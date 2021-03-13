Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, Chủ nhật 14/3/2021: Cự Giải có tình yêu ngọt ngào, Kim Ngưu gặp tiểu nhân châm chọc

Đối với phương diện tài chính, Bạch Dương được khuyên nên xây dựng cho mình thói quen lập kế hoạch tiết kiệm cho mỗi khoản tiền bạn nhận được để có thể sử dụng trong tương lai. Điều này sẽ giúp bạn rất nhiều về sau khi bạn muốn thực hiện một chuyến đi du lịch hay đơn giản là mua một món đồ đắt tiền nhưng quý giá.

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay những cô nàng Bạch Dương độc thân nên dành thời gian ra ngoài cùng bạn bè vì có thể bạn sẽ gặp được tình yêu của mình. Đây là một tin tốt đối với Bạch Dương khi trong thời gian vừa qua bạn luôn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống. Hãy chuẩn bị thật kĩ trước khi ra ngoài, một bộ trang phục đẹp cùng với nụ cười tỏa nắng là những gì bạn cần để thu hút đối phương.

Là biểu tượng của đất, Kim Ngưu luôn có cho mình sự điềm tĩnh khi giải quyết mọi việc. Tuy nhiên, trước những sự soi mói, châm chọc không ngừng từ những đối thủ trong công việc, Kim Ngưu không thể tập trung để hoàn thành những mục tiêu trong ngày làm việc ngoài giờ cuối tuần.

Lời khuyên dành cho Kim Ngưu đó là hãy tìm một góc yên tĩnh để bỏ ngoài tai những lời nói ấy và chỉ cần hoàn tốt việc của mình là được.

Kim Ngưu gặp phải sự soi mói trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của bạn trong hôm nay cũng không quá tốt khi bạn vẫn còn nhớ nhung quá nhiều về người ấy dù cả hai đang trong giai đoạn xa nhau. Dẫu biết còn yêu nhưng Kim Ngưu cũng nên tìm cho mình những thú vui khác khiến bản thân phấn chấn hơn và trở lại với cuộc sống vui vẻ hàng ngày.

Con số may mắn hôm nay của Kim Ngưu: Số 7 và số 11.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Chỉ số đào hoa của Song Tử tăng đột biến khi xung quanh đang có rất nhiều đối tượng đang chú ý đến bạn. Tuy nhiên, với tính cách thoải mái và hồn nhiên của mình, Song Tử có thể sẽ bỏ qua những cơ hội tình yêu mới dành cho mình.

Tình hình tài chính của bạn cũng không mấy khả qua khi bạn đang muốn mua quá nhiều thứ nhưng không thật sự cần thiết sử dụng chúng. Điều này chỉ làm lãng phí tiền bạc của bạn. Hãy cẩn thận suy nghĩ xem bạn có thật sự cần mua những món đồ đấy hay không Song Tử nhé.

Con số may mắn hôm nay của Song Tử: số 33.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, Chủ nhật là ngày Cự Giải quyết định dành thời gian của bản thân để bên cạnh người yêu và có những giây phút vui vẻ cùng nhau. Cả hai sẽ có thêm cho mình những kỉ niệm đẹp khi cùng nhau nấu những món ăn ngon hoặc đơn giản chỉ là cùng nhau xem một bộ phim tại nhà. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn và đối phương ngày càng mặn nồng và hạnh phúc.

Cự Giải dành thời gian bên cạnh người yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Cự Giải không có nhiều tiến triển khi ở thời điểm hiện tại Cự Giải đang tìm cho mình những cơ hội công việc khác và thay đổi môi trường làm việc của mình. Chính vì vậy, bạn không còn quá mặn mà với công việc hiện tại và đang có xu hướng làm mọi việc ở mức vừa đủ.

Con số may mắn hôm nay của Cự Giải: Số 2 và số 9.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Hôm nay là ngày Sư Tử có nhiều kế hoạch mới cho công việc của mình thay vì dành thời gian nghỉ ngơi. Bạn muốn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước tuần mới để đảm bảo mọi việc có thể diễn ra một cách suôn sẻ. Đây là điều giúp cho bạn ngày càng tiến gần hơn với những cơ hội thăng tiến mới của bản thân.

Tuy nhiên Sư Tử cũng nên chú ý đến các dấu hiệu sức khỏe của mình khi gần đây bạn liên tục nạp vào cơ thể những món ăn ít dinh dưỡng và khiến bạn thiếu sức sống rất nhiều. Hãy bổ sung những chất vitamin cần thiết cũng như xây dựng cho mình chế độ ăn hợp lý để đảm bảo sức khỏe nhé Sư Tử.

Con số may mắn hôm nay của Sư Tử: Số 3 và số 14.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ đang dần cảm thấy mất đi năng lượng với công việc hiện tại của bản thân. Có thể vì bạn luôn phải đón nhận những sự chỉ trích từ sếp của mình hoặc công việc luôn khiến bạn trong trạng thái áp lực và mệt mỏi trong cuộc sống.

Xử Nữ cảm thấy mất năng lượng với công việc hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Đây có lẽ cũng là tín hiệu cho thấy Xử Nữ nên tìm cho mình một hướng đi mới mà bản thân thích thú, hoặc nếu có thể bạn nên dành 1 ngày để nghỉ ngơi hoàn toàn và suy nghĩ về sự nghiệp của mình trong tương lai.

