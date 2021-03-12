Đúng ngày mai thứ Bảy 13/3/2021: 3 cung hoàng đạo may mắn đủ đường, cao nhân chỉ điểm, công việc thuận lợi

Bạch Dương sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành từ cấp trên, đồng nghiệp nên đường thăng quan, tiến chức rộng mở, lên như diều gặp gió. Mọi thứ đều thuận lợi và may mắn trong hôm nay và những ngày sắp tới của bạn.

Sự tử tế và tốt bụng sẽ đổi lại cho Bạch Dương những điều may mắn trong cuộc sống, tình yêu trọn vẹn, tiền bạc đủ đầy và đặc biệt bạn sẽ được quý nhân đến giúp đỡ khiến cho sự nghiệp thăng tiến.

Hãy tận dụng cơ hội “nghìn năm có một” này để tăng tốc và phát triển bản thân trong những tháng đầu năm 2021 này nhé.

Màu may mắn: Hồng, xanh dương

Giờ may mắn: 9h-10h

Sự tử tế và tốt bụng sẽ đổi lại cho Bạch Dương những điều may mắn trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cự Giải là một người yêu công việc, biết cố gắng và hết lòng cống hiến trong sự nghiệp, luôn hy vọng thông qua công việc của mình để mang lại điều tốt đẹp cho mọi người, vì đó là trạng thái tinh thần cao thượng nhất của con người. Vì vậy, bạn luôn được quý nhân phù trợ và giúp đỡ.

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho biết, người này sẽ đến vào lúc bạn gặp phải khó khăn và không thể giải quyết. Trong thứ Bảy ngày 13/3, họ sẽ đưa cho bạn nhiều lời khuyên hữu ích và hơn thế nữa, trong vấn đề tài chính họ cũng có thể giúp đỡ bạn mà không đòi hỏi bạn phải đền đáp. Đây là phần thưởng dành cho sự cống hiến miệt mài và đức tính tốt đẹp của bạn bấy lâu nay.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Xanh lam, trắng

Giờ may mắn: 19h-20h

Cự Giải sẽ được quý nhân giúp đỡ cả trong công việc lẫn tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tuy trong nhân tướng học, bạn không có nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ được người khác giúp đỡ. Nhưng theo tử vi hàng ngày, hôm nay bạn sẽ gặp được quý nhân hỗ trợ công việc giúp bạn làm việc trôi chảy và thuận lợi hơn rất nhiều. Con đường quan lộ sẽ thông thoáng vì đã có người giúp bạn “dọn đường”.

Lời khuyên cho Sư Tử là hãy giữ thái độ hòa nhã với mọi người, luôn giúp đỡ người khác để nhận lại sự giúp đỡ cho chính bản thân mình. Hãy nhớ “thái độ quyết định hết thảy và tính cách quyết định vận mệnh”, cho nên, bạn có vận mệnh tốt hay không, quý nhân nhiều hay ít đều có quan hệ chặt chẽ với quá trình tu dưỡng các phẩm đức của bản thân.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Trắng, xám

Giờ may mắn: 7h-8h

Lời khuyên cho Sư Tử là hãy giữ thái độ hòa nhã với mọi người, luôn giúp đỡ người khác để nhận lại sự giúp đỡ cho chính bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.