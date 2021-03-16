Đúng ngày mai thứ Tư 17/3/2021: 3 cung hoàng đạo gặp áp lực công việc, con đường thăng tiến giậm chân tại chỗ

12 cung hoàng đạo 16/03/2021 00:03

Theo tử vi hàng ngày của 12 cung hoàng đạo, thứ Tư là ngày cực kì áp lực, Bảo Bình chưa quen với trật tự công việc mới, Song Ngư và Thiên Bình không thể hòa nhịp được với đồng nghiệp.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Những thay đổi về giờ giấc và phong cách làm việc của cấp trên mới khiến bạn khó chịu và hoàn toàn không thể làm việc hết năng suất được. Bạn đã quá quen thuộc với trật tự công việc lúc trước, nên những thay đổi này khiến bạn áp lực vì không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hãy trình bày vấn đề này với cấp trên và bắt đầu lập kế hoạch thích nghi những điều mới. Đừng cố gắng tranh chống đối lại những gì được cho là "nguyên tắc", trong khi những đồng nghiệp khác đều đang cố gắng hòa nhịp. Hãy nghĩ đến điều tồi tệ nhất, hoặc là bạn thay đổi hoặc sẽ bị sa thải.

Con số may mắn: 10

Màu may mắn: Vàng, xanh lá

Giờ may mắn: 22h-23h

tu vi hang ngay 1
Những thay đổi về giờ giấc và phong cách làm việc của cấp trên mới khiến Bảo Bình khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư đang gặp phải một vấn đề lớn đó chính là việc không thể hòa nhịp cùng đồng nghiệp, bạn cảm thấy họ không phải thật sự quan tâm bạn mà chỉ muốn "dò la" xem kế hoạch cho dự án mới của bạn như thế nào, không những thế nhiều người còn có ý định "cướp" đi công sức của bạn. Điều này khiến bạn cực kỳ áp lực tại môi trường công sở.

Thận trọng là điều nên làm, tuy nhiên đừng giữ khư khư nó cho riêng mình, hãy cứ chia sẻ. Bạn càng chia sẻ thì càng nhiều người biết rằng những ý tưởng đó là của bạn, không ai có thể cướp được. Tương tự vậy, việc bạn nói với người bên cạnh rằng "dự án này của tớ đang tiến triển cực kỳ tốt" vừa giúp bạn "khoe" chính mình cũng để mọi người thấy rằng bạn không hề ích kỷ.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Hồng, nâu

Giờ may mắn: 15h-16h

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Song Ngư đang gặp phải một vấn đề lớn đó chính là việc không thể hòa nhịp cùng đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Sự cầu toàn của Thiên Bình đã khiến cô nàng tự cô lập chính mình và gặp nhiều áp lực. Cấp dưới sẽ thấy bạn là người hà khắc, đòi hỏi quá cao trong công việc, điều này khiến họ chán nản và làm việc không hiệu quả. Không những thế, sự cầu toàn khiến bạn thường tự đặt ra cho mình rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe và quá sức với năng lực hiện tại. Do đó bạn có nhiều áp lực hơn những người khác.

Đây vừa là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm lớn của Thiên Bình, bởi vì nếu liên tục ở trong trạng thái căng thẳng và áp lực, bạn sẽ dễ mắc các chứng bệnh như rối loạn cảm xúc, trầm cảm… hơn thế nữa là công việc cũng không thật sự hoàn thành tốt được.

Hãy giảm bớt áp lực cho chính mình, đặt ra những mục tiêu vừa sức và cũng đừng đòi hỏi người khác quá cao, điều này sẽ giúp tình trạng của bạn được cải thiện tốt hơn.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Hồng, vàng

Giờ may mắn: 16h-17h

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Sự cầu toàn của Thiên Bình đã khiến cô nàng tự cô lập chính mình và gặp nhiều áp lực - Ảnh minh họa: Internet

 *Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới 15/3- 21/3/2021 của 12 cung hoàng đạo: Top 3 cung dễ bị vận xui đeo bám

Tử vi tuần mới 15/3- 21/3/2021 của 12 cung hoàng đạo: Top 3 cung dễ bị vận xui đeo bám

Theo tử vi tuần mới cho hay, từ 15/3 - 21/3/2021, 3 cung hoàng đạo Kim Ngưu, Song Tử, Xử Nữ nên cẩn thận hơn trong hành động cũng như lời nói của mình, kẻo "mang họa vào thân".

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