Con số may mắn hôm nay của Xử Nữ: Số 17.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Thái độ làm việc hôm nay của Thiên Bình phấn chấn hơn nhiều khi bạn đang cực kì háo hức bước sang tuần mới với rất nhiều dự án mới của bản thân. Đây chính là những cơ hội bạn luôn chờ đợi và giờ là lúc bạn biến những ước mơ của bản thân trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, về phương diện tài chính Thiên Bình nên có cho mình cái nhìn rộng hơn khi bạn có rất nhiều khoản tiền phải chi trong cuộc sống. Chính vì vậy bạn nên học cách tiết kiệm vào những món đồ không thật sự cần thiết, đặc biệt là những món chỉ sử dụng được 1 lần.

Con số may mắn hôm nay của Thiên Bình: Số 35.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Tử vi hàng ngày cho thấy, trong hôm nay Bọ Cạp có thể sẽ nhận được những lời nhờ vả cả về tài chính lẫn công việc. Dù muốn giúp đỡ người khác đến đâu, bạn cũng nên nhìn nhận lại năng lực của bản thân khi hiện tại bạn có quá nhiều thứ phải lo và không điều gì là chắc chắn cả. Hãy học cách từ chối và biết ưu tiên bản thân mình nhiều hơn Bọ Cạp nhé.

Bọ Cạp nhận được yêu cầu giúp đỡ từ những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng nên giữ sức khỏe cho mình khi liên tục thức khuya, dậy sớm trong 1 tuần vừa qua để làm việc quần quật. Khi bạn nghỉ ngơi một cách khoa học thì sức khỏe của bạn mới phục hồi được nhanh chóng và bạn mới có thể sẵn sàng cho những công việc tiếp theo của bản thân mình được.

Con số may mắn hôm nay của Bọ Cạp: Số 25.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Sau một khoảng thời gian làm việc vất vả thì hôm nay Nhân Mã cũng có cơ hội sắp xếp lại những kế hoạch của bản thân mình. Bạn sẽ có thời gian nhìn nhận lại những gì bạn đã đạt được trong công việc của bản thân và xem xét thêm những kĩ năng nào là cần thiết cho sự thăng tiến của bạn trong tương lai.

Về chuyện tình cảm của bạn và đối phương, dường như sau những trận cãi vã nảy lửa, bạn và đối phương cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung và cả hai lại có những giây phút bình yên, hạnh phúc bên nhau. Tình yêu đều cần sự cố gắng của cả hai và bạn cùng đối phương hãy cùng cố gắng để thấu hiểu nhau nhiều hơn Nhân Mã nhé.

Con số may mắn hôm nay của Nhân Mã: Số 44.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Dường như những rắc rối đến với Ma Kết gần đây đều đến từ thói quen luôn để mọi thứ rối tung và mất trật tự. Những giấy tờ cần thiết trong công việc nên được sắp xếp gọn gàng và để ở nơi bạn dễ có thể tìm thấy. Hãy sắp xếp lại những đồ dùng trong công việc của mình để có thể sẵn sàng cho những dự án mới Ma Kết nhé.

Ma Kết sắp xếp mọi thứ để sẵn sàng cho công việc - Ảnh minh họa: Internet

Theo như kế hoạch thì hôm nay Ma Kết sẽ nhận được tiền từ những khoản tiết kiệm hoặc đầu tư của bản thân. Điều này sẽ giúp tinh thần bạn khá lên sau nhiều ngày chán nản vì hầu bao eo hẹp của mình. Tuy nhiên, đừng vì quá vui mừng mà chi tiêu quá đà, bạn cũng còn phải đợi rất lâu để đến đợt nhận tiền tiếp theo của mình đấy.

Con số may mắn hôm nay của Ma Kết: Số 6 và số 20.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Chủ nhật là một ngày hạnh phúc đối với Bảo Bình khi những cơ hội tình yêu của bạn đang đến rất gần. Đối với những Bảo Bình đang cô đơn, bạn có thể sẽ gặp đối tượng tiếp theo của mình thông qua lời giới thiệu của những người bạn và cả hai sẽ có những cuộc trò chuyện cực kì vui vẻ và tuyệt vời.

Về công việc, Bảo Bình đang cố gắng rất chăm chỉ để phát triển bản thân mình ở nhiều lĩnh vực mới với những vai trò khác nhau. Những cố gắng của bạn sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường sự nghiệp của mình, đặc biệt trong giai đoạn sắp tới khi bạn muốn tự thành lập doanh nghiệp của riêng mình.

Con số may mắn hôm nay của Bảo Bình: Số 27.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Sau những ngày ủ dột vì công việc vừa qua, cuối cùng tinh thần của Song Ngư cũng phấn chấn hơn khi bạn đã đạt được những kết quả khả quan cho những dự án của mình. Đây chính là điều mà cả bản thân bạn và công ty đều mong đợi và sự thành công của nó đã mở ra cho bạn thêm nhiều cơ hội mới.

Song Ngư tinh thần phấn hơn sau những ngày tiêu cực vừa qua - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ tinh thần tích cực mà sức khỏe của Song Ngư cũng được cải thiện rất nhiều. Bạn bắt đầu dành thời gian để ra ngoài vui vẻ và tiệc tùng cùng bạn bè, giúp cho các mối quan hệ của bạn trở nên gắn kết hơn. Khoảng thời gian u tối đã qua, giờ là lúc Song Ngư tận hưởng những thành quả sau những nỗ lực không ngừng của mình.

Con số may mắn hôm nay của Song Ngư: Số 10 và số 29.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.