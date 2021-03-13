6 tháng tới: Top 3 con giáp 'đứng trên đỉnh vinh quang', tiền tình viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13/03/2021 20:10

Trong vòng 6 tháng tới, tử vi 12 con giáp cho biết, 3 con giáp may mắn này sẽ đứng trên đỉnh vinh quang của cả tiền bạc lẫn tình duyên, không một ai có thể sánh bằng.

Tuổi Thân

Trong vòng 6 tháng tới, dù làm ở lĩnh vực gì thì công việc của bạn cũng có rất nhiều đột phá. Vốn dĩ bản mệnh là người có sự quyết tâm và chăm chỉ “ngút trời”, nên việc bạn nhận được thành công cũng là lẽ dĩ nhiên. Theo tử vi ngày mới, lần lượt những hợp đồng “béo bở” được kí kết sẽ mang về cho bạn bộn tiền, tiêu xài không hết.

Lời khuyên cho người tuổi Thân là tốt nhất, bạn nên tập trung phát triển công việc hiện tại, bởi khi dồn công dồn sức cho 1 việc, bạn sẽ dễ dàng đạt được thành công hơn hẳn. Ngoài ra, người làm trong các hạng mục liên quan đến bất động sản cũng kiếm được một khoản kha khá lúc này. Hãy bắt đầu nghĩ đến việc dùng những khoản lợi nhuận thu được này đầu tư vào một kế hoạch nho nhỏ nào đấy cũng cực kì đúng đắn đấy bạn nhé!

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Trong vòng 6 tháng tới, dù làm ở lĩnh vực gì thì công việc của bạn cũng có rất nhiều đột phá - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày cho thấy, vận tài lộc của người tuổi Dậu đang có dấu hiệu khởi sắc, dù chưa mang tính đột phá quá lớn, nhưng cũng khiến cho người tuổi Dậu rủng rỉnh ăn chơi và làm những thứ mình muốn từ lâu. Tuy không bùng phát một lần duy nhất, nhưng sự ổn định tài chính này sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 6 tháng sắp tới. Tận dụng thời gian này, bạn nên nghĩ cách để “tiền sinh tiền” đi là vừa.

Không chỉ được Chính Tài phù trợ, người tuổi Dậu còn được thần Tình Yêu để ý. Bạn thật may mắn khi có nửa kia thấu hiểu cho sự bận rộn của bạn trong công việc. Dù không dành quá nhiều thời gian để săn sóc đối phương, họ cũng chẳng hề giận hờn bạn. Ngược lại, người ấy còn luôn thể hiện mình là bờ vai vững chắc sẻ chia mọi vui buồn với bạn trong cuộc sống.

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 Tận dụng thời gian này, bạn nên nghĩ cách để 'tiền sinh tiền' đi là vừa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm 2021 có thể nói là 1 năm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Thìn trên phương diện tài lộc. Bởi các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy, khiến tuổi Thìn vô cùng viên mãn. Chưa bao giờ Thìn cầm trong tay một món tiền “khủng” đến như vậy, điều đó có thể giúp con giáp may mắn này vừa chi trả được những khoản nợ “thời khốn khó”, vừa một bước trở thành “chủ nợ” luôn.

Theo tử vi 12 con giáp, không những chuyện công danh khởi sắc mà vận trình tình cảm của Thìn cũng lên hương. Bạn sẽ nhận được tin vui từ nửa kia trong thời gian sắp tới. Đó có thể là một lời cầu hôn, một sự hỗ trợ nhiệt tình trong công việc, hay đôi khi người ấy sẽ đứng ra giúp đỡ cho những người thân trong gia đình của bạn… Cũng chính những lúc biến cố xảy ra như thế này, chuyện tình của hai bạn sẽ trở nên đáng trân trọng và vững bền hơn. Bạn cũng đừng quên để tâm đến đối phương nhiều hơn, thỉnh thoảng tạo một điều bất ngờ khiến họ hạnh phúc cũng tốt mà?

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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