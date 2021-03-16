Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp giàu không kịp trở tay, 'mệt mỏi' vì đếm tiền không xuể

Tâm linh - Tử vi 16/03/2021 07:30

3 con giáp may mắn này hãy chuẩn bị tinh thần để sướng rơn vì trong vòng 10 ngày tới, “cơn mưa tài lộc” sẽ tràn vào ống heo của bạn, khiến bản mệnh chỉ biết hạnh phúc vô biên.

Tuổi Thìn

Thời gian này do có quý nhân giúp đỡ nên con đường tài lộc của tuổi Thìn sẽ không ngừng rộng mở. Đặc biệt, con giáp này sẽ nhận được rất nhiều các khoản thu bên ngoài từ việc đầu tư cho đến việc cho vay.

Trong công việc nếu như tuổi Thìn muốn mở rộng kinh doanh hoặc hợp tác đầu tư một dự án nào đó thì đây chính là cơ hội ngàn năm có một, những người tuổi Thìn hãy nắm lấy để mà “bung lụa” nhé. Chỉ cần tuổi Thìn tính toán tỉ mỉ, nhất định sẽ gặp hái được vô vàn thành tựu, thậm chí là có “của ăn của để” về lâu dài.

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 Con giáp này sẽ nhận được rất nhiều các khoản thu bên ngoài từ việc đầu tư cho đến việc cho vay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu nhờ được phúc lộc trời ban, vận số của con giáp may mắn này luôn được cải thiện đáng kể, may mắn, suôn sẻ bội phần. Trong thời gian này, mọi khó khăn vướng mắc đều được giải quyết khiến bạn liên tục kí được hợp đồng. Vì thế, Dậu đang nằm trọn trong đống tiền, nhưng đừng ngủ quên trên chiến thắng lâu quá đấy nhé!

Ngoài ra, bản mệnh cũng sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương, gặt hái rất nhiều thành công trong sự nghiệp hiện tại. Tất cả mọi khó khăn sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp nhất vào nhà, giúp tuổi Dậu tha hồ đón “cơn mưa tài lộc” trong 10 ngày tới.

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 Tuổi Dậu tha hồ đón 'cơn mưa tài lộc' trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Tý sẽ bước qua hết mọi vận hạn, tránh được các kiểu tai ương. Đặc biệt, con giáp này sẽ rủng rỉnh tài chính bởi một số “khoản thu béo bở” được người thân quen giới thiệu. Đây có vẻ là mối làm ăn phù hợp mà Tý tìm kiếm bấy lâu nay nhưng chưa có cơ hội bắt gặp.

Không những thế, Tý còn nhận được tin vui về tài chính từ nước ngoài. Khoản tiền này không quá nhiều, nhưng nó đủ để người tuổi Tý sử dụng góp vốn trong dự án kinh doanh sắp tới. Thế nhưng, một điều lưu ý cho bản mệnh đó là không “quăng” tất cả những tài sản đang có vào dự án này nhé. Việc gì cũng cần tính “đường lui” để bản thân không bị choáng váng mỗi khi xảy ra sự cố.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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