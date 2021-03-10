Đúng ngày mai thứ Năm ngày 11/3/2021: 'Phát hờn' với 4 con giáp tài lộc đạt đỉnh, tiền đếm mỏi tay

Bên cạnh đó, Sửu nên tính đến chuyện phát triển sự nghiệp đi là vừa. Vì làm việc tốt nên bạn được tăng lương cũng là lẽ dĩ nhiên. Thời gian này, vốn liếng lẫn tinh thần bạn đang trong tư thế ổn định, vì vậy hãy tận dụng mà mạnh dạn bước thêm một vài bước nữa. Bản lĩnh cộng với tài năng vốn có sẽ giúp con giáp này thành công đúng nghĩa như câu nói “Có chí làm quan, có gan làm giàu” ấy.

Người tuổi Sửu sẽ làm "bá chủ" trong sự nghiệp của mình ngày hôm nay. Cụ thể, bạn sẽ nắm rõ tình hình công việc trong tay, biết điều phối và phân bổ thời gian cho mọi thứ một cách phù hợp. Chính sự thông minh và nhanh nhẹn đã giúp bản mệnh đạt được nhiều thành tựu to lớn chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người nhìn vào sự nghiệp rực rỡ của bạn sẽ phải "phát hờn" đấy.

Đặc biệt, Dần sẽ kí được không chỉ một mà một vài chiếc "hợp đồng béo bở" vào thứ Năm này. Tất cả là nhờ vào sự khôn khéo, thông minh trong giao tiếp lẫn năng lực của con giáp này. Đây chính là thời điểm trọng tâm của sự nghiệp, người tuổi Dần hãy tập trung hết mình để sau này không phải hối tiếc về điều gì nhé.

Tử vi ngày mới cho biết, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần tiến triển khá tốt đẹp. Con giáp này làm việc có trách nhiệm, hăng hái, phấn chấn và cẩn trọng. Bản mệnh luôn chuẩn bị đầy đủ thông tin, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào và lên kế hoạch rõ ràng cho mọi nhiệm vụ. Bởi vậy, công việc của bạn dễ dàng thăng tiến, “lên chức” không ngừng.

Dần luôn biết cố gắng nhiều hơn nữa với những thành tựu hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thần may mắn đang đứng về phía bạn, chẳng những công danh vượng phát mà cả tài lộc cũng sung túc. Việc kiếm tiền của bạn trở nên dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Mão giỏi kiếm tiền nhưng nhiều lúc lại chi tiêu dè dặt quá mức. Bạn hãy yêu thương bản thân hơn nữa bằng cách sử dụng những đồng tiền chân chính do mình làm ra mà mua sắm thứ gì đấy tốt đẹp để “thưởng nóng” cho chính sự nỗ lực của bản thân đi nào.

Ngoài ra, thứ Năm này, Mão sẽ nhận được nhiều bổng lộc hoặc tin vui về tài chính nói chung. Lúc ấy, con giáp này sẽ “lâm” vào cảnh tiền đếm mỏi tay, rủng rỉnh tiền bạc cũng là lúc bản mệnh “mơ” về nhiều dự định mà trước giờ bản thân còn e dè. Không sao, “dùng tiền để sinh tiền” là điều nên làm nhưng đừng quên cách làm như thế nào để chắc chắn và ổn định đấy nhé!

Thứ năm này, Mão sẽ nhận được nhiều bổng lộc hoặc tin vui về tài chính nói chung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Về phương diện công việc, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ “thuận buồm xuôi gió” trong ngày hôm nay. Con đường làm ăn của bạn có nhiều bước phát triển khởi sắc. Tài lộc của bạn không có nhiều biến động, cả nguồn thu chính và phụ đều ổn, muốn bứt phá thì bạn cần có kế hoạch “dài hơi” và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa chứ không ngồi chờ thời mãi được.

Những chú ngựa với bản tính luôn thích “đi đây đi đó”, và thực chất công việc của bạn cũng sẽ phát triển hơn nếu bạn phát huy được điều này. Bên cạnh đó, vì được quý nhân phù trợ nên những kế hoạch làm ăn xa của Ngọ hôm nay cũng sẽ hanh thông hơn bao giờ hết. Có thể trong chuyến đi làm ăn xa này, bạn còn có cơ hội được kết giao thêm nhiều mối nhân duyên mới và những người này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều cho công việc lẫn cuộc sống về sau.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.