nên con giáp này sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, làm gì cũng thành công vang dội. Người tuổi Mùi dù làm thuê hay làm chủ cũng đại cát đại lợi, sung túc đủ đầy. Đây chính là dịp để bạn có thể trả ơn những ân nhân trước khi đã hết mình giúp đỡ lúc bạn khốn khó.

Những người tuổi Mùi đúng là con giáp sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tuần mới với tài lộc phơi phới sẽ ập xuống đầu tuổi Mùi. Thời gian này, tuổi Mùi bước chân trái tiền chui vào túi, bước chân phải thăng quan tiến chức nên Mùi muốn nghèo khổ cũng không có cơ hội.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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