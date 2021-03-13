Tử vi tuần mới 15/3- 21/3/2021 của 12 cung hoàng đạo: Top 3 cung dễ bị vận xui đeo bám

Trong mối quan hệ gia đình, những người lớn tuổi trong nhà, họ hàng có cách nhìn không tốt, cư xử rất khắt khe với bạn do bạn và vị "trưởng bối" bất đồng quan điểm. Nhưng đừng lo, bạn vẫn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ anh, chị, em trong nhà khi gặp trường hợp bất lợi.

Theo tử vi tuần mới, Kim Ngưu được dự đoán sẽ gặp nhiều bất trắc, khó khăn trên phương diện công việc. Ở nơi làm việc, bạn bị kẻ gian lợi dụng lòng tốt, chơi xấu sau lưng. Với bản tính thiện lương sẵn có, bạn nhận lời giúp đỡ và bao đồng quá nhiều việc xung quanh, gánh vác không nổi trách nhiệm khiến cho năng suất, tiến độ công việc của bạn bị giảm sút. Kim Ngưu dễ có nguy cơ đối mặt với chuyện phải rời bỏ vị trí hiện tại.

Các Kim Ngưu có nguy cơ gặp rủi ro cao nếu quyết định đầu tư trong tuần này. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh tham gia vào những trò cá cược, đỏ đen, sẽ xảy ra lỗ vốn.

Màu may mắn: Xanh lá cây, hồng

Kim Ngưu bản tính thiện lương, bao đồng dễ bị người khác lợi dụng - Ảnh minh họa: Internet

Song Tử (21/5 - 20/6)

Tử vi tuần mới dự đoán tuần này Song Tử sẽ gặp nhiều biến cố, xáo trộn trong cuộc sống mang tính tiêu cực. Nhiều kế hoạch được lập ra từ trước sẽ bị trì trệ, bạn không thực hiện tốt các nhiệm vụ trong khoảng thời gian này do chính bản thân bạn và những tác nhân bên ngoài gây ảnh hưởng.

Những Song Tử làm kinh doanh cần phải hết sức chú ý các mối quan hệ nhằm trục lợi xung quanh, cẩn thận trong quá trình giao dịch, hợp tác làm ăn và nên có hợp đồng kí kết giữa đôi bên.

Tuần này, sức khỏe của cha mẹ không được tốt, một số bạn ở xa sẽ về thăm gia đình. Mặt khác, với những Song Tử đã có gia đình, trong cuộc sống vợ chồng có sự bất hòa.

Con số may mắn: 3, 18

Màu may mắn: Đỏ, xanh dương

Song Tử gặp nhiều biến cố, xáo trộn trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Với Xử Nữ, theo tử vi tuần mới dự đoán, nếu đang có kế hoạch thay đổi công việc hay chuyển sang hướng đi mới thì bạn nên cân nhắc lại vì vận xui đang đeo bám bạn. Mặt khác, những người kinh doanh, làm ăn buôn bán cần hết sức cẩn thận về mặt tiền bạc. Đây sẽ là thời gian khó khăn khiến bạn dễ chịu nhiều mất mát, lỗ vốn. Các Xử Nữ cần phải chịu khó, chăm chỉ hơn bởi vì tuần này, sự cạnh tranh giữa các đồng nghiệp trong nội bộ chỗ làm sẽ tăng lên.

Về cuộc sống cá nhân, Xử Nữ sẽ gặp một vài bất đồng dẫn đến cãi vã với người thân trong gia đình. Bạn bỏ bê việc chăm sóc bản thân, lạm dụng chất kích thích khiến cho sức khỏe bị giảm sút nhanh chóng.

Một số Xử Nữ nên chọn cách đi du lịch xa trong những ngày cuối tuần để giải tỏa căng thẳng, thư giãn đầu óc và định hình lại cuộc sống.

Con số may mắn: 1,7,9

Màu may mắn: Tím, vàng, hồng

Xử Nữ gặp một vài bất đồng dẫn đến cãi vã - Ảnh minh họa: Internet

* Mọi thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm