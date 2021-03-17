Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Năm 18/3/2021: Bạch Dương bộc lộ năng lực của bản thân trong công việc, Xử Nữ tình yêu mặn nồng

Tình yêu của Bạch Dương trong hôm nay có nhiều may mắn khi các cô nàng Bạch Dương độc thân có thể sẽ tìm được yêu mới cho mình. Tính cách trầm tĩnh cũng như sự thân thiện của bạn đối với mọi người xung quanh đã thu hút được những người khác phái, họ sẽ chủ động nhắn tin để trò chuyện cùng bạn và cả hai sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay là ngày để Bạch Dương có thể tỏa sáng với năng lực thật sự của mình trong công việc. Hãy mạnh dạn thể hiện những suy nghĩ, lập trường riêng của bản thân trước những dự án hiện tại trong công ty. Điều này sẽ giúp cấp trên có cái nhìn khác đi về bạn so với trước đây cũng như một lần nữa nhìn nhận lại chuyên môn công việc của bạn.

Công việc ngày càng bận rộn khiến cho tâm trạng Kim Ngưu luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi và bí bách. Hôm nay bạn sẽ được chút thời gian rãnh sau những ngày bận rộn vừa qua nên hãy dành thời gian đấy để nghỉ ngơi và tạm gác công việc qua 1 bên Kim Ngưu nhé.

Kim Ngưu tâm trạng bí bách trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của Kim Ngưu cũng gặp rất nhiều khó khăn, thử thách khi cả hai có xu hướng đang dần bỏ quên đi mối quan hệ của mình vì quá bận rộn với cuộc sống riêng của mỗi người. Dẫu biết công việc là một phần quan trọng của cuộc sống, cả hai nên cố gắng dành thời gian cho nhau nhiều hơn để có thể hàn gắn mối quan hệ này.

Con số may mắn hôm nay của Kim Ngưu: số 2 và số 8.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, sức khỏe của Song Tử trong hôm nay có phần sa sút khi bạn liên tục phải thức khuya, dậy sớm vì công việc. Điều này làm tâm trạng bạn bị xuống dốc rất nhiều và bạn có phần chán ăn, thậm chí bỏ qua cả bữa sáng của mình. Dù là làm gì đi chăng nữa, việc ăn uống đầy đủ và nạp các chất dinh dưỡng là điều cần thiết để chăm sóc sức khỏe của mình, hãy chú ý đến việc ăn uống của bản thân Song Tử nhé.

Tài chính của Song Tử có nhiều biến động khi những khoản chi tiêu của bạn đang có dấu hiệu vượt qua mức ban đầu bạn đã đặt ra. Với những khoản tiền dành cho việc mua sắm, hãy thực sự hỏi xem bản thân bạn có cần món đồ ấy hay không, bạn có thể sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể từ việc hỏi lại bản thân mình đấy.

Con số may mắn hôm nay của Song Tử: số 33.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Luôn để ý đến cách nhìn của người khác là điều khiến Cự Giải không cảm thấy thật sự thoải mái ở nơi làm việc của mình. Hôm nay bạn quyết định thay đổi suy nghĩ ấy của bản thân với việc thay đổi cách ăn mặc cũng như xây dựng thần thái tự tin cho mình. Điều này là một nguồn động lực rất lớn để bạn có nhiều năng lượng hơn thể hiện bản thân mình cũng như vững vàng với năng lực của bản thân khi làm việc.

Cự Giải tự tin thể hiện bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính của Cự Giải bắt đầu có những tín hiệu tích cực khi sau khoảng thời gian chi tiêu không nhìn ví, bạn cuối cùng cũng học được cách xây dựng quỹ tiết kiệm và kế hoạch chi tiêu hợp lý cho mình. Nghĩ về những tài sản sau này và bạn sẽ nhận ra việc tiết kiệm giúp ích nhiều như thế nào cho cuộc sống của bạn khi về già.

Con số may mắn hôm nay của Cự Giải: số 14 và số 25.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Hôm nay là ngày khá bận rộn của Sư Tử trong công việc khi bạn mới bắt đầu quản lý những dự án mới ở công ty của mình. Điều này khiến cho bạn phải học hỏi thêm những kĩ năng mới để phát triển cũng như điều hành dự án một cách tốt nhất, chính vì thế bạn dường như bỏ quên đi thời gian cho bản thân mình nghỉ ngơi và thư giãn.

Tình duyên của Sư Tử gặp nhiều bất trắc sau những cuộc tranh cãi không ngừng và những hiểu lầm. Việc không thể dành thời gian cho nhau cũng khiến cho mối quan hệ ngày càng đi xa và có dấu hiệu đang trên bờ vực tan vỡ. Nếu còn yêu, cả hai nên ngồi xuống cùng nhau trò chuyện giải quyết những hiểu lầm và cố gắng hàn gắn mối quan hệ này càng sớm càng tốt.

Con số may mắn hôm nay của Sư Tử: số 3 và số 17.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay cho thấy công việc Xử Nữ khá nhiều nhưng bạn có xu hướng chểnh mảng và không quá tập trung vào việc xử lý chúng. Điều này sẽ khiến công việc của bạn không thể hoàn thành theo kịp tiến độ và dễ dàng bị dồn vào những ngày sau.

Việc tập trung sẽ giúp bạn giải quyết những rắc rối này một cách nhanh chóng và đừng nên chú ý quá nhiều đến những việc bên lề, bạn sẽ tránh được việc phải làm việc một cách điên cuồng vào cuối tuần đấy Xử Nữ.

