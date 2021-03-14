Năm 2021, 4 con giáp nữ hồng phúc tề thiên, càng 'giữ tiền chồng', gia đình càng có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 14/03/2021 05:38

4 con giáp nữ này đều có đặc điểm chung đó là giỏi quán xuyến việc gia đình lại biết cách vun vén chi tiêu nhưng lại không hà tiện. Vì vậy, theo tử vi 12 con giáp, để họ nắm trong tay chìa khóa tài chính, gia đình sẽ giàu có, thậm chí là hưng thịnh.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần có thể vừa đảm đương vai trò là 1 người đàn ông lẫn 1 người phụ nữ trong gia đình. Bởi họ không chỉ giỏi giang, chịu khó làm lụng kiếm tiền mà còn rất biết cách quán xuyến các công việc gia đình. Theo tử vi 12 con giáp thì hầu hết phụ nữ tuổi Dần sau tuổi 35 sẽ có cuộc sống vô cùng ổn định, sau tuổi 45 sẽ "phất lên như diều gặp gió", đường tiền tài công danh rộng mở hưng thịnh.

Hầu hết, các quý cô tuổi Dần đều có tính cách rất mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh. Lấy được 1 người vợ tuổi Dần các anh như rước được quý nhân về nhà. Bởi cô vợ tuổi Dần không chỉ sát cánh giúp đỡ các anh trên con đường sự nghiệp mà các anh sẽ chẳng bao giờ lo lắng về việc chi tiêu tiền bạc, các việc đối nội đối ngoại hay chăm lo con cái gì cả.

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Phụ nữ tuổi Dần có thể vừa đảm đương vai trò là 1 người đàn ông lẫn 1 người phụ nữ trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Sửu

Khác 1 trời 1 vực với tuổi Dần, các quý cô tuổi Sửu lại có phần hiền lành và an phận hơn. Đa số đàn ông thích lấy 1 cô vợ yên phận, chịu thương chịu khó như các quý cô tuổi Sửu.

Các quý cô tuổi Sửu không phải kiểu người khéo léo, nhưng lại chân thành vậy nên rất được lòng những người xung quanh. Hơn nữa, việc chi tiêu quản lý tiền bạc, họ cũng rất giỏi và có đầu óc tư duy tốt. Những thứ không cần thiết sẽ không tốn tiền vào nhưng đã cần thì Sửu sẽ chi lớn và không bao giờ bị mang tiếng ki bo, hà tiện. Chẳng trách những gia đình có người vợ tuổi Sửu luôn có của ăn của để, không bao giờ lâm vào cảnh “mượn nợ”.

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 Các quý cô tuổi Sửu không phải kiểu người khéo léo, nhưng lại chân thành - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, năm 2021, các quý cô tuổi Dậu đặc biệt có đường "lộc" về việc kinh doanh buôn bán. Họ kiếm được rất nhiều tiền từ sau 25 tuổi trở đi. Với nghề tay phải hay tay trái, bản mệnh đều có khả năng thành công cao bởi sự bản lĩnh và kiên cường hơn người. Nghiêm túc trong công việc là thế nhưng một khi đã bước chân vào những cuộc vui chơi, Dậu không bao giờ tiếc tiền để “chơi hết mình”. Đây chính là đặc điểm quan trọng giúp Dậu có thể thu hút phái mạnh!

Đối với chồng, họ vừa khéo léo lại nghiêm khắc. Chẳng cần bắt ép chồng đưa hết tiền cho giữ nhưng họ luôn có “chiêu” khiến nửa kia không bao giờ giấu giếm bạn điều gì về tài chính. Cũng chính bởi tính cách khéo léo, thông minh, hoạt ngôn mà các quý cô tuổi Dậu rất được lòng gia đình bên chồng.

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Đối với chồng, họ vừa khéo léo lại nghiêm khắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi tuy vất vả nhưng sau khi ổn định gia đình, lấy chồng và sinh con, họ sẽ bắt đầu học được cách quán xuyến, vun vén cho gia đình để đến sau 40 tuổi họ sẽ là "bà chủ". Các quý cô tuổi Mùi đặc biệt rất thương chồng thương con. Tử vi hàng ngày cho hay, Mùi luôn muốn chia sẻ mọi thứ và san sẻ gánh nặng với chồng. Họ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chồng con mình.

Cưới được phụ nữ tuổi Mùi, các anh sẽ yên tâm để có thể phát triển sự nghiệp. Vì dù có bận đến mấy, những quý cô tuổi Mùi đều sắp xếp thời gian ổn thỏa để lo cho chồng lẫn con chu toàn. Họ đặc biệt thích chăm sóc ba mẹ của chồng, khiến các anh rất quý vợ mình ở điểm này. Con giáp nữ này vừa cố gắng lại thông minh vậy nên hậu vận sau này là "tề thiên hồng phúc".

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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