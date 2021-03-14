Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Hai 15/3/2021: Nhân Mã cần nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, Thiên Bình lo lắng công việc không kịp tiến độ

Đã đến lúc đổi mới phong cách làm việc của bạn. Bạn chán nản việc người khác được thăng chức chứ không phải mình. Điều đó không xuất phát từ chất lượng công việc mà là cách làm việc của bạn có vấn đề, khiến bạn không được cấp trên chú ý. Hãy bắt tay vào việc điều chỉnh lại cách làm việc, sắp xếp thời gian cho từng phần việc nhỏ thật phù hợp, cố gắng chăm chút, tỉ mỉ hơn trong từng dự án, kế hoạch... Chắc chắn bạn sẽ ghi được điểm trong mắt cấp trên và được đề bạt cho những vị trí cấp cao hơn.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Một tuần mới lại đến khiến những cô nàng Bảo Bình cảm thấy uể oải và lười biếng. Hai ngày cuối tuần có vẻ không đủ cho bạn lấy lại được năng lượng. Bạn cảm thấy cực kỳ áp lực với mớ công việc đang còn dang dở. Hãy thức dậy sớm hơn, tập một vài động tác kéo căng giúp cơ thể bạn thích nghi dần với nhịp sống mới, pha một tách trà nóng hoặc cà phê để vực dậy tinh thần. Bạn cần để bản thân đối mặt với cuộc sống mà bạn nghĩ đến, ngay cả khi điều đó có khó khăn và áp lực đến đâu đi chăng nữa.

Con số may mắn: 13

Màu may mắn: Tím đậm, hồng

Giờ may mắn: 20h-21h

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi hàng ngày cho thấy hôm nay Song Ngư sẽ gặp được "người trong mộng" của mình. Sau nhiều lần tìm kiếm và chờ đợi, bạn sẽ gặp được một người phù hợp với mình, sự hoạt bát và vui tính của anh ta là thứ bạn thiếu trước nay. Hôm nay, hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc sửa soạn, trang điểm. Việc đó sẽ giúp bạn cảm thấy mình yêu đời hơn, đồng thời, hãy mặc một chiếc đầm xinh xắn mà bạn thích nhất để sẵn sàng cho cuộc gặp định mệnh này nhé.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Đỏ, cam

Giờ may mắn: 5h-6h

Tử vi hàng ngày cho thấy hôm nay Song Ngư sẽ gặp được 'người trong mộng' của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho biết, sự nhờ vả của một ai đó vào hôm nay sẽ đưa bạn vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Vì mối thân tình trước nay mà bạn không thể từ chối anh ta, tuy nhiên điều kiện hiện tại không cho phép bạn đồng ý giúp đỡ. Có thể điều này khiến bạn trở nên buồn bã và vô cùng lo lắng. Lời khuyên dành cho Bạch Dương là hãy từ chối nếu bạn không có khả năng giúp đỡ họ hoặc tìm một người khác có thể hỗ trợ anh ta thay bạn.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Xanh lá, xanh dương

Giờ may mắn: 18h-19h

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Sức khỏe hôm nay của Kim Ngưu không có gì đáng lo ngại, nhưng bạn cần tìm kiếm phương pháp cân bằng lại các khía cạnh của cuộc sống. Tinh thần, thể chất, trí tuệ và cảm xúc cần được ổn định, bạn không thể giải quyết công việc chỉ bằng cảm xúc mà bỏ qua lý trí và ngược lại, điều này khiến bạn rơi vào tình trạng mất cân bằng. Hãy tìm đến các biện pháp như ngồi thiền, hoặc yoga... chúng sẽ giúp bạn yên tĩnh và cân bằng lại cuộc sống.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Xanh lam, trắng

Giờ may mắn: 9h-10h

Song Tử (21/5 – 21/6)

Một tin tức tốt là cho Song Tử là việc kinh doanh của bạn đang vô cùng thuận lợi, những khoản tiền lớn nhỏ sẽ đều về tay bạn trong hôm nay. Tuy nhiên, đừng "thừa thắng xông lên" ngay lúc này, vì đây chỉ là thời điểm mở đầu, bạn cần tập trung củng cố công việc kinh doanh hiện tại hơn là mở rộng nó ra. Hãy chắc chắn rằng quy trình sản xuất cũng như nguồn nhân sự của bạn vẫn ổn định, điều này sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành quả hơn.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Trắng, bạc

Giờ may mắn: 11h-12h

Cự Giải luôn trăn trở về mối quan hệ của mình và người yêu hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cự Giải luôn trăn trở về mối quan hệ của mình và người yêu hiện tại, bởi bạn nhận ra cả hai đã bắt đầu lạnh nhạt với nhau, không còn quan tâm nhau như trước, nhưng khi nghĩ đến khoảng thời gian vui vẻ lúc trước thì bạn không đành lòng rời bỏ. Hãy ngồi xuống và cùng anh ấy nói rõ mọi chuyện, đôi khi không phải lỗi xuất phát từ phía anh ấy. Hãy dành thời gian gặp nhau nhiều hơn, thay vì gọi điện hoặc nhắn tin.