Xử Nữ tình yêu mặn nồng - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của Xử Nữ ngày càng mặn nồng khi cả hai liên tục dành cho nhau những sự quan tâm, chăm sóc trong cuộc sống hàng ngày. Đây chính là bí quyết để giữ gìn tình cảm hạnh phúc và duy trì một mối quan hệ lâu dài.

Con số may mắn hôm nay của Xử Nữ: số 22.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tác phong xử lý công việc một cách cẩn trọng của Thiên Bình luôn được các sếp tin tưởng và đánh giá cao, điều này lại khiến cho những đồng nghiệp xung quanh ghen tị và khó chịu về những thành tích bạn đã đạt được trong thời gian vừa qua. Dù là ai đi chăng nữa, sự ghen ghét của họ chỉ luôn ở phía sau bạn và làm nền cho những thành công của bạn nên đừng quá để ý đến chúng Thiên Bình nhé.

Công việc dù có bận đến mấy bạn cũng nên chăm sóc sức khỏe cho mình và nghỉ ngơi đầy đủ. Có lẽ trong thời gian tới, bạn nên tự thưởng cho mình 1 chuyến đi du lịch cùng với gia đình hoặc người yêu để hồi phục năng lượng lại sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Con số may mắn hôm nay của Thiên Bình: số 16.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Nếu đang có ý định sắm sửa những món đồ mới cho ngôi nhà của mình thì dường như hôm nay là một ngày cực kì thích hợp dành cho Bọ Cạp. Bạn sẽ gặp được rất nhiều món đồ ưng ý trong lúc dạo chơi ở các trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, hãy xem xét kĩ lưỡng về chất lượng của sản phẩm cũng như nên cân nhắc xem bạn có thật sự cần món đồ đấy hay không để sử dụng hầu bao của mình một cách hợp lý nhất nhé Bọ Cạp.

Tình yêu của Bọ Cạp có nhiều tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của Bọ Cạp có thông điệp tích cực khi đối phương dường như đang có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Hai bạn đã bên nhau đủ lâu và đã trải qua cùng nhau rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây là lúc cả hai nên nhìn nhận lại mối quan hệ này và suy nghĩ xem liệu có nên cho mối quan hệ này một cái kết viên mãn hay không.

Con số may mắn hôm nay của Bọ Cạp: số 4 và số 9.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Công việc của Nhân Mã nếu không được sắp xếp cụ thể và có kế hoạch sẽ dễ làm bạn bị cuốn theo vòng xoáy trong công việc trong hôm nay. Hãy cố gắng nắm bắt và kế hoạch hóa mọi thứ để bản thân không phải rơi vào cảnh hỗn loạn trong công việc.

Sự thay đổi thời tiết trong hôm nay cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Hãy chú ý mọi thứ thật kĩ trước khi ra ngoài và đừng quên chuẩn bị áo khoác giữ ấm cho mình vì thời tiết có thể trở lạnh thất thường đấy Nhân Mã.

Con số may mắn hôm nay của Nhân Mã: số 15.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tâm trạng thoải mái, vui vẻ làm việc đã khiến cho ngày hôm nay của Ma Kết khá suôn sẻ và thuận lợi. Những kế hoạch đề ra đang tiến triển một cách tốt đẹp và bạn cũng có những cơ hội mới được hỏi hỏi những kiến thức, kĩ năng chuyên sâu trong công việc của mình. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong giai đoạn về sau khi muốn chuyển hướng sự nghiệp của mình.

Ma Kết tâm trạng thoải mái, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của Ma Kết trong hôm nay có sự hạnh phúc và ngọt ngào khi cả hai quyết định sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi xa sắp tới. Thời gian qua, cả hai đã quá mải mê theo đuổi công việc của mình và giờ đây, bạn và đối phương quyết định sẽ cùng nhau tận hưởng thời gian ngọt ngào của riêng 2 người qua những chuyến đi chơi ấy.

Con số may mắn hôm nay của Ma Kết: số 11 và số 25.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình hôm nay được khuyên đừng nên chia sẻ quá nhiều về cảm xúc và suy nghĩ của mình với những đồng nghiệp xung quanh. Hãy cẩn thận với những lời nói của bản thân bởi vì họ có thể sẽ dùng chính những lời nói ấy để hãm hại bạn bất kì lúc nào. Tri nhân tri diện bất tri tâm, bạn sẽ không thể nào biết được hoàn toàn người xung quanh bạn liệu có thật sự tốt như cách họ thể hiện hay không.

Về phương diện tài chính, Bảo Bình sẽ có cơ hội phát triển nguồn tiền của mình khi một vài người bạn thân thiết rủ bạn cùng nhau hợp tác và đầu tư. Hãy dành thời gian tìm hiểu thật kĩ về thông tin dự án cũng như chủ động học hỏi từ những chuyên gia đầu ngành để tìm cho mình dự án thích hợp Bảo Bình nhé.

Con số may mắn hôm nay của Bảo Bình: số 4 và số 19.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Sau khoảng thời gian học được cách cân bằng công việc, cuối cùng Song Ngư cũng đã đỡ vất vả hơn và tìm thấy được niềm vui của mình trong công việc. Điều này cho phép bạn được thoải mái học hỏi thêm những kiến thức cũng như có thời gian nhận thêm những công việc bên ngoài giúp tối ưu hóa tài chính của bản thân.

Song Ngư tìm thấy niềm vui trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Song Ngư chính là điều bạn cần quan tâm trong hôm nay. Đối phương dường như có những mong muốn vượt qua suy nghĩ của bạn về mối quan hệ và bạn hiện tại vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với những điều ấy. Tuy nhiên, nếu vẫn muốn giữ mối quan hệ này, bạn cần thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình cho đối phương để họ có thể thấu hiểu và cảm thông.

Con số may mắn hôm nay của Song Ngư: số 10.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.