Con số may mắn: 15

Màu may mắn: Xám, đen

Giờ may mắn: 7h-8h

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Hôm nay Sư Tử không nên có những bước đi liều lĩnh, dự đoán 12 cung hoàng đạo cho hay, nhiều dấu hiệu cho thấy nếu mạo hiểm bạn sẽ có nguy cơ thất bại rất cao. Bạn nên cư xử thận trọng và chờ thời cơ hơn là "vung tiền" vào những vụ đầu tư rõ ràng. Ngoài ra, những biến đổi về thời tiết và nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Hãy cung cấp cho cơ thể các loại vitamin cần thiết để duy trì sức khỏe cho cả ngày, rau xanh và hoa quả là một gợi ý dành cho Sư Tử.

Con số may mắn: 29

Màu may mắn: Cam, nâu

Giờ may mắn: 16h-17h

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Vui vẻ và một chút pha trò trong khi làm việc chắc chắn là quan trọng, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn đang hoàn thành công việc của mình đúng lúc. Việc vui chơi của bạn đã vượt quá giới hạn nên những người khác bắt đầu nghi ngờ rằng bạn không nỗ lực hết mình trong công việc. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến con đường tiến thân của bạn. Lời khuyên cho Xử Nữ là nên tập trung vào công việc, những điều không quan trọng hoặc chỉ là giải trí thì chỉ làm vào những lúc rảnh rỗi.

Con số may mắn: 30

Màu may mắn: Trắng, nâu

Giờ may mắn: 22h-23h

Ngày hôm nay của bạn có thể sẽ rất lo lắng và căng thẳng đấy Thiên Bình - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Ngày hôm nay của bạn có thể sẽ rất lo lắng và căng thẳng đấy Thiên Bình. Khối lượng công việc của bạn có thể đặc biệt nặng và bạn phải làm việc trong một thời gian dài. Mối quan hệ với những người khác cũng có thể hơi căng thẳng theo. Một cách giúp giảm bớt căng thẳng là nghe nhạc và giải lao thường xuyên, chia nhỏ công việc ra để có thể hoàn thành từng ít một mà không bị áp lực về khối lượng. Hãy dành thời gian ăn trưa cùng với đồng nghiệp và sau đó đi dạo vài vòng trước khi quay trở lại làm việc. Mọi thứ có thể sẽ thoải mái hơn rất nhiều đấy.

Con số may mắn: 25

Màu may mắn: Vàng, nâu

Giờ may mắn: 20h-21h

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Bọ Cạp thích một cuộc sống ngăn nắp và gọn gàng. Phòng ngủ, nhà bếp... đều phải được dọn dẹp thật kỹ lưỡng. Tuy nhiên, hôm nay, bạn có thể bị mất tinh thần bởi ngôi nhà của mình trở nên tồi tệ hơn, ngăn tủ đóng bụi hoặc kệ dép không ngay ngắn khiến bạn vô cùng bực tức. Đã đến lúc dọn dẹp, quét bụi và cọ rửa mọi thứ trong nhà, hãy tự mình làm việc này thay vì thuê người giúp việc. Bạn sẽ ngạc nhiên về năng suất của mình và nó cũng sẽ giúp bạn giải tỏa tâm trạng cực tốt.

Con số may mắn: 16

Màu may mắn: Xanh lam, cam

Giờ may mắn:18h-19h

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Hôm nay là ngày đầu tuần nhưng bạn có thể cảm thấy không ổn, Nhân Mã à. Bạn không ốm, chỉ kiệt sức vì những nỗ lực bạn đã bỏ ra trong công việc gần đây. Đây là một dấu hiệu của sự căng thẳng và cho thấy bạn cần một ngày thực sự nghỉ ngơi. Quên khối lượng công việc bạn đã lên kế hoạch trong ngày. Mọi thứ bạn không hoàn thành ngày hôm nay có thể được thực hiện vào ngày mai vẫn không muộn. Hãy dành một ngày nghỉ ngơi thật sự.

Hôm nay là ngày đầu tuần nhưng Nhân Mã có thể cảm thấy không ổn - Ảnh minh họa: Internet

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Xám, trắng

Giờ may mắn: 10h-11h

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.